Μόνος πρώτος ο Alpha την Τετάρτη (13/5) – Με βελτιωμένη μερίδα από την πίτα τηλεθέασης των καναλιών

Μια «ανάσα» από το 16% έφθασε χθες ο Alpha, έπειτα από το 14,8% της Τρίτης, ανοίγοντας κι άλλο την «ψαλίδα» με τον ανταγωνισμό.

Τον ακολούθησε το Mega στην κούρσα τηλεθέασης αλλά η επίδοση του, από τη μια ημέρα στην άλλη, βελτιώθηκε μόλις κατά 0,3%, έχοντας στο μενού του και το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».

Με +2 μονάδες «έκλεισε» την ημέρα ο ΑΝΤ1, θετικό πρόσημο είχε η μεταβολή (0,9%) του μεριδίου του Star, ενώ ο ΣΚΑΪ για τρίτη συνεχόμενη ημέρα είχε καθοδική πορεία (-1%) και είναι εμφανής η επίδραση στη δυναμική του που είχε η -αναγκαστική και απρόσμενη- αναστολή του ριάλιτι «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες», λόγω του τραγικού ατυχήματος, με τον τραυματισμό του παίκτη Σταύρου Φλώρου, και η αναπλήρωση του προγραμματικού κενού με «έκτακτες» λύσεις.

Το Open ξαναπέρασε στην περιοχή άνω του 5% στην οποία κινήθηκε επίσης και η ΕΡΤ1.

Τηλεθεάσεις Καναλιών

Διαβάστε επίσης:

ΕΡΤ: Απόφαση για προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου, έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα

Eurovision 2026: Το βίντεο του Akylas από τον Α’ ημιτελικό είναι το πρώτο που ξεπέρασε τις 1 εκατ. προβολές μέσα σε 24 ώρες

«East of Eden»: Το αριστούργημα του John Steinbeck έρχεται στο Netflix με τη Florence Pugh (photo/video)



