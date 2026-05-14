Μόνος πρώτος ο Alpha την Τετάρτη (13/5) – Με βελτιωμένη μερίδα από την πίτα τηλεθέασης των καναλιών

Μια «ανάσα» από το 16% έφθασε χθες ο Alpha, έπειτα από το 14,8% της Τρίτης, ανοίγοντας κι άλλο την «ψαλίδα» με τον ανταγωνισμό.
Τον ακολούθησε το Mega στην κούρσα τηλεθέασης αλλά η επίδοση του, από τη μια ημέρα στην άλλη, βελτιώθηκε μόλις κατά 0,3%, έχοντας στο μενού του και το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».
Με +2 μονάδες «έκλεισε» την ημέρα ο ΑΝΤ1, θετικό πρόσημο είχε η μεταβολή (0,9%) του μεριδίου του Star, ενώ ο ΣΚΑΪ για τρίτη συνεχόμενη ημέρα είχε καθοδική πορεία (-1%) και είναι εμφανής η επίδραση στη δυναμική του που είχε η -αναγκαστική και απρόσμενη- αναστολή του ριάλιτι «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες», λόγω του τραγικού ατυχήματος, με τον τραυματισμό του παίκτη Σταύρου Φλώρου, και η αναπλήρωση του προγραμματικού κενού με «έκτακτες» λύσεις.
Το Open ξαναπέρασε στην περιοχή άνω του 5% στην οποία κινήθηκε επίσης και η ΕΡΤ1.
