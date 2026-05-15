search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 11:15
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

15.05.2026 10:06

Και η Καρυστιανού στον Άρειο Πάγο για αναβάθμιση της κατηγορίας Καραμανλή

15.05.2026 10:06
karystianou_areios_pagos

Μετά τις οικογένειες θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών και η Μαρία Καρυστιανού πέρασε την πόρτα του αρεοπαγίτη ανακριτή του Δικαστικού Συμβουλίου του νόμου περί ευθύνης υπουργών, προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του πρώην υπουργού Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων της τραγωδίας ζήτησε κι αυτή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην υπουργό, λέγοντας ότι «δεν είναι δυνατόν μετά τον θάνατο 57 ανθρώπων να κατηγορείται ο Κώστα Καραμανλής για παράβαση καθήκοντος. Το άρθρο 86 του Συντάγματος λειτουργεί σαν κολυμβήθρα του Σιλωάμ. Ο πρώην υπουργός όχι μόνο δεν διασφάλισε την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου, αλλά αδιαφόρησε πλήρως και αντίθετα επέδειξε πλήρη αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή και ουσιαστικά εν πλήρη συνείδηση αποδέχθηκε την πιθανότητα θανάτου που δυστυχώς συνέβη στα Τέμπη».

Πάντως, για την παρουσίαση του κόμματός της δεν έδωσε λεπτομέρειες, αρκούμενη μόνο να πει: «Γιατί να μην υπάρχει ελπίδα; Αν δεν υπήρχε ελπίδα, αλίμονο μας, θα έπρεπε να πάμε να φουντάρουμε».

Διαβάστε επίσης

Ο Θανάσης Αυγερινός επιβεβαιώνει τις φήμες για το κόμμα Καρυστιανού

«Η γενοκτονία δεν έχει πλάκα»: Ο Γιάνης Βαρουφάκης εξηγεί γιατί δεν θα παρακολουθήσει Eurovision

Τα… ενοίκια του Ανδρουλάκη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Bianca-Censori-new
LIFESTYLE

Μπιάνκα Σενσόρι: Πήγε στο σινεμά με τον Κάνιε Γουέστ… ημίγυμνη! (Photos)

MEGHAN_HARRY
ΣΙΝΕΜΑ

Ο Χάρι, η Μέγκαν και η ταινία στο Netflix για… τον πόλεμο στο Αφγανιστάν

raul-castro-
ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα όπως… Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ θέλουν να στείλουν στο δικαστήριο τον 94χρονο αδελφό του Φιντέλ Κάστρο

aftokinito_akoustika_1505_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η οδήγηση με ακουστικά επιτρέπεται; – Τι λέει ο ΚΟΚ για αυτοκίνητο, μηχανή και πατίνι

mesara_opla_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τρεις συλλήψεις για σπίτια «οπλοστάσια» στη Μεσαρά – Βρέθηκαν όπλα, φυσίγγια και κροτίδες (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

paidi rodos aerodromio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συγκινητική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο – Επιστρατεύτηκε και ο… Spiderman

rubio china
ΚΟΣΜΟΣ

Στον Μάρκο Ρούμπιο απαγορεύεται η είσοδος στην Κίνα - Πώς το Πεκίνο βρήκε τρόπο να παρακάμψει τις κυρώσεις

rousopoylos- floridis- samaras- tsipras – new
ΚΑΛΧΑΣ

Συνέδριο συσπείρωσης και… δελφίνων, η αναγνώριση Ρουσόπουλου, το μη δίλημμα του Μαξίμου, το σχέδιο Τσίπρα για τους βουλευτές και δικαιοσύνη 2 ταχυτήτων  

komision-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ απαγορεύει τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία στην πρεμιέρα της συμφωνίας με τη Mercosur

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 11:14
Bianca-Censori-new
LIFESTYLE

Μπιάνκα Σενσόρι: Πήγε στο σινεμά με τον Κάνιε Γουέστ… ημίγυμνη! (Photos)

MEGHAN_HARRY
ΣΙΝΕΜΑ

Ο Χάρι, η Μέγκαν και η ταινία στο Netflix για… τον πόλεμο στο Αφγανιστάν

raul-castro-
ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα όπως… Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ θέλουν να στείλουν στο δικαστήριο τον 94χρονο αδελφό του Φιντέλ Κάστρο

1 / 3