Και η Καρυστιανού στον Άρειο Πάγο για αναβάθμιση της κατηγορίας Καραμανλή

Μετά τις οικογένειες θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών και η Μαρία Καρυστιανού πέρασε την πόρτα του αρεοπαγίτη ανακριτή του Δικαστικού Συμβουλίου του νόμου περί ευθύνης υπουργών, προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του πρώην υπουργού Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων της τραγωδίας ζήτησε κι αυτή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην υπουργό, λέγοντας ότι «δεν είναι δυνατόν μετά τον θάνατο 57 ανθρώπων να κατηγορείται ο Κώστα Καραμανλής για παράβαση καθήκοντος. Το άρθρο 86 του Συντάγματος λειτουργεί σαν κολυμβήθρα του Σιλωάμ. Ο πρώην υπουργός όχι μόνο δεν διασφάλισε την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου, αλλά αδιαφόρησε πλήρως και αντίθετα επέδειξε πλήρη αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή και ουσιαστικά εν πλήρη συνείδηση αποδέχθηκε την πιθανότητα θανάτου που δυστυχώς συνέβη στα Τέμπη».

Πάντως, για την παρουσίαση του κόμματός της δεν έδωσε λεπτομέρειες, αρκούμενη μόνο να πει: «Γιατί να μην υπάρχει ελπίδα; Αν δεν υπήρχε ελπίδα, αλίμονο μας, θα έπρεπε να πάμε να φουντάρουμε».

Διαβάστε επίσης

Ο Θανάσης Αυγερινός επιβεβαιώνει τις φήμες για το κόμμα Καρυστιανού

«Η γενοκτονία δεν έχει πλάκα»: Ο Γιάνης Βαρουφάκης εξηγεί γιατί δεν θα παρακολουθήσει Eurovision

Τα… ενοίκια του Ανδρουλάκη