ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 11:14
Ρόδος: Αίσιο τέλος στην «εξαφάνιση» βρετανού τουρίστα, εντοπίστηκε σε… εύθυμη κατάσταση

Καλά στην υγεία του, και σε κατάσταση… ευθυμίας εντοπίστηκε σήμερα τα ξημερώματα, έπειτα από έρευνες των αστυνομικών αρχών καθώς επίσης και εθελοντικών ομάδων της Ρόδου, ο 52χρονος Βρετανός που είχε πάει στο νησί για διακοπές, αλλά τα ίχνη του χάθηκαν από τους συγγενείς του, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει διαδικασία αναζήτησης.

Ο 52χρονος που ξεκίνησε από το Μάντσεστερ, ήρθε στη Ρόδο αλλά… μπέρδεψε τα λεωφορεία, όπως είπε στα μέλη της ομάδας (ΕΠΟΜΕΑ) που τον εντόπισαν, με αποτέλεσμα αντί για το Φαληράκι να βρεθεί στην άλλη πλευρά της Ρόδου και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ιξιάς.

Οι έρευνες ξεκίνησαν χθες το μεσημέρι, όταν συγγενείς του ανησύχησαν επειδή δεν εμφανίστηκε ποτέ στο ξενοδοχείο που θα διέμενε, ενώ δεν κατάφερε να εντοπιστεί ούτε από τον οδηγό που θα τον μετέφερε από το αεροδρόμιο στο κατάλυμά του.

Επιπλέον ο ίδιος είχε ξεχάσει μέσα στο αυτοκίνητο συγγενικού του προσώπου στην Αγγλία, κατά τη μεταφορά του στο αεροδρόμιο το κινητό του τηλέφωνο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του.

