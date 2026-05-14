«Η γενοκτονία δεν έχει πλάκα»: Ο Γιάνης Βαρουφάκης εξηγεί γιατί δεν θα παρακολουθήσει Eurovision

Ο Γιάνης Βαρουφάκης εξηγεί γιατί φέτος θα μποϊκοτάρει της Eurovision, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα με τον Akyla θεωρούνται φαβορί.
«Ναι, η βαθμολογία των τραγουδιών ήταν πάντα μεγάλο σουξέ. Ο λόγος είναι ότι η γενοκτονία δεν έχει πλάκα. Η Eurovision επιλέγοντας να γίνει φερέφωνο του Ισραήλ, του κράτους απαρτχάιντ, μετατράπηκε σε Genocidevision», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Και κάλεσε όσους βλέπουν το βίντεο του «Βρείτε κάτι άλλο να περάσετε τέλεια αυτό το Σάββατο».
