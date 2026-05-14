«Η γενοκτονία δεν έχει πλάκα»: Ο Γιάνης Βαρουφάκης εξηγεί γιατί δεν θα παρακολουθήσει Eurovision

Ο Γιάνης Βαρουφάκης εξηγεί γιατί φέτος θα μποϊκοτάρει της Eurovision, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα με τον Akyla θεωρούνται φαβορί.

«Ναι, η βαθμολογία των τραγουδιών ήταν πάντα μεγάλο σουξέ. Ο λόγος είναι ότι η γενοκτονία δεν έχει πλάκα. Η Eurovision επιλέγοντας να γίνει φερέφωνο του Ισραήλ, του κράτους απαρτχάιντ, μετατράπηκε σε Genocidevision», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Βρείτε κάτι άλλο να περάσετε τέλεια αυτό το Σάββατο.#Eurovision #Eurovision2026 #boycotteurovision pic.twitter.com/LupcC4CgQF — Γιάνης Βαρουφάκης (@varoufakis_gr) May 14, 2026

Και κάλεσε όσους βλέπουν το βίντεο του «Βρείτε κάτι άλλο να περάσετε τέλεια αυτό το Σάββατο».

