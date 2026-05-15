ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 11:14
15.05.2026 10:27

Κίνα: «Αυτές είναι οι 8 θέσεις μας που παρουσιάσαμε στον Τραμπ για το Ιράν»

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας παρουσίασε τις 8 θέσεις του Πεκίνου για την «κατάσταση στο Ιράν».

Μετά την επίσκεψη Τραμπ και τη σύνοδο με τον Σι Τζινπίνγκ, το ΥΠΕΞ της Κίνας έκανε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ώστε να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο των θέσεων της κυβέρνησης για το Ιράν.

Ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος προχώρησαν σε δηλώσεις και αναρτήσεις χθες σχετικά με τις σκέψεις και τις προθέσεις της κυβέρνησης Σι για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι Κινέζοι από την μεριά τους, δημοσίευσαν τις 8 θέσεις που είχαν για το θέμα και τις οποίες παρουσίασαν στον Αμερικανό πρόεδρο κατά την σύνοδο.

Ανάμεσα σε αυτά, το Πεκίνο κατηγορεί τις ΗΠΑ για την επίθεση λέγοντας πως δεν έπρεπε εξ αρχής να γίνει. Συμφώνησαν ωστόσο πως τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν άμεσα

Οι οκτώ θέσεις της Κίνας για το Ιράν

  • Η σύγκρουση στο Ιράν «δεν έπρεπε να είχε συμβεί εξαρχής» και έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες στον λαό του Ιράν και άλλων χωρών της περιοχής. 
  • Οι δευτερογενείς επιπτώσεις ασκούν μεγάλη πίεση στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, τις αλυσίδες εφοδιασμού, το διεθνές εμπόριο και τη σταθερότητα του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού.
  • Η πρόσφατη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν είναι ευπρόσδεκτη, αλλά η δυναμική πρέπει να διατηρηθεί: «Τώρα που η πόρτα του διαλόγου έχει ανοίξει, δεν πρέπει να κλείσει ξανά», διαμηνύει το υπουργείο στη σκιά αναφορών ότι το Ισραήλ πιέζει για επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων.
  • Ο διάλογος και η διαπραγμάτευση είναι «ο σωστός δρόμος προς τα εμπρός» και η χρήση βίας είναι «αδιέξοδη».
  • Οι ναυτιλιακές οδοί του Κόλπου πρέπει να ανοίξουν ξανά «το συντομότερο δυνατό» για να διατηρηθούν σταθερές οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.
  • Πρέπει να επιτευχθεί μια συνολική και διαρκής κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατό, ώστε να επιτραπεί η επιστροφή της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου.
  • Η Κίνα και το Πακιστάν εξέδωσαν από κοινού μια πρωτοβουλία πέντε σημείων για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.
  • Η Κίνα θα συνεχίσει να ενεργεί σύμφωνα με τις τέσσερις προτάσεις του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και θα διαδραματίζει επίσης «εποικοδομητικό ρόλο στην επίτευξη διαρκούς ειρήνης».

Τραμπ: Η εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν σήμερα στο περιφραγμένο και αυστηρά φυλασσόμενο συγκρότημα Τζονγκνανχάι στο Πεκίνο, καθώς ο Τραμπ ολοκληρώνει την επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα.

«Έχουμε διευθετήσει πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν», δήλωσε ο Τραμπ.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επισήμανε ότι η στρατιωτική του εκστρατεία εναντίον του Ιράν «θα συνεχιστεί!» — υποδηλώνοντας ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων. Είπε επίσης ότι ο Σι δεσμεύτηκε να μην παράσχει στρατιωτικό εξοπλισμό στην Τεχεράνη. «Ο Σι είναι μόνο business… όχι παιχνίδια» είπε.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι συνομιλίες ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου για την κατάπαυση του πυρός η ισχύς της οποίας εκπνέει την Κυριακή, ήταν «θετικές» και θα συνεχιστούν-όπως προβλεπόταν-σήμερα στις ΗΠΑ, για δεύτερη ημέρα.

