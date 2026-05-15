Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας παρουσίασε τις 8 θέσεις του Πεκίνου για την «κατάσταση στο Ιράν».
Μετά την επίσκεψη Τραμπ και τη σύνοδο με τον Σι Τζινπίνγκ, το ΥΠΕΞ της Κίνας έκανε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ώστε να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο των θέσεων της κυβέρνησης για το Ιράν.
Ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος προχώρησαν σε δηλώσεις και αναρτήσεις χθες σχετικά με τις σκέψεις και τις προθέσεις της κυβέρνησης Σι για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι Κινέζοι από την μεριά τους, δημοσίευσαν τις 8 θέσεις που είχαν για το θέμα και τις οποίες παρουσίασαν στον Αμερικανό πρόεδρο κατά την σύνοδο.
Ανάμεσα σε αυτά, το Πεκίνο κατηγορεί τις ΗΠΑ για την επίθεση λέγοντας πως δεν έπρεπε εξ αρχής να γίνει. Συμφώνησαν ωστόσο πως τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν άμεσα
Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν σήμερα στο περιφραγμένο και αυστηρά φυλασσόμενο συγκρότημα Τζονγκνανχάι στο Πεκίνο, καθώς ο Τραμπ ολοκληρώνει την επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα.
«Έχουμε διευθετήσει πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν», δήλωσε ο Τραμπ.
Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επισήμανε ότι η στρατιωτική του εκστρατεία εναντίον του Ιράν «θα συνεχιστεί!» — υποδηλώνοντας ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων. Είπε επίσης ότι ο Σι δεσμεύτηκε να μην παράσχει στρατιωτικό εξοπλισμό στην Τεχεράνη. «Ο Σι είναι μόνο business… όχι παιχνίδια» είπε.
Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι συνομιλίες ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου για την κατάπαυση του πυρός η ισχύς της οποίας εκπνέει την Κυριακή, ήταν «θετικές» και θα συνεχιστούν-όπως προβλεπόταν-σήμερα στις ΗΠΑ, για δεύτερη ημέρα.
