Στην απόρρητη έδρα της ηγεσίας του ΚΚΚ ξενάγησε τον Τραμπ ο Σι – Συνεχίζονται οι συνομιλίες

Ο Σι Τζινπίνγκ ξενάγησε νωρίς το πρωί (ώρα Ελλάδας) τον Ντόναλντ Τραμπ στο Τζονγκνανχάι, την ηγετική έδρα του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος (ΚΚΚ) στο Πεκίνο.

Πρόκειται για ένα ιστορικό συγκρότημα κτιρίων και κήπων στο Πεκίνο, δίπλα στην Απαγορευμένη Πόλη, το οποίο λειτουργεί ως το κεντρικό αρχηγείο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και του Κρατικού Συμβουλίου.

Μόνο ελάχιστοι Αμερικανοί ηγέτες έχουν εισέλθει ποτέ σε αυτή την αυστηρά φυλασσόμενη εγκατάσταση, για την οποία είναι γνωστά ελάχιστα στοιχεία στο κοινό.

Το Τζονγκνανχάι εκτείνεται σε έκταση 1.500 στρεμμάτων και περιλαμβάνει αναπαλαιωμένα περίπτερα και ναούς, όπου στο παρελθόν οι αυτοκράτορες της Κίνας απολάμβαναν τα γεύματά τους και τον ελεύθερο χρόνο τους, ενώ σήμερα στεγάζει και σύγχρονα γραφεία.

Ως έδρα της εξουσίας, θεωρείται συχνά ωςο αντίστοιχος «Λευκός Οίκος» της Κίνας. Η ασφάλεια είναι εξαιρετικά αυστηρή, με την πρόσβαση στον χώρο να επιτηρείται από μια ελίτ στρατιωτική μονάδα, υπεύθυνη για την προσωπική ασφάλεια των κορυφαίων ηγετών του ΚΚΚ.

Οι εγκαταστάσεις είναι κρυμμένες πίσω από ψηλά τείχη και οι ψηφιακές εικόνες περιορίζονται στις μεγάλες εγχώριες πλατφόρμες χαρτών.

Το Τζονγκνανχάι ταυτίζεται με την κινεζική ελίτ. Για δεκαετίες, έχει χρησιμεύσει ως κύριος χώρος συνεδριάσεων του Πολιτικού Γραφείου (Politburo), της βασικής αποφασιστικής αρχής του κόμματος, και φιλοξενεί περιστασιακά την Επιτροπή Σταθερής Διοίκησης, το κορυφαίο σώμα των επτά ανδρών ηγετών (μέχρι σήμερα καμία γυναίκα δεν έχει συμμετάσχει στην Επιτροπή Σταθερής Διοίκησης).

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ που βρέθηκαν στο Τζονγκνανχάι

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον, είχε συναντηθεί με τον Πρόεδρο Μάο Τσε Τουνγκ στο Τζονγκνανχάι κατά την ιστορική του επίσκεψη στο Πεκίνο το 1972 – η πρώτη φορά που Αμερικανός πρόεδρος επισκέφθηκε την Κίνα.

Τριάντα χρόνια αργότερα, σε μια επίσκεψη που προβαλλόταν ευρέως ως γιορτή της επετείου της επίσκεψης Νίξον και της προόδου στις σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας, ο Πρόεδρος Τζορτζ Ου. Μπους εισήλθε επίσης στο Τζονγκνανχάι, μαζί με τον τότε Πρόεδρο της Κίνας, Τζιανγκ Ζεμίν.

Ο τελευταίος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέφθηκε το Τζονγκνανχάι ήταν ο Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος συναντήθηκε με τον Σι Τζινπίνγκ εκεί το 2014.

Οι δύο ηγέτες πέρασαν χρόνο στον χώρο, μοιράστηκαν δείπνο και έλαβαν μέρος σε τσάι σε ένα από τα περίπτερα του συγκροτήματος.

Συνεχίζονται σήμερα οι συνομιλίες Τραμπ-Σι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ, αναμένεται να έχουν συναντήσεις και συνομιλίες και σήμερα Παρασκευή, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσημη επίσκεψη που περιλαμβάνει τελετές, εμπορικές συμφωνίες και έντονες γεωπολιτικές συζητήσεις.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι δύο ηγέτες θα έχουν τσάι και γεύμα πριν ο Τραμπ επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δύο πλευρές συμμετέχουν αυτή τη φορά με μικρότερα σχήματα ανώτερων αξιωματούχων, σε μια συνεδρίαση που θεωρείται πιθανό να έχει εντατικό χαρακτήρα.

Από αμερικανικής πλευράς, τον Ντόναλντ Τραμπ συνοδεύουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο εμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ, καθώς και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Κίνα Ντέιβιντ Περντιού.

Από κινεζικής πλευράς, δίπλα στον Σι Τζινπίνγκ βρίσκονται ο επικεφαλής του γραφείου του Τσάι Τσι, ο υπουργός Εξωτερικών Γουανγκ Γι, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ, που θεωρείται βασικός διαπραγματευτής για τα εμπορικά ζητήματα, καθώς και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μα Ζαοξού και ο πρέσβης της Κίνας στις ΗΠΑ Σιε Φενγκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τον περίπατο των δύι ηγετών, ο Αμερικανός πρόεδρος, περνώντας δίπλα από πράσινες κολόνες και διακοσμητικές αψίδες, σχολίασε ότι «αυτά είναι τα πιο όμορφα τριαντάφυλλα που έχει δει ποτέ», με τον Σι να απαντά αργότερα πως θα του στείλει σπόρους τριαντάφυλλων «ως δώρο».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την επίσκεψή του στην Κίνα «απίστευτη», δηλώνοντας ότι «προέκυψαν πολλά καλά από αυτήν». Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές πέτυχαν «φανταστικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες» και ότι επιλύθηκαν προβλήματα «που άλλοι δεν θα μπορούσαν να λύσουν». Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε επίσης τη σχέση του με τον Σι Τζινπίνγκ ως «πολύ ισχυρή». Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του στο Ζονγκνανχάι, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν και το θέμα του Ιράν, σημειώνοντας ότι συμφωνούν πως η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. «Θέλουμε να τελειώσει όλο αυτό, γιατί η κατάσταση εκεί είναι τρελή», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

