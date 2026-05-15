Τον θάνατο ενός υπαξιωματικού από πυρά ολμοβόλου στον νότιο Λίβανο ανακοίνωσαν σήμερα (15/5) οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Πλέον, οι IDF μετρούν 20 νεκρούς, με βάση τα επίσημα δεδομένα, αφότου επανεκκίνησε ο πόλεμος στον Λίβανο, τη 2η Μαρτίου.

Ο αρχιλοχίας Νεγκέβ Νταγκάν, 20 ετών, «έπεσε σε μάχη στον νότιο Λίβανο», ανέφεραν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σε ανακοινωθέν που δημοσιοποίησαν. Επρόκειτο για υπαξιωματικό του 12ου τάγματος της ταξιαρχίας Γκολάνι, διευκρίνισαν.

Συνολικά έχουν σκοτωθεί 20 Ισραηλινοί από επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ: 19 στρατιωτικοί και συμβασιούχος του στρατού.

Την ίδια περίοδο στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς και στις χερσαίες επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο έχουν σκοτωθεί πάνω από 2.800 άνθρωποι, ανάμεσά τους τουλάχιστον 200 παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

