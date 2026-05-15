ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 11:15
Youth Pass: Λήγουν σήμερα οι αιτήσεις – Ποιοι θα πάρουν 150 ευρώ και μέχρι πότε

Η καταβολή για το Youth Pass γίνεται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία λειτουργεί ως άυλο πορτοφόλι και παραμένει ενεργή για δύο έτη.

Σε λειτουργία βρίσκεται από 1/4 και μέχρι σήμερα η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Youth Pass 2026.

Το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για νέους ηλικίας 18 και 19 ετών σε ολόκληρη τη χώρα.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σήμερα, Παρασκευή 15/5/2026, ενώ η καταβολή των ποσών αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31/5/2026.

Οι δικαιούχοι για το Youth Pass και η πληρωμή

Δικαιούχοι είναι οι νέοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο ή το 19ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η αίτηση υποβάλλεται μία φορά, με τη συμπλήρωση του 18ου έτους, ενώ η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αυτόματα και το επόμενο έτος, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία από τον δικαιούχο.

Η υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται με κωδικούς TAXISnet και προϋποθέτει εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν βασικά στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό κινητού τηλεφώνου και το πιστωτικό ίδρυμα που θα εκδώσει την ψηφιακή κάρτα.

Η ενίσχυση καταβάλλεται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία λειτουργεί ως άυλο πορτοφόλι και παραμένει ενεργή για δύο έτη.

Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις μετακινήσεις, όπως εισιτήρια κινηματογράφου, θεάτρου και συναυλιών, επισκέψεις σε μουσεία, αγορά βιβλίων, διαμονή σε ξενοδοχεία, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, καθώς και συνδρομές σε γυμναστήρια.

Η πίστωση των ποσών πραγματοποιείται μία φορά τον χρόνο, με τα χρήματα να αποστέλλονται στα τραπεζικά ιδρύματα για τη φόρτιση των ψηφιακών καρτών έως τις 31 Μαΐου κάθε έτους.

