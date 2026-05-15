search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 08:52
search
MENU CLOSE
TRAVEL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.05.2026 08:34

Η Σίφνος «πρωταγωνίστρια» στην ιταλική τηλεόραση

15.05.2026 08:34
SIFNOS_ISLAND

Η Σίφνος αναδεικνύεται σε «πρωταγωνίστρια» του νέου κύκλου επεισοδίων της δημοφιλούς ιταλικής τηλεοπτικής ταξιδιωτικής εκπομπής «K Around The World» που προβάλλει ταξιδιωτικούς προορισμούς, φυσικές ομορφιές, τοπικές κουλτούρες και γαστρονομία.

Η εκπομπή μεταδίδεται από Δευτέρα έως Παρασκευή σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης στο ALMA TV, ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας που εστιάζει στο ταξίδι και την γαστρονομία. Το κάθε επεισόδιο μεταδίδεται ξανά από το Travel TV channel 61, καθώς και σε πλήθος από μικρότερα περιφερειακά τηλεοπτικά κανάλια διευρύνοντας χρονικά την προβολή του προορισμού για πολλούς μήνες σε όλη τη χώρα.

Η εκπομπή έχει καλύψει δεκάδες προορισμούς σε όλο τον πλανήτη και παρακολουθείται από εκατοντάδες χιλιάδες Ιταλούς τηλεθεατές.

Σε συνέχεια πολύωρων γυρισμάτων που πραγματοποιήθηκαν πέρυσι στο κυκλαδίτικο νησί της αρμονίας με πρωτοβουλία του Δήμου Σίφνου, το επεισόδιο παρουσιάζει το νησί μέσα από ένα «ταξίδι» στις φυσικές ομορφιές, την αυθεντική κυκλαδίτικη ατμόσφαιρα, την τοπική κουλτούρα και τη γαστρονομική του παράδοση.

Το επεισόδιο αναδεικνύει τα γραφικά χωριά της Σίφνου, τα παραδοσιακά σοκάκια, τις εκκλησίες, την τέχνη της αγγειοπλαστικής, την τοπική παραγωγή, τα διαχρονικά μοναστήρια και τα τοπία του νησιού, προβάλλοντας παράλληλα την αυθεντική φιλοξενία των κατοίκων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη γαστρονομία, με αναφορές στις παραδοσιακές συνταγές και στη σημαντική μαγειρική κληρονομιά του νησιού, που έχει συνδεθεί διεθνώς με τον Νικόλαο Τσελεμεντέ. Μέσα από εικόνες του Αιγαίου, τοπικές εμπειρίες και στοιχεία της καθημερινής ζωής, το επεισόδιο παρουσιάζει τη Σίφνο ως έναν αυθεντικό ταξιδιωτικό προορισμό των Κυκλάδων.

«Η διεθνής προβολή της Σίφνου μέσα από μία τόσο αξιόλογη ιταλική τηλεοπτική παραγωγή αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία για την ανάδειξη του προορισμού μας στο ιταλικό κοινό. Η Σίφνος διαθέτει έναν μοναδικό συνδυασμό αυθεντικότητας, φυσικής ομορφιάς, πολιτισμού και γαστρονομικής παράδοσης, στοιχεία που αναζητούν πλέον ολοένα και περισσότερο οι σύγχρονοι ταξιδιώτες. Οι συνεργασίες αυτού του βεληνεκούς ενισχύουν τη διεθνή αναγνωρισιμότητα του τόπου και προβάλλουν τη Σίφνο ως έναν ποιοτικό και βιώσιμο προορισμό για όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σίφνου Γιάννης Ραφελέτος.

Διαβάστε επίσης:

Η Σύρος δείχνει τον δρόμο: Προσβάσιμες παραλίες και δωρεάν ομπρέλες για όλους

Το γαλλικό κάστρο όπου φυλακίστηκε ο πιο διάσημος «αλήτης» ποιητής του Μεσαίωνα

Δυτική Σάμος: Το «πολύτιμο μυστικό» του Αιγαίου 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ilioupoli ptosi koritsion 987- new
ΥΓΕΙΑ

Ψυχίατροι για τη διπλή αυτοκτονία στην Ηλιούπολη: «Προτάσεις για ένα σχέδιο δράσης για την προστασία των παιδιών»

greece_beach_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χωροταξικό του Προκρούστη για τον τουρισμό – Ευνοεί αποκλειστικά τις μεγάλες ιδιοκτησίες και τις μεγάλες επενδύσεις

SIFNOS_ISLAND
TRAVEL

Η Σίφνος «πρωταγωνίστρια» στην ιταλική τηλεόραση

trump new
ΚΟΣΜΟΣ

Στην απόρρητη έδρα της ηγεσίας του ΚΚΚ ξενάγησε τον Τραμπ ο Σι – Συνεχίζονται οι συνομιλίες

akylas-antigoni-new
MEDIA

Eurovision 2026: Σε ποιες θέσεις θα εμφανιστούν Ελλάδα και Κύπρος στον Μεγάλο Τελικό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

rubio china
ΚΟΣΜΟΣ

Στον Μάρκο Ρούμπιο απαγορεύεται η είσοδος στην Κίνα - Πώς το Πεκίνο βρήκε τρόπο να παρακάμψει τις κυρώσεις

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

komision-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ απαγορεύει τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία στην πρεμιέρα της συμφωνίας με τη Mercosur

paidi rodos aerodromio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συγκινητική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο – Επιστρατεύτηκε και ο… Spiderman

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 08:51
ilioupoli ptosi koritsion 987- new
ΥΓΕΙΑ

Ψυχίατροι για τη διπλή αυτοκτονία στην Ηλιούπολη: «Προτάσεις για ένα σχέδιο δράσης για την προστασία των παιδιών»

greece_beach_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χωροταξικό του Προκρούστη για τον τουρισμό – Ευνοεί αποκλειστικά τις μεγάλες ιδιοκτησίες και τις μεγάλες επενδύσεις

SIFNOS_ISLAND
TRAVEL

Η Σίφνος «πρωταγωνίστρια» στην ιταλική τηλεόραση

1 / 3