Στο Château de Meung-sur-Loire, στη Γαλλία, οι επισκέπτες μπορούν σήμερα να κατέβουν στο μπουντρούμι όπου κρατήθηκε ο Φρανσουά Βιγιόν πριν γράψει τη θρυλική «Διαθήκη» του.

Το μνημείο βρίσκεται στην κοιλάδα του Λίγηρα, ανάμεσα σε άλλα διάσημα κάστρα που προσελκύουν κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες, με τη διαφορά ότι αυτό κρύβει και ένα «διάσημο» μπουντρούμι.

Το Château de Meung-sur-Loire είναι ένα από τα παλαιότερα κάστρα της περιοχής, με μεσαιωνικούς πύργους και εντυπωσιακή πρόσοψη του 18ου αιώνα.

Εκεί, το 1461, φυλακίστηκε ο Φρανσουά Βιγιόν, ο πιο διάσημος «παραβατικός» ποιητής του Μεσαίωνα. Ένας άνθρωπος που έζησε ανάμεσα στη λογοτεχνία, την παρανομία, τις καταδίκες και τον θρύλο.

Ο Βιγιόν είχε ήδη βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη στο Παρίσι για ανθρωποκτονία και ληστεία. Στο Meung-sur-Loire, όμως, δεν οδηγήθηκε σε δίκη. Με εντολή του Επισκόπου της Ορλεάνης, ρίχτηκε σε ένα σκοτεινό υπόγειο κελί κάτω από το κάστρο.

Για μήνες έμεινε εκεί, μέσα στο κρύο και την απομόνωση. Μέχρι που, τον Οκτώβριο του 1461, ο βασιλιάς Λουδοβίκος ΙΑ΄ πέρασε από την περιοχή και διέταξε γενική αμνηστία.

Ο Βιγιόν βγήκε ζωντανός από το μπουντρούμι. Και λίγο αργότερα έγραψε τη «Διαθήκη» του, ένα από τα σημαντικότερα έργα της μεσαιωνικής γαλλικής ποίησης.

Στις πρώτες στροφές του ποιήματος, ο ποιητής αναμετριέται με τον επίσκοπο που τον φυλάκισε, με το σκοτάδι του κελιού και με την εγγύτητα του θανάτου. Δεν αναφέρει ποτέ ονομαστικά το Meung-sur-Loire. Αλλά η σκιά του κάστρου βρίσκεται παντού.

Ένα κάστρο με δύο πρόσωπα

Το Château de Meung-sur-Loire δεν είναι ένα συνηθισμένο κάστρο του Λίγηρα.

Σε αντίθεση με το Chambord ή το Chenonceau, δεν υπήρξε βασιλικό ανάκτορο. Χτίστηκε από επισκόπους και για επισκόπους, και για περίπου οκτώ αιώνες συνδέθηκε με την επισκοπική εξουσία.

Από την πλευρά της πόλης, το κτίριο δείχνει το μεσαιωνικό του πρόσωπο: πύργοι του 13ου αιώνα, βαριά πέτρα, ίχνη από παλιά κινητή γέφυρα. Από την πλευρά της αυλής, όμως, η εικόνα αλλάζει εντελώς.

Εκεί ο επισκέπτης βλέπει μια κλασική πρόσοψη του 18ου αιώνα, βαμμένη σε βαθύ κόκκινο. Τη μεταμόρφωση αυτή την οφείλει στον τελευταίο επίσκοπο πριν από τη Γαλλική Επανάσταση, ο οποίος ξόδεψε την περιουσία του για να μετατρέψει το φρούριο σε μια μικρή εκδοχή των Βερσαλλιών.

Από την Ιωάννα της Λωρραίνης στον Δουμά

Η ιστορία του κάστρου δεν σταματά στον Βιγιόν.

Τον Ιούνιο του 1429, η Ιωάννα της Λωρραίνης το κατέλαβε από τους Άγγλους.

Στην ίδια πόλη γεννήθηκε και ο Jean de Meung, συνδημιουργός του περίφημου «Μυθιστορήματος του Ρόδου», ενός από τα πιο δημοφιλή λογοτεχνικά έργα της μεσαιωνικής Ευρώπης.

Ακόμη και ο Αλέξανδρος Δουμάς τοποθέτησε εδώ την αρχή των «Τριών Σωματοφυλάκων»: ο νεαρός Ντ’ Αρτανιάν φτάνει στο Meung και, σχεδόν αμέσως, μπλέκει σε περιπέτειες.

Το μπουντρούμι

Σήμερα, το Château de Meung-sur-Loire είναι ανοιχτό στο κοινό και η επίσκεψη οδηγεί από τις σοφίτες μέχρι τα υπόγεια.

Στο εσωτερικό του υπάρχουν 25 επιπλωμένα δωμάτια και περίπου 2.000 αντικείμενα στη θέση τους. Ανάμεσά τους, ένα νεοκλασικό παρεκκλήσι του 1784, λουτρά επισκόπων του 18ου αιώνα και θολωτά κελάρια που θυμίζουν τη σκοτεινότερη πλευρά της μεσαιωνικής εξουσίας.

Στο βαθύτερο σημείο του υπόγειου δικτύου βρίσκεται το Antre du Dragon. Εκεί πιστεύεται ότι κρατήθηκε ο Φρανσουά Βιγιόν.

Δράκοι, σχοινιά και τριαντάφυλλα

Το κάστρο δεν ζει μόνο από το παρελθόν του. Στον εξωτερικό χώρο, ένα πάρκο επτά εκταρίων συνδυάζει την ιστορία με πιο σύγχρονες εμπειρίες για τους επισκέπτες.

Υπάρχει διαδρομή με «δράκους», εμπνευσμένη από τοπικούς θρύλους.

Υπάρχει υπερυψωμένη διαδρομή με σχοινιά ανάμεσα στα παλιά δέντρα. Υπάρχει και ένας κήπος με τριαντάφυλλα, αφιερωμένος στον Jean de Meung και στο «Μυθιστόρημα του Ρόδου».

Ένας τόπος όπου ο Μεσαίωνας δεν παρουσιάζεται σαν καρτ ποστάλ, αλλά σαν ιστορία με σκοτάδι, εξουσία, φόβο και φαντασία.

