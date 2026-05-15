search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 11:16
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.05.2026 09:26

Ξεσπάθωσε ο Ανδρουλάκης για το ακίνητο: «Ψεύτης και συκοφάντης» ο Γεωργιάδης, «μούφα» ο δημοσιογράφος που ανακίνησε την υπόθεση

15.05.2026 09:26
androulakis vouli 12- new

Με βαρύτατες εκφράσεις σε βάρος των κατηγόρων του απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στα όσα του αποδίδονται για ακίνητο της οικογένειάς του το οποίο ενοικιάζεται στην Κτηματολόγιο Α.Ε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Action 24 δεν μπορούσε να συγκρατήσει την οργή του, μιλώντας για ενορχηστρωμένη επίθεση λάσπης και δολοφονίας χαρακτήρα σε βάρος του. Έτσι, κατηγόρησε τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι είναι ψεύτης και συκοφάντης όταν ισχυρίζεται πως τον ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου.

«Είναι ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας, οι προσφορές άνοιξαν επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας, από τις προσφορές που άνοιξαν η δική μας ήταν η προσφορά του μειοδότη. Και έτσι επιλέχθηκε τον Μάιο του 2009. Γιατί υπογράφεται επί ΠΑΣΟΚ; Γιατί μετά έγιναν εκλογές, έφυγε η μία κυβέρνηση και ήρθε η άλλη. Και η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση του κτηματολογίου που είχε παρθεί επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα ο άνθρωπος είναι απόλυτος συκοφάντης», σημείωσε.

«Μούφα» ο «Κατακουζηνός»

Επίσης, κατήγγειλε ως μούφα «δημοσιογράφο» τον «Κατακουζηνό», που υπέγραψε το δημοσίευμα με βάση το οποίο δέχθηκε έντονη κριτική από κυβερνητικά στελέχη λέγοντας ότι είναι ψευδές και υπογράμμισε πώς το μιντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας έστησε δημοσίευμα με συκοφαντίες αποπειρώμενο πολιτική δολοφονία, ηθική εξόντωση. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ότι τον μόνο Κατακουζηνό που γνωρίζει είναι ο… γνωστός βυζαντινολόγος από τη σειρά του Χάρη Ρώμα «Κωνσταντίνου και Ελένης», λέγοντας ότι «είναι μούφα ο ”Κατακουζηνός”. […] Το οργανωμένο σύστημα «Ομάδα Αλήθειας», Βούλτεψη, Γεωργιάδη, Μαρινάκη και διαφόρων σάιτ που γράφουν δημοσιογράφοι ανύπαρκτοι, είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξόντωσης πολιτικών αντιπάλων».

Επιστρέφοντας στο ζήτημα του ακινήτου, ο Ν. Ανδρουλάκης εξήγησε ότι από το 2022 το Κτηματολόγιο παραμένει στο κτήριο με παράταση της σύμβασης την οποία έκανε μονομερώς και πως οι διαγωνισμοί που γίνονται έκτοτε για να εξευρεθεί άλλο κτήριο κηρύσσονται άγονοι, και σ’ αυτούς δεν μετέχει η οικογένεια του. Για την κατηγορία του Α. Γεωργιάδη για τη χρήση κρατικών χρημάτων ώστε να γίνει ανακαίνιση, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε: «Το “χρέπι του Ανδρουλάκη” ήταν νεόδμητο. Πώς είναι δυνατόν κτήριο πενταετίας να είναι χρέπι; Τα χρήματα τα έδωσε το κτηματολόγιο επειδή προηγουμένως στεγαζόταν η τουριστική αστυνομία, είχε κελιά, είχε άλλες υποδομές. Και τα έδωσαν αυτοί, αφότου το νοίκιασαν, για να το διαμορφώσουν εσωτερικά και να μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο».

Διπλοφορολογήθηκα για τα χρήματα

Σε εξαιρετικά υψηλούς τόνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι είναι συκοφαντία ότι έχει εισπράξει 1,5 εκατ. ευρώ μέσα σε δεκαέξι χρόνια ενώ αντιθέτως εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα μεσοσταθμικά μετά φόρου. «Άρα και εδώ είναι απολύτως συκοφάντης. Αυτά που είπε ότι “μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατ.” είναι μία ακόμα συκοφαντία», και συνέχισε: «Δεν έχω βγάλει ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό. Και φαίνεται στο πόθεν έσχες μου. Έχω βάλει από το εξωτερικό. Ας δούμε, λοιπόν, τα πόθεν έσχες των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, για να δούμε ποιοι έχουμε φέρει λεφτά απ’ έξω και ποιοι βγάζουν τα λεφτά από την Ελλάδα και αγοράζουν μετοχές, ακίνητα και (σ.σ. έχουν) διάφορες άλλες δραστηριότητες στο εξωτερικό».

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε «η ηθική και η αξιοπρέπειά μου είναι αδιαπραγμάτευτες. Όχι απλά αυτά τα χρήματα είναι φορολογημένα. Είναι υπερφορολογημένα. Πλήρωνα διπλή φορολόγηση, ενώ κάποιοι άλλοι συνάδελφοί μου επέλεξαν να πάνε στα φορολογικά δικαστήρια για να μην πληρώσουν φόρο και δεν πλήρωναν. Αυτά τα χρήματα, όχι μόνο δεν είναι ‘μαύρα’, όχι μόνο είναι φορολογημένα, αλλά πλήρωσα και φόρο που θα μπορούσα να μην πληρώσω και ουδέποτε τον διεκδίκησα. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο».

Διαβάστε επίσης

Ελληνοτουρκικά: Η «Γαλάζια Πατρίδα» φέρνει «φουρτούνα» στα «ήρεμα νέρα»

Συνέδριο εκλογικής ετοιμότητας για τη ΝΔ: Επιχείρηση “συσπείρωση” από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και οι “σκιές” Καραμανλή, Σαμαρά

ΚΚΕ: Οι σκληρές αιχμές Κουτσούμπα για τα νέα κόμματα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
samsung_strike_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συμβαίνουν και εις… Κορέαν: Αναστάτωση στη χώρα από την απεργία των εργαζομένων στη Samsung

Bianca-Censori-new
LIFESTYLE

Μπιάνκα Σενσόρι: Πήγε στο σινεμά με τον Κάνιε Γουέστ… ημίγυμνη! (Photos)

MEGHAN_HARRY
ΣΙΝΕΜΑ

Ο Χάρι, η Μέγκαν και η ταινία στο Netflix για… τον πόλεμο στο Αφγανιστάν

raul-castro-
ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα όπως… Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ θέλουν να στείλουν στο δικαστήριο τον 94χρονο αδελφό του Φιντέλ Κάστρο

aftokinito_akoustika_1505_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η οδήγηση με ακουστικά επιτρέπεται; – Τι λέει ο ΚΟΚ για αυτοκίνητο, μηχανή και πατίνι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

paidi rodos aerodromio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συγκινητική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο – Επιστρατεύτηκε και ο… Spiderman

rubio china
ΚΟΣΜΟΣ

Στον Μάρκο Ρούμπιο απαγορεύεται η είσοδος στην Κίνα - Πώς το Πεκίνο βρήκε τρόπο να παρακάμψει τις κυρώσεις

rousopoylos- floridis- samaras- tsipras – new
ΚΑΛΧΑΣ

Συνέδριο συσπείρωσης και… δελφίνων, η αναγνώριση Ρουσόπουλου, το μη δίλημμα του Μαξίμου, το σχέδιο Τσίπρα για τους βουλευτές και δικαιοσύνη 2 ταχυτήτων  

komision-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ απαγορεύει τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία στην πρεμιέρα της συμφωνίας με τη Mercosur

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 11:16
samsung_strike_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συμβαίνουν και εις… Κορέαν: Αναστάτωση στη χώρα από την απεργία των εργαζομένων στη Samsung

Bianca-Censori-new
LIFESTYLE

Μπιάνκα Σενσόρι: Πήγε στο σινεμά με τον Κάνιε Γουέστ… ημίγυμνη! (Photos)

MEGHAN_HARRY
ΣΙΝΕΜΑ

Ο Χάρι, η Μέγκαν και η ταινία στο Netflix για… τον πόλεμο στο Αφγανιστάν

1 / 3