Η Σύρος δείχνει τον δρόμο: Προσβάσιμες παραλίες και δωρεάν ομπρέλες για όλους

Σε μια εποχή που η πρόσβαση στις παραλίες και το κόστος των καλοκαιρινών διακοπών βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, η Σύρος επιλέγει να στείλει ένα διαφορετικό μήνυμα: οι παραλίες είναι δημόσιος χώρος, ανοιχτός και φιλόξενος για όλους.

Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης έχει ξεκινήσει την εγκατάσταση του εξοπλισμού στις παραλίες του νησιού, με στόχο να είναι έτοιμες έως τα τέλη Μαΐου, ενόψει της θερινής περιόδου.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες παρεμβάσεις ξεχωρίζει η τοποθέτηση δημοτικών ομπρελών. Σημειώνεται ότι το νησί διαθέτει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο δημοτικών ομπρελών -περί τις 250- δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να απολαμβάνουν τη σκιά στις παραλίες χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Η Σύρος αποτελεί έναν από τους δήμους που έχουν επενδύσει συστηματικά στη δωρεάν παροχή σκιάς στις παραλίες, αναδεικνύοντας στην πράξη ότι η ποιότητα της παραλιακής εμπειρίας δεν πρέπει να είναι προνόμιο, αλλά δικαίωμα.

Έμφαση στην προσβασιμότητα

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προσβασιμότητα. Ο δήμος έχει αναπτύξει και συνεχίζει να ενισχύει υποδομές για άτομα με αναπηρία, με διαδρόμους πρόσβασης, αλλαξιέρες ΑμεΑ, ειδικές τουαλέτες, καθώς και συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα, που επιτρέπουν σε συμπολίτες και επισκέπτες με κινητικές δυσκολίες να απολαμβάνουν ισότιμα το μπάνιο τους.

Οι παρεμβάσεις αυτές καθιστούν τη Σύρο έναν προορισμό που δεν περιορίζεται στην ομορφιά των παραλιών της, αλλά επενδύει σε ένα πιο ανθρώπινο, κοινωνικά ευαίσθητο και σύγχρονο μοντέλο φιλοξενίας. Οι εργασίες περιλαμβάνουν δημοτικές ομπρέλες, αλλαξιέρες, δημοτικές τουαλέτες, τουαλέτες ΑμεΑ, διαδρόμους πρόσβασης ΑμεΑ, αλλαξιέρες ΑμεΑ, πληροφοριακές σημάνσεις, πίνακες ανακοινώσεων και χάρτες πληροφόρησης.

Σημαντικό στοιχείο της συνολικής προσπάθειας αποτελεί και η σταθερή διεκδίκηση των επτά Γαλάζιων Σημαιών κάθε χρόνο, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διαρκή προσπάθεια για καθαρές, ασφαλείς, οργανωμένες και ποιοτικές παραλίες.

Η Σύρος δεν προβάλλει μόνο την κυκλαδίτικη ομορφιά της. Προβάλλει ένα μοντέλο παραλίας με δημόσιο χαρακτήρα, ελεύθερη χρήση, προσβασιμότητα, ασφάλεια, πληροφόρηση και σεβασμό στον άνθρωπο.

Όπως σημειώνει ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και Παραλιών του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, Γιάννης Βουτσίνος: «Για εμάς οι παραλίες δεν είναι απλώς σημεία τουριστικής προβολής. Είναι δημόσιοι χώροι που πρέπει να είναι καθαροί, λειτουργικοί, προσβάσιμοι και φιλόξενοι για όλους. Η δωρεάν χρήση των δημοτικών ομπρελών, οι υποδομές για τα άτομα με αναπηρία και τα συστήματα πρόσβασης στη θάλασσα δείχνουν τον προσανατολισμό μας: μια Σύρο ανοιχτή, ανθρώπινη και φιλόξενη για κάθε κάτοικο και κάθε επισκέπτη».

Διαβάστε επίσης:

Το γαλλικό κάστρο όπου φυλακίστηκε ο πιο διάσημος «αλήτης» ποιητής του Μεσαίωνα

Δυτική Σάμος: Το «πολύτιμο μυστικό» του Αιγαίου

Κρήτη: Πρωταγωνίστρια στις κορυφαίες ρομαντικές επιλογές του Condé Nast Traveller