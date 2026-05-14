search
ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 12:00
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.05.2026 09:42

Σπύρος Παπαδόπουλος: «Ο κόσμος στον δρόμο μου ζητάει το “Στην Υγειά μας” – Σταμάτησα γιατί μετά από 18 χρόνια κουράστηκα» (Video)

14.05.2026 09:42
spiros-papadopoulos-new

Τον λόγο για τον οποίο σταμάτησε το «Στην υγεία μας ρε παιδιά» αποκάλυψε ο Σπύρος Παπαδόπουλος, επισημαίνοντας ότι μετά από 18 χρόνια ένιωσε κουρασμένος.

Ερωτηθείς, δε, για την τηλεθέαση, ο ηθοποιός τόνισε ότι ουδέποτε τον απασχόλησε. Όσο για τις μουσικές εκπομπές, αυτές λείπουν από την τηλεόραση -υπογράμμισε- σύμφωνα με αυτά που του λέει ο κόσμος που τον συναντά.

«Τι να σας πω, δεν ξέρω, εγώ δεν παρακολουθώ τηλεόραση. Από ό,τι μου λέει ο κόσμος στο δρόμο, ναι, θα θέλανε να συνεχίσει η εκπομπή, τη ζητάνε, τους λείπει και τα λοιπά. Όλα τα πράγματα έχουν αρχή, μέση και τέλος. Η εκπομπή σταμάτησε γιατί κουράστηκα. 18 χρόνια…» είπε και πρόσθεσε.

«Προσωπικά εμένα δεν με απασχόλησαν ποτέ τα νούμερα. Είναι άλλοι που κοιμούνται και ξυπνάνε με τα νούμερα. Εμένα δεν με αφορούν ποτέ. Ξέρω πρώτος εγώ, αν είναι καλό αυτό που κάνω. Αν δεν είναι… πάλι, δεν μπορείς να κάνεις πίσω».

Αναφερόμενος, τέλος, στη συνεργασία του με τον Γιάννη Μπέζο μετά από τόσα χρόνια, ο Σπύρος Παπαδόπουλος τόνισε: «Με αυτούς σαν οικογένεια είμαστε, και με τον Γιάννη και με τη Δημητρούλα. Πολύ φυσικό μας φαίνεται».

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Χριστοδούλου: «Κινδύνεψα να μείνω χωρίς δουλειά γιατί είπα πολλά “όχι” σε προτάσεις»

«Λύγισε» ο Αντώνης Ρέμος για τη Μαρινέλλα – «Οι καλλιτέχνες δεν πεθαίνουν ποτέ – Στο φως αγάπη μου να πας» (Video)

Μάθιου Πέρι: Πρώην παραγωγός του Χόλιγουντ καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών για διακίνηση κεταμίνης στον ηθοποιό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
diamanti-ocean’s-dream.5
LIFESTYLE

Το σπάνιο διαμάντι μόλις 5,5 καρατίων που πουλήθηκε για… 14,8 εκατ. ευρώ

floros_survivor
MEDIA

Survivor – Σταύρος Φλώρος: «Δεν σκοπεύουμε να κινηθούμε νομικά, μας νοιάζει το καλύτερο δυνατό για το παιδί μας» λέει ο πατέρας του (Video)

NEA_DIMOKRATIA_GRAFEIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάτι τρέχει στα δεξιά της ΝΔ: «Η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση» γράφουν σε επιστολή τους 10 γαλάζια στελέχη

antigoni-jalla-eurovision
MEDIA

Eurovision 2026: Τα προγνωστικά για τον β’ ημιτελικό: Φαβορί να προκριθεί η Κύπρος με το «Jalla» και την Antigoni

DOUKAS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Μεγάλη καταστροφή για τη χώρα εάν δεν βγει πρώτο το ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

kalxas0762347
ΚΑΛΧΑΣ

Το κύμα των επιπτώσεων και οι εκλογές, η Παγώνη για το Επικρατείας, κόβεται η Αναστασίου, η κόντρα ΠΑΣΟΚ με δημοσκόπους και η υποψηφιότητα Αργυριάδη  

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 11:59
diamanti-ocean’s-dream.5
LIFESTYLE

Το σπάνιο διαμάντι μόλις 5,5 καρατίων που πουλήθηκε για… 14,8 εκατ. ευρώ

floros_survivor
MEDIA

Survivor – Σταύρος Φλώρος: «Δεν σκοπεύουμε να κινηθούμε νομικά, μας νοιάζει το καλύτερο δυνατό για το παιδί μας» λέει ο πατέρας του (Video)

NEA_DIMOKRATIA_GRAFEIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάτι τρέχει στα δεξιά της ΝΔ: «Η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση» γράφουν σε επιστολή τους 10 γαλάζια στελέχη

1 / 3