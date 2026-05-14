Σπύρος Παπαδόπουλος: «Ο κόσμος στον δρόμο μου ζητάει το “Στην Υγειά μας” – Σταμάτησα γιατί μετά από 18 χρόνια κουράστηκα» (Video)

Τον λόγο για τον οποίο σταμάτησε το «Στην υγεία μας ρε παιδιά» αποκάλυψε ο Σπύρος Παπαδόπουλος, επισημαίνοντας ότι μετά από 18 χρόνια ένιωσε κουρασμένος.

Ερωτηθείς, δε, για την τηλεθέαση, ο ηθοποιός τόνισε ότι ουδέποτε τον απασχόλησε. Όσο για τις μουσικές εκπομπές, αυτές λείπουν από την τηλεόραση -υπογράμμισε- σύμφωνα με αυτά που του λέει ο κόσμος που τον συναντά.

«Τι να σας πω, δεν ξέρω, εγώ δεν παρακολουθώ τηλεόραση. Από ό,τι μου λέει ο κόσμος στο δρόμο, ναι, θα θέλανε να συνεχίσει η εκπομπή, τη ζητάνε, τους λείπει και τα λοιπά. Όλα τα πράγματα έχουν αρχή, μέση και τέλος. Η εκπομπή σταμάτησε γιατί κουράστηκα. 18 χρόνια…» είπε και πρόσθεσε.

«Προσωπικά εμένα δεν με απασχόλησαν ποτέ τα νούμερα. Είναι άλλοι που κοιμούνται και ξυπνάνε με τα νούμερα. Εμένα δεν με αφορούν ποτέ. Ξέρω πρώτος εγώ, αν είναι καλό αυτό που κάνω. Αν δεν είναι… πάλι, δεν μπορείς να κάνεις πίσω».

Αναφερόμενος, τέλος, στη συνεργασία του με τον Γιάννη Μπέζο μετά από τόσα χρόνια, ο Σπύρος Παπαδόπουλος τόνισε: «Με αυτούς σαν οικογένεια είμαστε, και με τον Γιάννη και με τη Δημητρούλα. Πολύ φυσικό μας φαίνεται».

