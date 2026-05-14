search
ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 12:01
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.05.2026 10:29

Πόπη Διαμαντάκου: «Η Eurovision είναι κυρίως λαϊκό, πανηγυρτζίδικο, κιτς θέαμα και ο Akylas υπηρετεί ακριβώς αυτό» (Video)

14.05.2026 10:29
diamantakou-akylas-new

Τη γνώμη της για τη Eurovision, αλλά και την ελληνική συμμετοχή στον φετινό διαγωνισμό εξέφρασε η Πόπη Διαμαντάκου, κάνοντας λόγο για ένα τηλεοπτικό θέαμα βασισμένο στην υπερβολή, το λαϊκό στοιχείο και το κιτς, με τον Akylas και το «Ferto» να υπηρετούν απόλυτα αυτή τη φιλοσοφία, όπως επισημαίνει.

Μέσα από μια ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η τηλεκριτικός τόνισε ότι ο Akylas έχει, ήδη, καταφέρει να αφήσει το αποτύπωμά του στη Eurovision, όχι για τη φωνή του, αλλά για την «καρτουνίστικη φιγούρα» του, όπως χαρακτηριστικά λέει.

Το «γεμάτο συμβολισμούς και υπερβολές» θέαμα που προσφέρει ο Akylas, ταιριάζουν απόλυτα στη λογική της Eurovision -υπογραμμίζει- στέλνοντας τις ευχές της για επιτυχία στον φετινό εκπρόσωπο της χώρας μας.

«Η Eurovision είναι εδώ και πολλά χρόνια κυρίως θέαμα, λαϊκό, πανηγυρτζίδικο, κιτς, δεν είναι όπερα (που κι αυτή λαϊκό θέαμα ήταν πριν γίνει για λίγους και μυημένους) και ο Ακύλας ακριβώς αυτό υπηρετεί, με πολύ κέφι και χιούμορ, με το σκουφάκι του και τις μποτίτσες του να γίνονται γιουροβιζιονικά γκάτζετ πριν καν ανέβει στη διαγωνιστική σκηνή. Ήδη πέτυχε. Ήδη άφησε αποτύπωμα. Η καρτουνίστικη φιγούρα του, όχι η φωνή του. Αυτή δεν την καλοακούσαμε, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν προτεραιότητα. Αφορμή είναι το τραγούδι του για να στηθεί το απόλυτο γιουροβιζιονικό οικοδόμημα, νομίζω μοναδικό απ’ όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα. Με απ’ όλα. Με συμβολισμούς σαν σαλτσούλες που τρέχουν άφθονες από λιχούδικα τυλιχτά. Περισσότερα μετά τον τελικό. Προς το παρόν εύχομαι στον Ακύλα τη νίκη και γιατί θέλουμε να νικάμε, αλλά και γιατί το σόου “Φερτο”, έχει φτάσει στα κάγκελα την γιουροβιζιονική μας παράδοση. Καλή επιτυχία Ακύλα» έγραψε.

Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική αποστολή πέρασε στον μεγάλο τελικό μαζί με τις Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό, ενώ όπως έχει γίνει γνωστό, ο Ακύλας θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό της μεγάλης βραδιάς.

Η εμφάνιση του Ακύλα στον Α’ ημιτελικό

Διαβάστε επίσης:

«Καμπανάκι» ΕΣΡ για την κάλυψη των τραγικών γεγονότων με το Survivor και τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη

Τηλεθέαση του ονείρου η χθεσινή (12/5) της ΕΡΤ1, χάρη στον Α΄ημιτελικό της Eurovision

Αιχμές του επικεφαλής της Eurovision για το Ισραήλ: «Παρακολουθούμε τις ψηφοφορίες πολύ πολύ προσεκτικά»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karxarias_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καρχαρίας βγήκε στα ρηχά σε παραλία της Βοιωτίας (video)

diamanti-ocean’s-dream.5
LIFESTYLE

Το σπάνιο διαμάντι μόλις 5,5 καρατίων που πουλήθηκε για… 14,8 εκατ. ευρώ

floros_survivor
MEDIA

Survivor – Σταύρος Φλώρος: «Δεν σκοπεύουμε να κινηθούμε νομικά, μας νοιάζει το καλύτερο δυνατό για το παιδί μας» λέει ο πατέρας του (Video)

NEA_DIMOKRATIA_GRAFEIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάτι τρέχει στα δεξιά της ΝΔ: «Η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση» γράφουν σε επιστολή τους 10 γαλάζια στελέχη

antigoni-jalla-eurovision
MEDIA

Eurovision 2026: Τα προγνωστικά για τον β’ ημιτελικό: Φαβορί να προκριθεί η Κύπρος με το «Jalla» και την Antigoni

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

kalxas0762347
ΚΑΛΧΑΣ

Το κύμα των επιπτώσεων και οι εκλογές, η Παγώνη για το Επικρατείας, κόβεται η Αναστασίου, η κόντρα ΠΑΣΟΚ με δημοσκόπους και η υποψηφιότητα Αργυριάδη  

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 12:00
karxarias_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καρχαρίας βγήκε στα ρηχά σε παραλία της Βοιωτίας (video)

diamanti-ocean’s-dream.5
LIFESTYLE

Το σπάνιο διαμάντι μόλις 5,5 καρατίων που πουλήθηκε για… 14,8 εκατ. ευρώ

floros_survivor
MEDIA

Survivor – Σταύρος Φλώρος: «Δεν σκοπεύουμε να κινηθούμε νομικά, μας νοιάζει το καλύτερο δυνατό για το παιδί μας» λέει ο πατέρας του (Video)

1 / 3