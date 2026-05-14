Πόπη Διαμαντάκου: «Η Eurovision είναι κυρίως λαϊκό, πανηγυρτζίδικο, κιτς θέαμα και ο Akylas υπηρετεί ακριβώς αυτό» (Video)

Τη γνώμη της για τη Eurovision, αλλά και την ελληνική συμμετοχή στον φετινό διαγωνισμό εξέφρασε η Πόπη Διαμαντάκου, κάνοντας λόγο για ένα τηλεοπτικό θέαμα βασισμένο στην υπερβολή, το λαϊκό στοιχείο και το κιτς, με τον Akylas και το «Ferto» να υπηρετούν απόλυτα αυτή τη φιλοσοφία, όπως επισημαίνει.

Μέσα από μια ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η τηλεκριτικός τόνισε ότι ο Akylas έχει, ήδη, καταφέρει να αφήσει το αποτύπωμά του στη Eurovision, όχι για τη φωνή του, αλλά για την «καρτουνίστικη φιγούρα» του, όπως χαρακτηριστικά λέει.

Το «γεμάτο συμβολισμούς και υπερβολές» θέαμα που προσφέρει ο Akylas, ταιριάζουν απόλυτα στη λογική της Eurovision -υπογραμμίζει- στέλνοντας τις ευχές της για επιτυχία στον φετινό εκπρόσωπο της χώρας μας.

«Η Eurovision είναι εδώ και πολλά χρόνια κυρίως θέαμα, λαϊκό, πανηγυρτζίδικο, κιτς, δεν είναι όπερα (που κι αυτή λαϊκό θέαμα ήταν πριν γίνει για λίγους και μυημένους) και ο Ακύλας ακριβώς αυτό υπηρετεί, με πολύ κέφι και χιούμορ, με το σκουφάκι του και τις μποτίτσες του να γίνονται γιουροβιζιονικά γκάτζετ πριν καν ανέβει στη διαγωνιστική σκηνή. Ήδη πέτυχε. Ήδη άφησε αποτύπωμα. Η καρτουνίστικη φιγούρα του, όχι η φωνή του. Αυτή δεν την καλοακούσαμε, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν προτεραιότητα. Αφορμή είναι το τραγούδι του για να στηθεί το απόλυτο γιουροβιζιονικό οικοδόμημα, νομίζω μοναδικό απ’ όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα. Με απ’ όλα. Με συμβολισμούς σαν σαλτσούλες που τρέχουν άφθονες από λιχούδικα τυλιχτά. Περισσότερα μετά τον τελικό. Προς το παρόν εύχομαι στον Ακύλα τη νίκη και γιατί θέλουμε να νικάμε, αλλά και γιατί το σόου “Φερτο”, έχει φτάσει στα κάγκελα την γιουροβιζιονική μας παράδοση. Καλή επιτυχία Ακύλα» έγραψε.

Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική αποστολή πέρασε στον μεγάλο τελικό μαζί με τις Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό, ενώ όπως έχει γίνει γνωστό, ο Ακύλας θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό της μεγάλης βραδιάς.

Η εμφάνιση του Ακύλα στον Α’ ημιτελικό

