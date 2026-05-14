«Καμπανάκι» ΕΣΡ για την κάλυψη των τραγικών γεγονότων με το Survivor και τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη

Με παρέμβαση του το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης απευθύνεται σε όλα τα ηλεκτρονικά και ψηφιακά ΜΜΕ επισημαίνει την τήρηση για τα προφανή με αφορμή τον χειρισμό των τραγικών ειδήσεων για τον κρίσιμο τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στο Survivor και την υπόθεση των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη η πράξη των οποίων συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Δηλαδή σεβασμό της προσωπικότητας, σεβασμό της μνήμης νεκρού, αποφυγή πρόκλησης πόνου στους οικείους, αποφυγή δραματοποιημένης παρουσίασης γεγονότων κλπ κλπ.

Το ΕΣΡ στην ανακοίνωση του αναφέρεται σε «τρέχουσα τραγική συγκυρία (τραγικό θάνατο και βαριά σωματική βλάβη ανηλίκων και σοβαρό τραυματισμό διαγωνιζομένου σε εκπομπή αναπαράστασης της πραγματικότητας – reality)» παραθέτει σειρά από διατάξεις της νομοθεσίας για τα ΜΜΕ και απευθύνει παράκληση στους «ενημερωτικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς και εν γένει τους παρόχους υπηρεσιών επικοινωνίας της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικτυακών» να ασκήσουν την «δέουσα εποπτεία κατά την παρουσίαση των γεγονότων αυτών, ώστε να μην υπάρξει υπέρβαση του αναγκαίου μέτρου για την ενημέρωση του κοινού».

Στο μεταξύ έχει γίνει «της κακομοίρας» σε μεγάλο κομμάτι του οικοσυστήματος των εγχώριων ΜΜΕ με τις μεταδόσεις και την αναπαραγωγή λεπτομερειών…

Το ΕΣΡ πάντως αναφέρει δια της προέδρου του, Ευτέρπης Κουτζαμάνη- Δρίλια:

«Με βάσει την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2 του Συντάγματος, 3 παρ. 1 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ, 9 παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003, 3 παρ. 3 του Ν. 4173/2013, 6 παρ. 1 του Π.Δ. 77/2003, 7 του Π.Δ. 77/2003, 5 του Π.Δ. 77/2003, 8 παρ. 1 εδ. α του Π.Δ. 77/2003, 9 παρ. 6 του Ν. 4779/2021, 14 παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003 παρακαλείσθε, ενόψει της έκτακτης συγκυρίας των τραγικών γεγονότων που απασχολούν την επικαιρότητα, να ασκήσετε την δέουσα εποπτεία κατά την παρουσίαση των γεγονότων αυτών, ώστε να μην υπάρξει υπέρβαση του αναγκαίου μέτρου για την ενημέρωση του κοινού, και να τηρήσετε κατά τη μετάδοση του προγράμματός σας την ισχύουσα νομοθεσία και δη να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλιστεί, ιδίως:

α) ο σεβασμός της προσωπικότητας αναφερομένων σε εκπομπές προσώπων,

β) ο σεβασμός της μνήμης νεκρού,

γ) η αδιάκριτη παρέμβαση σε προσωπικό πόνο ή πένθος,

δ) η αποφυγή πρόκλησης πόνου στους οικείους των εικονιζόμενων,

ε) η ακριβής μετάδοση γεγονότων με προσοχή και αίσθημα ευθύνης,

στ) η μετάδοση έγκυρων και επιβεβαιωμένων πληροφοριών και

ζ) η αποφυγή δραματοποιημένης παρουσίασης γεγονότων».

Διαβάστε επίσης:

Τηλεθέαση του ονείρου η χθεσινή (12/5) της ΕΡΤ1, χάρη στον Α΄ημιτελικό της Eurovision

Αιχμές του επικεφαλής της Eurovision για το Ισραήλ: «Παρακολουθούμε τις ψηφοφορίες πολύ πολύ προσεκτικά»

Η ΕΡΤ1 «χτύπησε» τηλεθέαση Alpha την Τρίτη (12/5) λόγω Α’ ημιτελικού Eurovision – Πρώτος ωστόσο ήταν ο Alpha