Η ΕΡΤ1 «χτύπησε» τηλεθέαση Alpha την Τρίτη (12/5) λόγω Α’ ημιτελικού Eurovision – Πρώτος ωστόσο ήταν ο Alpha

Χάνεται πίσω στο χρόνο, συγκεκριμένα στις αρχές της σεζόν λόγω Eurobasket, η στιγμή κατά την οποία η ΕΡΤ1 είχε πετύχει διψήφιο μερίδιο τηλεθέασης, όπως χθες με το 14,5% που κατέγραψε η Nielsen και το πιστώνεται η «ζωντανή» μετάδοση του Α’ ημιτελικού της Eurovision.

Η δυναμική του σταθμού ήταν επιπέδου τηλεθέασης Alpha σε μια συνηθισμένη ημέρα.

Εν τω μεταξύ οι επιδόσεις του ανταγωνισμού, ιδίως των Alpha και Mega, επηρεάστηκαν από λίγο έως καθόλου, από τη συγκριτική παρατήρηση των δεδομένων της Nielsen.

Πρώτη επιλογή και την Τρίτη ήταν ο Alpha. To Mega πέρασε τρίτο, απλώς διότι μάζεψε κόσμο στη συχνότητά της, από γύρω- γύρω, η ΕΡΤ1.

Το μερίδιο 13,4% που απέσπασε χθες το κανάλι της Καλλιθέας, «το έχει στο τσεπάκι του» οποιαδήποτε άλλη ημέρα.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Προφανώς και μερίδα τηλεθεατών που διαμοιραζόταν στα ιδιωτικά κανάλια «γύρισε» χθες το βράδυ στην ΕΡΤ1, αλλά οι περισσότεροι φαίνεται να προήλθαν από το, γενικώς και ακαθορίστως, «Others» της Nielsen, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η τηλεθέαση σταθμών περιφερειακής/τοπικής εμβέλειας, η παρακολούθηση περιεχομένου από DVD, η τηλεθέαση περιεχομένου από πλατφόρμες συνδρομητικές, ιντερνετικές κλπ..

Όταν σε μια οποιαδήποτε άλλη -τυπική- ημέρα τα «Others» αθροίζουν μερίδιο μεταξύ 23% και 27% (σε καθημερινές), το χθεσινό 20,7% υποδηλώνει τη μετακίνηση σημαντικής μερίδας τηλεθεατών στην ΕΡΤ1.

Από το σύνηθες 4,5% με 4,8%, ο δείκτης της Nielsen… εκτοξεύτηκε. Η κρατική τηλεόραση είδε το μερίδιο του πρώτου καναλιού της να υπερτριπλασιάζεται.

Φαίνεται πως επηρεάστηκαν, ως κάποιο βαθμό, οι επιδόσεις των ΑΝΤ1, Star, ΣΚΑΪ και Open.

Ο μετρητής της Nielsen στην ΕΡΤ1, λίγο μετά τα μεσάνυχτα κατέγραψε μερίδιο άνω του 40%, για την ιστορία.

