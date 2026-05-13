search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 20:31
search
MENU CLOSE
MEDIA

Χρήστος Ιερείδης ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ

13.05.2026 19:46

Η ΕΡΤ1 «χτύπησε» τηλεθέαση Alpha την Τρίτη (12/5) λόγω Α’ ημιτελικού Eurovision – Πρώτος ωστόσο ήταν ο Alpha

13.05.2026 19:46
akylas–eurovision-new

Χάνεται πίσω στο χρόνο, συγκεκριμένα στις αρχές της σεζόν λόγω Eurobasket, η στιγμή κατά την οποία η ΕΡΤ1 είχε πετύχει διψήφιο μερίδιο τηλεθέασης, όπως χθες με το 14,5% που κατέγραψε η Nielsen και το πιστώνεται η «ζωντανή» μετάδοση του Α’ ημιτελικού της Eurovision.

Η δυναμική του σταθμού ήταν επιπέδου τηλεθέασης Alpha σε μια συνηθισμένη ημέρα.

Εν τω μεταξύ οι επιδόσεις του ανταγωνισμού, ιδίως των Alpha και Mega, επηρεάστηκαν από λίγο έως καθόλου, από τη συγκριτική παρατήρηση των δεδομένων της Nielsen.

Πρώτη επιλογή και την Τρίτη ήταν ο Alpha. To Mega πέρασε τρίτο, απλώς διότι μάζεψε κόσμο στη συχνότητά της, από γύρω- γύρω, η ΕΡΤ1.

Το μερίδιο 13,4% που απέσπασε χθες το κανάλι της Καλλιθέας, «το έχει στο τσεπάκι του» οποιαδήποτε άλλη ημέρα.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Προφανώς και μερίδα τηλεθεατών που διαμοιραζόταν στα ιδιωτικά κανάλια «γύρισε» χθες το βράδυ στην ΕΡΤ1, αλλά οι περισσότεροι φαίνεται να προήλθαν από το, γενικώς και ακαθορίστως, «Others» της Nielsen, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η τηλεθέαση σταθμών περιφερειακής/τοπικής εμβέλειας, η παρακολούθηση περιεχομένου από DVD, η τηλεθέαση περιεχομένου από πλατφόρμες συνδρομητικές, ιντερνετικές κλπ..

Όταν σε μια οποιαδήποτε άλλη -τυπική- ημέρα τα «Others» αθροίζουν μερίδιο μεταξύ 23% και 27% (σε καθημερινές), το χθεσινό 20,7% υποδηλώνει τη μετακίνηση σημαντικής μερίδας τηλεθεατών στην ΕΡΤ1.

Από το σύνηθες 4,5% με 4,8%, ο δείκτης της Nielsen… εκτοξεύτηκε. Η κρατική τηλεόραση είδε το μερίδιο του πρώτου καναλιού της να υπερτριπλασιάζεται.

Φαίνεται πως επηρεάστηκαν, ως κάποιο βαθμό, οι επιδόσεις των ΑΝΤ1, Star, ΣΚΑΪ και Open.

Ο μετρητής της Nielsen στην ΕΡΤ1, λίγο μετά τα μεσάνυχτα κατέγραψε μερίδιο άνω του 40%, για την ιστορία.

Διαβάστε επίσης:

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 14 Μαΐου

Το κλασικό γουέστερν «Και οι επτά ήταν υπέροχοι» επαναλανσάρεται ως σειρά από το MGM+

ANT1: Ολοκληρώθηκε η 30χρονη κοινή πορεία του Ομίλου με τον Στρατή Λιαρέλλη, Εντεταλμένο Σύμβουλο Διοίκησης





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekav 665- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, νεκρός 27χρονος

eurovision israel
MEDIA

Αιχμές του επικεφαλής της Eurovision για το Ισραήλ: «Παρακολουθούμε τις ψηφοφορίες πολύ πολύ προσεκτικά»

kylian-mpape
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Εμπαπέ κάλεσε τους φιλάθλους να μην ψηφίσουν την ακροδεξιά και δεν άρεσε στη Λεπέν 

trump kina
ΚΟΣΜΟΣ

Με δύσκολα μέτωπα στο εσωτερικό των ΗΠΑ ο Τραμπ πρόθυμος για πολλές συμφωνίες στη σύνοδο κορυφής της Κίνας

akylas–eurovision-new
MEDIA

Η ΕΡΤ1 «χτύπησε» τηλεθέαση Alpha την Τρίτη (12/5) λόγω Α’ ημιτελικού Eurovision – Πρώτος ωστόσο ήταν ο Alpha

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

robot_kina_1205_1920-1080_new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«GD01»: Η Κίνα παρουσίασε το πρώτο mech ρομπότ-transformer στον κόσμο (video)

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

Christopher-Nolan-new
LIFESTYLE

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αντικρούει την βάναυση κριτική για το κάστινγκ της «Οδύσσειας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 20:31
ekav 665- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, νεκρός 27χρονος

eurovision israel
MEDIA

Αιχμές του επικεφαλής της Eurovision για το Ισραήλ: «Παρακολουθούμε τις ψηφοφορίες πολύ πολύ προσεκτικά»

kylian-mpape
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Εμπαπέ κάλεσε τους φιλάθλους να μην ψηφίσουν την ακροδεξιά και δεν άρεσε στη Λεπέν 

1 / 3