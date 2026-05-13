ANT1: Ολοκληρώθηκε η 30χρονη κοινή πορεία του Ομίλου με τον Στρατή Λιαρέλλη, Εντεταλμένο Σύμβούλο Διοίκησης

Ένα σημαντικό κεφάλαιο στην τηλεοπτική διαδρομή του ΑΝΤΕΝΝΑ «κλείνει», καθώς ο πολυμεσικός Όμιλος, με το ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση συνεργασίας, έπειτα από περίπου 30 χρόνια ταυτόσημης πορείας, με τον δημοσιογράφο Στρατή Λιαρέλλη, ο οποίος, το τελευταίο αρκετό διάστημα, ήταν Εντεταλμένος Σύμβουλος Διοίκησης του Ομίλου.

«Ο Όμιλος Antenna ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μακρόχρονης και επιτυχημένης συνεργασίας του με τον Στρατή Λιαρέλλη, Εντεταλμένο Σύμβουλο Διοίκησης.

Μετά από σχεδόν 30 χρόνια συνεχούς και ουσιαστικής παρουσίας στον Όμιλο Antenna, ο Στρατής Λιαρέλλης ολοκληρώνει τον κύκλο του, έχοντας συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη και εξέλιξη του Ομίλου, καθώς και στην ενίσχυση της θέσης του στο σύγχρονο περιβάλλον των media.

Στον ΑΝΤ1 εντάχθηκε το 1990 ως πολιτικός συντάκτης και ανέλαβε διαδοχικά καίριες θέσεις ευθύνης: Το 2010 τη Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης, το 2012 τη Γενική Διεύθυνση του ΑΝΤ1 και το 2014 τη θέση του Managing Director Antenna Group Greece. Από το 2019 κατείχε τη θέση του Εντεταλμένου Συμβούλου Διοίκησης του Ομίλου.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του, διακρίθηκε για τη στρατηγική του σκέψη, την αποτελεσματικότητα και την αποφασιστικότητά του, καθώς και την ικανότητά του να δημιουργεί καλές σχέσεις.

Ο Όμιλος Antenna, διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς με τον Στρατή Λιαρέλλη, τον ευχαριστεί για την πολύτιμη προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια», αναφέρει ο ΑΝΤ1.

«Μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες γεμάτες δημιουργία και σημαντικές εμπειρίες, αισθάνομαι ότι ήρθε η στιγμή να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος. Ευχαριστώ θερμά τον Θοδωρή Κυριακού για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και όλους τους συνεργάτες μου στον Όμιλο Antenna.

Αποχωρώ με αίσθημα εκτίμησης για όσα πετύχαμε μαζί και με τη βεβαιότητα ότι οι δρόμοι μας δεν χωρίζουν. Απλά μπαίνουν σε μια διαφορετική ρότα.

Ο Όμιλος Antenna, υπό την ηγεσία του Θοδωρή Κυριακού, είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει να μεγαλουργεί και να κατακτά νέες “κορυφές” στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Στρατής Λιαρέλλης.

Διαβάστε επίσης:

Wordle: Τώρα και σε τηλεπαιχνίδι… (photos/video)

Ηλιούπολη: Παρέμβαση Μαρινάκη για το επίμαχο βίντεο – Ζητά την άμεση απόσυρσή του

Eurovision 2026: Το BBC αποθεώνει το «Ferto» – «Κομματάρα άλλου επιπέδου, η πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία» (Videos)







