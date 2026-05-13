ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 15:16
13.05.2026 13:30

Wordle: Τώρα και σε τηλεπαιχνίδι… (photos/video)

Η NBC Universal και οι New York Times συμπράττουν και μεταφέρουν στην τηλεόραση, από τις εφαρμογές για κινητά, τάμπλετες και υπολογιστές, το διάσημο ψηφιακό παιχνίδι της εφημερίδας, Wordle, με τα δισεκατομμύρια παικτών/χρηστών του ίντερνερ σε όλο τον κόσμο.

Το τηλεπαιχνίδι στο NBC θα παρουσιάζει η Σαβάνα Γκάρθι και στην παραγωγή του εμπλέκεται ο Τζιμι Φάλον εμμέσως, καθώς η εταιρεία τηλεοπτικών παραγωγών του Electric Hot Dog συνεργάζεται με τα Universal Television Studios και τους New York Times.

Το σχέδιο μπήκε σε εφαρμογή αφότου η εφημερίδα απέκτησε τα δικαιώματα του παιχνιδιού που δημιουργησε ο Ουάλος μηχανικός λογισμικών Τζος Γουόρντλ το 2022.

Το Wordle κάνει θραύση στο διαδίκτυο. Πέρσι παίχτηκε 5,3 δισ. φορές, έναντι 4,8 δισ. φορών το 2023.

Οι Times δημοσιεύουν καθημερινά σταυρόλεξα εδώ και δεκαετίες, αλλά πρόσφατα άρχισαν να επικεντρώνονται σε άλλα ψηφιακά παιχνίδια και στις δυνατότητές τους για συνδρομές. Ο δημοσιογραφικός οργανισμός σημειώνει ότι τα παιχνίδια του παίχτηκαν περισσότερες από 500 εκατ. φορές το 2021.

Η εφημερίδα ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι το Wordle θα είναι δωρεάν για τους νέους και τους υπάρχοντες παίκτες και πως « δεν θα γίνουν αλλαγές στον τρόπο παιχνιδιού».

