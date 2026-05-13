Ο Κέβιν Γουόρς επικυρώθηκε ως πρόεδρος της Fed – Πράσινο φως από τη Γερουσία

Η Γερουσία επιβεβαίωσε την Τετάρτη τον Κέβιν Γουόρς ως τον 17ο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve), σε μια πολωμένη ψηφοφορία η οποία αντανακλούσε τον τρόπο με τον οποίο οι εντάσεις με τον Λευκό Οίκο έχουν εμπλέξει την Fed βαθύτερα στην πολιτική αντιπαράθεση.

Ο Γουόρς επικυρώθηκε με 54-45, κερδίζοντας την υποστήριξη όλων των Ρεπουμπλικανών της Γερουσίας εκτός από έναν μόνο Δημοκρατικό, τον Τζον Φέτερμαν από την Πενσυλβάνια. Κανένας πρόεδρος της Fed δεν έχει επικυρωθεί με τόσο μικρή διαφορά από τότε που η έγκριση της Γερουσίας έγινε προϋπόθεση για τη θέση το 1977.

Ο πρόεδρος Τζερόμ Πάουελ, του οποίου η θητεία στην ηγεσία λήγει την Παρασκευή, συγκέντρωσε τουλάχιστον 80 ψήφους στις επικυρώσεις της Γερουσίας για καθεμία από τις δύο θητείες του στην κορυφή της Fed. Η προηγούμενη πρόεδρος, Τζάνετ Γέλεν, επικυρώθηκε με 56 ψήφους έναντι 26 το 2014, με πολλούς γερουσιαστές να απουσιάζουν λόγω κακοκαιρίας.

Ένα δύσκολο οικονομικό σκηνικό και οι επικρίσεις του Προέδρου Τραμπ κατά της ανεξαρτησίας της Fed έχουν προετοιμάσει την κεντρική τράπεζα για μια ακανθώδη μετάβαση ηγεσίας.

Σε ακρόαση επικύρωσης από επιτροπή της Γερουσίας τον περασμένο μήνα, ο Γουόρς αντιμετώπισε έντονες ερωτήσεις από τους Δημοκρατικούς σχετικά με το πώς θα διατηρήσει την ανεξαρτησία της Fed από έναν πρόεδρο που δίνει υψηλή προτεραιότητα στην προσωπική αφοσίωση. Ο Γουόρς είπε ότι θα διατηρήσει τη νομισματική ανεξαρτησία της Fed και ότι δεν είχε δώσει στον Τραμπ καμία υπόσχεση σχετικά με τις πολιτικές αποφάσεις.

