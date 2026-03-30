«Καμπανάκι» από τον Τζερόμ Πάουελ: Η Fed δεν διαθέτει εργαλεία για να αντιμετωπίσει μια βραχυπρόθεσμη ενεργειακή κρίση

Η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) δεν διαθέτει τα εργαλεία που θα έφερναν «αισθητά, βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα» σε μια κατάσταση ενεργειακής κρίσης, δήλωσε ο επικεφαλής της, ο Τζερόμ Πάουελ, μιλώντας σε μια εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.

«Οι ενεργειακές κρίσεις έχουν την τάση να εμφανίζονται και να εξαφανίζονται πολύ γρήγορα. Η νομισματική πολιτική, από την άλλη, εφαρμόζεται μακροπρόθεσμα και οι επιπτώσεις της καθυστερούν να εμφανιστούν», απάντησε, όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει πιθανότητα να παρέμβει η Fed ώστε να στηρίξει την αμερικανική οικονομία, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Για την Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Fed (FOMC) ο στόχος παραμένει «να μειώσουμε τον πληθωρισμό στο 2%, σε βιώσιμη βάση», επέμεινε. «Ήμασταν σχεδόν έτοιμοι να τα καταφέρουμε στα τέλη του 2024», υπενθύμισε.

Έκτοτε, η Fed χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις των δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι ώθησαν τον πληθωρισμό προς τα πάνω: πλησίασε ξανά το 3%, σε ετήσια βάση, μέχρι που άρχισε ξανά να υποχωρεί σταδιακά. Σύμφωνα με τον Πάουελ, η εκτίμηση της Fed είναι ότι οι δασμολογική πολιτική του Τραμπ πρόσθεσε από 0,5% έως 1% στον πληθωρισμό.

Ο επικεφαλής της Fed άδραξε αυτήν την ευκαιρία για να υπενθυμίσει πόσο σημαντική είναι η «πλήρης πολιτική ανεξαρτησία» της κεντρικής τράπεζας η οποία «δεν πρέπει να αντιδρά στις πολιτικές εξελίξεις».

«Θα ήθελε να πιστεύω ότι ο πρόεδρος (της Fed) θα είναι πάντα κάποιος που εργάζεται χωρίς να τον ενδιαφέρει η πολιτική και θα μπορούσε να διοριστεί από οποιοδήποτε κόμμα», είπε.

Ο Πάουελ διορίστηκε σε αυτήν τη θέση από τον Τραμπ, κατά την πρώτη θητεία του. Ο Δημοκρατικός διάδοχος του Τραμπ, ο Τζο Μπάιντεν, ανανέωσε τη θητεία του. Από τη στιγμή που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ωστόσο ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος εξαπολύει συνεχώς επιθέσεις στον Πάουελ, κατηγορώντας τον επειδή δεν μειώνει τα επιτόκια και δεν στηρίζει την οικονομική πολιτική της κυβέρνησής του.

Η θητεία του Πάουελ λήγει θεωρητικά τον Μάιο αλλά ενδέχεται να παραμείνει στο αξίωμα μέχρι να επικυρωθεί από τη Γερουσία ο διορισμός του διαδόχου του, του Κέβιν Γουόρς. Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές απειλούν να μπλοκάρουν τη διαδικασία αν δεν τεθεί στο αρχείο μια έρευνα σε βάρος του Πάουελ, που θεωρούν ότι ξεκίνησε με μοναδικό στόχο να ασκηθούν πιέσεις στους κεντρικούς τραπεζίτες.

«Επενδύστε χρόνο στην ΤΝ»

Απευθυνόμενος στους φοιτητές οικονομικών τμημάτων του Χάρβαρντ, ο Πάουελ είπε ότι είναι αισιόδοξος για τις μελλοντικές εργασιακές προοπτικές τους, μολονότι στην παρούσα φάση η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας παραμένει χαμηλή, εξηγώντας ότι η αμερικανική οικονομία είναι η πιο δυναμική και παραγωγική στον κόσμο.

Ο Πάουελ είπε ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης καθιστούν πολύ πιο παραγωγικούς τους εργαζόμενους που τα χρησιμοποιούν και προέτρεψε τους φοιτητές να επενδύσουν χρόνο ώστε να μάθουν αυτές τις τεχνολογίες.

«Δεν αρνούμαστε ότι είναι μια δύσκολη εποχή για να εισέλθει κανείς στην αγορά εργασίας, θα χρειαστεί υπομονή και όλα αυτά. Αλλά μακροπρόθεσμα, αυτή η οικονομία θα σας δώσει μεγάλες ευκαιρίες. Να είστε αισιόδοξοι», είπε.

Διαβάστε επίσης:

ΔΝΤ: Το «σοκ» του πολέμου στο Ιράν επιδεινώνει τις προοπτικές – «Μονόδρομος» ο υψηλότερος πληθωρισμός και η μικρότερη ανάπτυξη

Από την 1η Οκτωβρίου η υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή ενοικίου

Γκιλφόιλ: Αυξάνουμε τις ροές LNG από τις ΗΠΑ, μέσω της Ελλάδας, προς ΝΑ Ευρώπη και Ουκρανία











