ΔΝΤ: Το «σοκ» του πολέμου στο Ιράν επιδεινώνει τις προοπτικές – «Μονόδρομος» ο υψηλότερος πληθωρισμός και η μικρότερη ανάπτυξη

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει σοβαρές αναταραχές στις οικονομίες των χωρών της πρώτης γραμμής και επιδεινώνει τις προοπτικές για πολλές οικονομίες που μόλις είχαν αρχίσει να ανακάμπτουν από προηγούμενες κρίσεις, προειδοποίησε τη Δευτέρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Σε μια ανάρτηση που δημοσίευσαν οι κορυφαίοι οικονομολόγοι του παγκόσμιου δανειστή, το ΔΝΤ ανέφερε ότι ο πόλεμος που ξεκίνησε με τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου προκάλεσε ένα παγκόσμιο, αλλά ασύμμετρο σοκ και οδήγησε σε αυστηρότερες οικονομικές συνθήκες.

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν και οι ζημιές στις περιφερειακές υποδομές προκάλεσαν τη μεγαλύτερη αναστάτωση στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου στην ιστορία, δεδομένου ότι το 25%-30% του παγκόσμιου πετρελαίου και το 20% του υγροποιημένου φυσικού αερίου διέρχονται κανονικά από τη στενή πλωτή οδό, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα οδήγησαν σε ρεκόρ μηνιαίας αύξησης. Ο αντίκτυπος του πολέμου θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια, την εξάπλωσή του και τη ζημιά που προκαλεί στις υποδομές και τις αλυσίδες εφοδιασμού, ανέφερε το ΔΝΤ, προτρέποντας τις χώρες να εξετάσουν προσεκτικά τυχόν μέτρα για τη διαχείριση του σοκ.

Το ΔΝΤ υποστήριζε επίσης τις χώρες μέλη με συμβουλές πολιτικής και οικονομική βοήθεια, όπου χρειάζεται και σε συντονισμό με τη διεθνή κοινότητα, ανέφερε το ταμείο.

Η δήλωση του ΔΝΤ ήρθε καθώς οι ηγέτες οικονομικών από την Ομάδα των Επτά δήλωσαν ότι είναι έτοιμοι να λάβουν «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για να διαφυλάξουν τη σταθερότητα της αγοράς ενέργειας και να περιορίσουν τις ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις από την πρόσφατη αστάθεια.

Τα 32 μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας συμφώνησαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα να απελευθερώσουν ένα ρεκόρ 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από στρατηγικά αποθέματα για να αντιμετωπίσουν την απότομη αύξηση των παγκόσμιων τιμών του αργού πετρελαίου.

Κίνδυνος επισιτιστικής ανασφάλειας στις φτωχότερες χώρες

Το ΔΝΤ ανέφερε ότι οι χώρες χαμηλού εισοδήματος διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο επισιτιστικής ανασφάλειας, δεδομένων των υψηλότερων τιμών των τροφίμων και των λιπασμάτων, και ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερη εξωτερική υποστήριξη σε μια εποχή που πολλές προηγμένες οικονομίες μειώνουν τη διεθνή τους βοήθεια.

«Παρόλο που ο πόλεμος θα μπορούσε να διαμορφώσει την παγκόσμια οικονομία με διαφορετικούς τρόπους, όλοι οι δρόμοι οδηγούν σε υψηλότερες τιμές και βραδύτερη ανάπτυξη», έγραψαν οι οικονομολόγοι.

Σημείωσαν ότι οι μεγάλοι εισαγωγείς ενέργειας στην Ασία και την Ευρώπη επωμίζονται το κύριο βάρος των υψηλότερων τιμών καυσίμων και εισροών, ενώ οι χώρες στην Αφρική και την Ασία δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στις προμήθειες που χρειάζονται, ακόμη και σε διογκωμένες τιμές.

Μια μακρά σύγκρουση και η σχετική αβεβαιότητα και γεωπολιτικός κίνδυνος θα μπορούσαν να διατηρήσουν την ενέργεια ακριβή και να πιέσουν τις χώρες που βασίζονται στις εισαγωγές, οι εντάσεις θα μπορούσαν να παραταθούν και ο πληθωρισμός θα μπορούσε να αποδειχθεί δύσκολο να τιθασευτεί, ανέφεραν.

Το ΔΝΤ δήλωσε ότι θα δημοσιεύσει μια πληρέστερη αξιολόγηση στις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές, που θα δημοσιευτεί στις 14 Απριλίου, κατά τη διάρκεια των εαρινών συνεδριάσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον.

Εάν οι αυξημένες τιμές ενέργειας και τροφίμων συνεχιστούν, θα τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό παγκοσμίως, αναφέρει το ΔΝΤ, σημειώνοντας ότι οι συνεχείς αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου ιστορικά τείνουν να ωθούν τον πληθωρισμό υψηλότερα και την ανάπτυξη χαμηλότερα.

Ο πόλεμος θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει τον πληθωρισμό να παραμείνει υψηλός για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, κάτι που θα μπορούσε να μεταφραστεί σε υψηλότερους μισθούς και τιμές, καθιστώντας πιο δύσκολο τον περιορισμό του σοκ χωρίς μια πιο απότομη επιβράδυνση, ανέφεραν.

