ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 10:44
Τα σούπερ μάρκετ δεσμεύονται για επάρκεια προϊόντων και τιμές προ κρίσης για το Πάσχα

super market 66- new

Ενόψει του Πάσχα και δεδομένων των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή που εντείνουν τη διεθνή αβεβαιότητα, η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ) με ανακοίνωσή της επισημαίνει πως τα μέλη της έχουν προχωρήσει εγκαίρως στον προγραμματισμό των παραγγελιών και στη διασφάλιση επαρκών αποθεμάτων.

Η ΕΣΕ τονίζει ότι έχει προγραμματίσει παραγγελίες και έχει αρκετά αποθέματα ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να προμηθευτούν όλα τα απαραίτητα για το Πάσχα, με τις τιμές στα τυποποιημένα καταναλωτικά προϊόντα να παραμένουν στα επίπεδα που ίσχυαν πριν το ξέσπασμα της γεωπολιτικής αναταραχής.

Σύμφωνα με την ΕΣΕ, τα σούπερ μάρκετ συνεχίζουν να θέτουν σε προτεραιότητα τον καταναλωτή, ενισχύοντας διαρκώς τις αλυσίδες εφοδιασμού, με στόχο την επάρκεια προϊόντων και τη συγκράτηση των τιμών, τόσο διαχρονικά όσο και σε περιόδους υψηλής καταναλωτικής ζήτησης.

«Ο κλάδος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με όλους τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας και τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση αντιμετώπιση τυχόν προκλήσεων, με γνώμονα τη σταθερότητα της αγοράς και την ευημερία των καταναλωτών», τονίζεται στην ανακοίνωση.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

kim new
image-7
Psiloritis_shutterstock
mtv_new
akinita-attiki
plakias_manesis_ntolka
iisous-nazaret-new
doukas laliwtis skandalidis tsipras
karanikas
donald_trump_new_789
