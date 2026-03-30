ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 10:43
Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

30.03.2026 09:05

Πρόστιμο 100 ευρώ για μηδενικές δηλώσεις – «Φρένο» στις υπερβολές, ερωτήματα για τις καθυστερήσεις

Πρόστιμο 100 ευρώ καθιερώνεται για εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων και ΦΠΑ όταν δεν προκύπτει ποσό προς πληρωμή, με τη νέα ρύθμιση να επιχειρεί να βάλει τέλος σε υπερβολικές επιβαρύνσεις προηγούμενων ετών – αλλά και να αφήνει ανοιχτή τη συζήτηση για το γιατί η διόρθωση αυτή άργησε να έρθει.

Το νέο πλαίσιο εισάγει σαφή διάκριση ανάμεσα στις δηλώσεις χωρίς φορολογική υποχρέωση και σε εκείνες που οδηγούν σε πληρωμή. Στις πρώτες, ακόμη και αν υποβληθούν εκπρόθεσμα, το πρόστιμο περιορίζεται στα 100 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν ο υπόχρεος τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία. Στις δεύτερες, τα πρόστιμα παραμένουν αυξημένα και διαφοροποιούνται ανάλογα με το λογιστικό σύστημα.

Η αλλαγή αυτή επιχειρεί να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς στο προηγούμενο καθεστώς δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις όπου επιβάλλονταν πρόστιμα 250 ή και 500 ευρώ για καθυστερημένες δηλώσεις χωρίς κανένα φορολογικό αποτέλεσμα. Με τη νέα ρύθμιση, η κύρωση συνδέεται πλέον πιο άμεσα με τη φύση της παράβασης.

Ωστόσο, η ανάγκη για μια τέτοια παρέμβαση αναδεικνύει και τις αστοχίες του προηγούμενου πλαισίου, το οποίο για μεγάλο χρονικό διάστημα αντιμετώπιζε με τον ίδιο τρόπο τυπικές παραλείψεις και ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στη διαχείριση των ήδη επιβληθέντων προστίμων. Για μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις που είχαν επιβαρυνθεί με υψηλότερα ποσά, προβλέπεται επανεξέταση. Τα ποσά που δεν συνάδουν με το νέο καθεστώς θα διαγράφονται, ενώ όπου έχουν ήδη πληρωθεί θα συμψηφίζονται ή θα επιστρέφονται στους φορολογούμενους.

Παράλληλα, εισάγεται εξαίρεση για περιπτώσεις που αφορούν ανήλικους, καθώς δεν επιβάλλονται πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις όταν η υποχρέωση σχετίζεται με πρόσωπα που ήταν ανήλικα στο αντίστοιχο φορολογικό διάστημα. Η πρόβλεψη αυτή επεκτείνεται και στις δηλώσεις γονέων που περιλαμβάνουν εισοδήματα ανήλικων τέκνων.

Η ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια εξορθολογισμού των φορολογικών κυρώσεων, με στόχο την καλύτερη αναλογία μεταξύ παράβασης και επιβάρυνσης. Παράλληλα, επιχειρεί να αποκαταστήσει αδικίες που δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως για επιχειρήσεις και επαγγελματίες που βρέθηκαν αντιμέτωποι με υψηλά πρόστιμα για καθαρά τυπικές παραλείψεις.

Σε κάθε περίπτωση, η κατεύθυνση είναι πλέον σαφής: ενιαίο και χαμηλότερο πρόστιμο για μηδενικές δηλώσεις και αυστηρότερη αντιμετώπιση μόνο όπου υπάρχει πραγματική φορολογική οφειλή. Το ερώτημα που μένει είναι αν η παρέμβαση αυτή αρκεί για να κλείσει οριστικά ένα ζήτημα που απασχόλησε για καιρό την αγορά ή αν θα απαιτηθούν και περαιτέρω διορθώσεις στην πράξη.

Διαβάστε επίσης:

Το πασχαλινό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη

Ηλεκτρική ενέργεια: Πρεμιέρα για τα δυναμικά τιμολόγια – Τα οφέλη για τους καταναλωτές και το ρίσκο

Το τριπλό χτύπημα της ακρίβειας: «Χρηματιστήριο» ο… πάγκος στις λαϊκές, το μαρτύριο με τα σούπερ μάρκετ και το… τσίμπημα της αντλίας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Mercedes ανανεώνει την A-Class για να ανταγωνιστεί τα Audi A2 και BMW Series 1

ΕΛΛΑΔΑ

Περιπέτεια για τρία άτομα στον Ψηλορείτη, εγκλωβίστηκαν σε όχημα λόγω πάγου

MEDIA

ΜΜΕ ΗΠΑ: Κρίση για τα ριάλιτι και τα προγράμματα χωρίς σενάριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η “Μεγάλη Διόρθωση” της Ελληνικής Κτηματαγοράς το 2026

BUSINESS

CrediaBank: Στα 0,80 ευρώ η τιμή διάθεση των μετοχών για την ΑΜΚ – Δεν συμμετέχει το Υπερταμείο

ΕΛΛΑΔΑ

Οργή Πλακιά, Ντόλκα για την ύβρη Μάνεση: Στο ΟΑΚΑ να πας όταν χάσεις τα παιδιά σου και θα ψάχνεις το δίκιο σου

LIFESTYLE

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

ΚΑΛΧΑΣ

Το Μαξίμου και οι κάλπες, νέα εξεταστική για υποκλοπές, το ΠΑΣΟΚ πήγε φουλ αντιδεξιά, οι ενωτικοί Σκανδαλίδης, Λαλιώτης, ο ερχομός Τσίπρα και οι κινήσεις του ΑΝΤ1

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Καρανίκας εξανέστη με το όχι του ΠΑΣΟΚ σε συνεργασία με τη ΝΔ – Πολύ φίλος του… Άδωνι τελικά ο Νίκος

ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ εξετάζει επιχείρηση για να πάρει το ιρανικό ουράνιο - Ο IDF βομβαρδίζει Τεχεράνη και Βηρυτό - Όλες οι εξελίξεις

