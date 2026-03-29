Το τριπλό χτύπημα της ακρίβειας: «Χρηματιστήριο» ο… πάγκος στις λαϊκές, το μαρτύριο με τα σούπερ μάρκετ και το… τσίμπημα της αντλίας

Η οικονομική πραγματικότητα που βιώνει ο μέσος Έλληνας πολίτης την άνοιξη του 2026 δεν περιγράφεται πλέον με όρους απλής στατιστικής, αλλά με όρους έκτακτης κοινωνικής ανάγκης. Το κύμα των ανατιμήσεων που σαρώνει την αγορά δεν είναι μια παροδική καταιγίδα, αλλά ένας δομικός μετασχηματισμός που απειλεί να αλλάξει οριστικά το επίπεδο διαβίωσης στη χώρα.

Τα στοιχεία που έρχονται στο φως από την καταγραφή των τιμών σε είδη πρώτης ανάγκης προκαλούν σοκ και δέος αναδεικνύοντας μια αγορά που μοιάζει να έχει αποκοπεί από την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Η «έκρηξη» στον πάγκο της λαϊκής

Η πιο εμφατική απόδειξη αυτής της εκρηκτικής κατάστασης εντοπίζεται στον τομέα των οπωροκηπευτικών, εκεί όπου παραδοσιακά ο Έλληνας αναζητούσε φθηνές και υγιεινές λύσεις. Σήμερα ο πάγκος της λαϊκής αγοράς έχει μετατραπεί σε «χρηματιστήριο» με αρνητικό πρόσημο για το πορτοφόλι. Η περίπτωση της ντομάτας είναι η πλέον χαρακτηριστική, καθώς η επικρατούσα τιμή της εκτινάχθηκε από το 1,20 ευρώ στα 2,80 ευρώ, καταγράφοντας μια ασύλληπτη αύξηση της τάξης του 133,33%.

Πρόκειται για μια αύξηση που δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στο κόστος καυσίμων. Εδώ εισέρχεται ο παράγοντας της κλιματικής κρίσης που πλήττει τις καλλιέργειες, αλλά και οι στρεβλώσεις της μεσαίας αλυσίδας διακίνησης, όπου οι τιμές «φουσκώνουν» δυσανάλογα μέχρι να φτάσουν στα χέρια του πολίτη.

Η «επέλαση» των ανατιμήσεων συνεχίζεται με την ίδια ένταση: το κουνουπίδι, το οποίο στις 26 Φεβρουαρίου κόστιζε 80 λεπτά, έφτασε στις 19 Μαρτίου 2026 το 1,40 ευρώ (+75%). Τα μπρόκολα ακολούθησαν παρόμοια πορεία, από το 1,30 ευρώ στα 2,20 ευρώ (+69,23%), ενώ τα τοματίνια τύπου βελανίδι έγιναν πλέον είδος πολυτελείας, με την τιμή τους να σκαρφαλώνει από τα 3,50 στα 6,30 ευρώ (+80%). Ακόμα και οι μελιτζάνες φλάσκες και οι κόκκινες πιπεριές είδαν τις τιμές τους να αυξάνονται κατά 38,89% και 33,33% αντίστοιχα.

Το «μαρτύριο» του σούπερ μάρκετ

Μεταφερόμενοι από το χωράφι στο ράφι των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, η εικόνα παραμένει εξίσου αποκαρδιωτική. Εδώ, η ακρίβεια χτυπά τον πυρήνα της κοινωνικής συνοχής: τη φροντίδα των παιδιών και τις βασικές ανάγκες του σπιτιού.

Είναι πραγματικά εξωφρενικό το γεγονός ότι το βρεφικό γάλα σε σκόνη για βρέφη έξι μηνών είδε την ελάχιστη τιμή του να ανεβαίνει από τα 24,49 ευρώ στα 25,50 ευρώ μέσα σε λίγες εβδομάδες. Αντίστοιχα, οι πάνες για παιδιά, ένα προϊόν που δεν επιδέχεται ελαστικότητα στη ζήτηση, αυξήθηκαν από τα 26,68 στα 28,10 ευρώ.

Η λίστα των ανατιμήσεων στα σούπερ μάρκετ μοιάζει ατελείωτη. Ο στιγμιαίος καφές των 200 γραμμαρίων από τα 8,12 ευρώ πήγε στα 8,43 ευρώ, το χαρτί υγείας (12 ρολά) από τα 5,22 στα 5,88 ευρώ, ενώ το ρύζι Μπασμάτι έφτασε τα 4,66 ευρώ από 4,22. Ακόμη και το ψωμί του τοστ, το πιο βασικό είδος για το κολατσιό των μαθητών, έφτασε τα 2,19 ευρώ, ενώ είχε αγγίξει και τα 2,52 ευρώ.

Τα όσπρια, που αποτελούν το «κρέας του φτωχού», είδαν επίσης τις τιμές τους να τσιμπάνε προς τα πάνω, με τις φακές να φτάνουν το 1,92 ευρώ από 1,64. Όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό όπου ο καταναλωτής αισθάνεται ανυπεράσπιστος, καθώς οι αυξήσεις αφορούν προϊόντα που δεν μπορεί να αποφύγει.

Κυνηγοί προσφορών και απόγνωση

Πέρα από τα νούμερα, υπάρχει η κοινωνική διάσταση του προβλήματος, η οποία αποτυπώνεται ανάγλυφα στην έρευνα της εταιρείας Circana. Το 60% των καταναλωτών δηλώνει πλέον ότι αγοράζει προϊόντα κυρίως ή αποκλειστικά όταν αυτά βρίσκονται σε προσφορά. Αυτό σημαίνει ότι ο Έλληνας δεν ψωνίζει πλέον με βάση τις ανάγκες του, αλλά με βάση τα «κίτρινα ταμπελάκια».

Η στροφή στην ιδιωτική ετικέτα (43%) και ο περιορισμός των αγορών μη αναγκαίων προϊόντων (57%) δείχνουν μια κοινωνία σε κατάσταση άμυνας. Το γεγονός ότι το 10% των καταναλωτών έχει στραφεί στα κατεψυγμένα αντί για τα φρέσκα προϊόντα είναι μια ανησυχητική ένδειξη υποβάθμισης της ποιότητας διατροφής.

Το «εφιαλτικό σενάριο» της αντλίας

Όμως, ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» παραμένει το ενεργειακό κόστος. Η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής Μαρία Ζάγκα περιέγραψε ένα εφιαλτικό σενάριο που θέλει τη βενζίνη να αγγίζει τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε τη «χαριστική βολή» για την αγορά.

Τα καύσιμα δεν είναι μόνο το κόστος μετακίνησης ενός ΙΧ· είναι το κόστος μεταφοράς κάθε προϊόντος. Όταν το πετρέλαιο θέρμανσης και το ρεύμα απορροφούν το 30% ή και το 40% ενός μέσου μισθού, η κατανάλωση καταρρέει. Οι επιχειρήσεις, από την πλευρά τους, αντιμέτωπες με υπέρογκους λογαριασμούς ενέργειας, μετακυλίουν το κόστος στον τελικό καταναλωτή, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο πληθωρισμού.

Γιατί το fuel pass είναι «αλχημεία»

Στο σημείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη αξία η ανάλυση που δημοσίευσε το site του «Ποντικιού» σχετικά με την «αριθμητική» της αντλίας. Όταν η συζήτηση φτάνει στην τιμή της βενζίνης, οι αριθμοί συχνά επιστρατεύονται για να θολώσουν το τοπίο αντί να το φωτίσουν. Το κυβερνητικό επιχείρημα είναι ότι η επιδότηση μέσω του fuel pass προσφέρει μεγαλύτερη ελάφρυνση από μια οριζόντια μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ). Είναι όμως έτσι;

Μια προσεκτική ματιά στα μαθηματικά της φορολογίας αποκαλύπτει μια σημαντική παράλειψη που κοστίζει ακριβά στην τσέπη του καταναλωτή. Ο ΦΠΑ 24% δεν επιβάλλεται μόνο στην αρχική αξία του καυσίμου, αλλά υπολογίζεται πάνω στο άθροισμα που περιλαμβάνει ήδη τον ΕΦΚ. Αυτό σημαίνει πως κάθε φορά που μειώνεται ο ΕΦΚ «συμπαρασύρει» αυτόματα προς τα κάτω και τον αναλογούντα ΦΠΑ που πληρώνουμε στην αντλία.

Αν ο ΕΦΚ μειωνόταν από τα 70 στα 35,9 λεπτά (το κατώτατο όριο της Ε.Ε.), η άμεση μείωση θα ήταν 34,1 λεπτά. Λόγω του ΦΠΑ 24%, στην τιμή της αντλίας θα αφαιρούνταν επιπλέον 8,2 λεπτά (ο ΦΠΑ που αναλογεί στη μείωση του φόρου). Έτσι, η συνολική μείωση θα άγγιζε τα 42,3 λεπτά ανά λίτρο, την ώρα που το fuel pass προσφέρει μεσοσταθμικά μόνο 36 λεπτά. Ο πολίτης δηλαδή βγαίνει χαμένος κατά περίπου 6 λεπτά το λίτρο με το fuel pass. Το οξύμωρο είναι ότι η κυβέρνηση προσθέτει τον ΦΠΑ για να «φουσκώσει» επικοινωνιακά την προσφορά της στο diesel (λέγοντας πως τα 16 λεπτά γίνονται 20), αλλά τον «ξεχνάει» επιδεικτικά όταν συγκρίνει το fuel pass με τον ΕΦΚ στη βενζίνη.

Κυβερνητικά μέτρα: Ασπιρίνη σε βαριά ασθενή;

Σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα πακέτο μέτρων ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ για το δίμηνο Απρίλιος – Μάιος. Τα μέτρα περιλαμβάνουν την επιδότηση diesel κίνησης με 16 λεπτά το λίτρο, την ψηφιακή κάρτα καυσίμων, την επιχορήγηση 15% στα λιπάσματα για τους αγρότες και τις αποζημιώσεις στις ακτοπλοϊκές εταιρείες για τη συγκράτηση των εισιτηρίων.

Ωστόσο η αποτελεσματικότητα αυτών των παρεμβάσεων αμφισβητείται έντονα. Τα 50 ή 60 ευρώ της κάρτας καυσίμων μοιάζουν με σταγόνα στον ωκεανό όταν οι αυξήσεις στα τρόφιμα ξεπερνούν το 70% και η βενζίνη καλπάζει προς τα 2,5 ευρώ. Η αγορά ζητά πιο τολμηρές παρεμβάσεις, όπως η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής και ο αυστηρότερος έλεγχος της αισχροκέρδειας.

Ο «πληθωρισμός της απληστίας» και η κοινωνική αντοχή

Πολλοί αναλυτές επισημαίνουν πλέον το φαινόμενο του «greedflation» (πληθωρισμός της απληστίας). Ενώ οι διεθνείς τιμές ορισμένων πρώτων υλών παρουσιάζουν διακυμάνσεις, οι τιμές στο ελληνικό ράφι φαίνεται να έχουν «κλειδώσει» σε δυσθεώρητα ύψη, ενώ οι έλεγχοι δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Η ακρίβεια δεν είναι πλέον ένα τεχνικό οικονομικό ζήτημα, αλλά μια βαθιά κοινωνική πληγή. Όταν το 60% των πολιτών αγοράζει μόνο σε προσφορά και οι βασικές τροφές αυξάνονται κατά 133%, η κοινωνική σταθερότητα δοκιμάζεται.

Αν δεν υπάρξει άμεση και ριζική παρέμβαση – όχι με προσωρινά επιδόματα, αλλά με ουσιαστικές μειώσεις φόρων και χτύπημα των καρτέλ – το «εφιαλτικό σενάριο» θα γίνει η νέα, μόνιμη και οδυνηρή κανονικότητα για εκατομμύρια Έλληνες. Η ώρα της ευθύνης έχει φτάσει, καθώς το ανεκτό όριο της κοινωνικής αντοχής έχει ήδη ξεπεραστεί.

