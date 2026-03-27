ΚΚΕ: Καταγγέλλει Μητσοτάκη ως «συνεργό» στον πόλεμο – Ζητά κατάλληλη αίθουσα για τη δίκη των Τεμπών

Διατηρώντας τον αντιπολεμικό συναγερμό στην κορυφή της ατζέντας του το ΚΚΕ επιτίθεται στην κυβέρνηση και για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για καύσιμα, λιπάσματα και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ο Περισσός καταγγέλλει την κυβέρνηση για ενεργό εμπλοκή στον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ κατά του Ιράν, και συνεχώς κλιμακώνει τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιεί προκειμένου να υπογραμμίσει αυτήν την εμπλοκή.

Έτσι στην ανακοίνωση για τα μέτρα χαρακτηρίζει τον πρωθυπουργό «συνεργό» στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ. Όσο για τα μέτρα τα χαρακτηρίζει «κοροϊδία» και «ψίχουλα» προβάλλοντας το σκεπτικό ότι «δεν έχουν στόχο να ανακουφίσουν τα λαϊκά νοικοκυριά από τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου, αλλά να στηρίξουν την ήδη τεράστια κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων».

Ακόμα επισημαίνεται πως η κυβέρνηση «συνεχίζει να αυξάνει τη φοροληστεία του λαού, αφού οι ανατιμήσεις εκτοξεύουν τα κρατικά έσοδα εξαιτίας των έμμεσων φόρων στην ενέργεια και τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης». Τα γνωστά «ψίχουλα» των pass, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του γραφείου Τύπου «στην πράξη επιδοτούν μέσω του κρατικού προϋπολογισμού την αύξηση των τιμών», και επιπλέον ο πρωθυπουργός «επιλέγει να επιδοτήσει ξανά τους εφοπλιστές που ήδη διατηρούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια στα ύψη».

Ως προς τα λιπάσματα το ΚΚΕ καταγγέλλει την κυβέρνηση για την επιλογή να επιδοτήσει με 15% την αγορά λιπασμάτων σημειώνοντας ότι έτσι διασφαλίζει πως «τα μονοπώλια θα εισπράξουν το 100% της αύξησης των τιμών, την ώρα που ο αγρότης παραμένει με επιβάρυνση 15-20% στο κόστος λιπασμάτων που χρησιμοποιεί» κι ενώ ήδη η τιμή τους έχει αυξηθεί κατά 30-35%.

Το ΚΚΕ ζητά ως ελάχιστο μέτρο την κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην ενέργεια και του ΦΠΑ σε όλα τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, την επιβολή πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας στη χονδρική αγορά και τους ενεργειακούς ομίλους, και τέλος ζητά ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, με πλήρη και πραγματική επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.



Όσον αφορά το άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, την έναρξη της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, ο γενικός γραμματέας της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας βρέθηκε τη Δευτέρα στη Λάρισα, διαπιστώνοντας από πρώτο χέρι και καταγγέλλοντας τις συνθήκες διεξαγωγής της.

Ο Δ. Κουτσούμπας, προσερχόμενος στην αίθουσα, κατήγγειλε ότι «έχουν αποδειχθεί τα τεράστια κενά που υπάρχουν σε όλη τη διαδικασία, ξεκινώντας από το εσπευσμένο κλείσιμο της Προανάκρισης, την εντελώς ανεπαρκέστατη δικογραφία και το ίδιο το κατηγορητήριο, αλλά και την παρεμπόδιση με τα προσχήματα για την έγκαιρη απόδοση των νέων στοιχείων που προέκυψαν από τη δίκη για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας».

Όσο για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης κατήγγειλε αρχικώς πως «δεν υπάρχει η άνεση των χώρων» ενώ «θα πρέπει οι συγγενείς να μπορούν να παρακολουθούν τη δικαστική διαδικασία μέσα από την κύρια αίθουσα». Και ανέβασε τους τόνους βγαίνοντας από την αίθουσα λέγοντας ότι «θέλουμε να καταγγείλουμε αυτό που είδαμε και με τα ίδια μας τα μάτια, αυτό που υποψιαζόμασταν και συζητούσαμε πριν. Δυστυχώς, δεν έχει τις καλύτερες προϋποθέσεις για να γίνει μία τίμια και σωστή δίκη».

Έπειτα από τα όσα έγιναν τη Δευτέρα το ΚΚΕ κατηγορεί τον υπουργό Δικαιοσύνης και την ηγεσία του Άρειου Πάγου ότι προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα και πως επιχειρούν να μετατρέψουν τη δίκη σε «κεκλεισμένων των θυρών». Και ζητά άμεσα να εξασφαλιστεί νέα αίθουσα που θα είναι κατάλληλη και θα επιτρέπει την απρόσκοπτη συμμετοχή στη δίκη όλων των εμπλεκομένων, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως «στέκεται στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων, στο Σύλλογό τους, στον αγώνα για να λάμψει πραγματικά η αλήθεια».

