Η κρίση επαναφέρει τα εκλογικά σενάρια

Το γεγονός ότι κανείς σήμερα δεν γνωρίζει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ – Ισραήλ και Ιράν και με δεδομένο πλέον ότι οι τιμές στην ενέργεια καλπάζουν, φέρνοντας τριγμούς στην οικονομία της χώρας, στο Μέγαρο Μαξίμου ακούγονται όλο και περισσότερες φωνές που λένε ότι οι εκλογές θα έπρεπε να έρθουν πιο κοντά.

Το περίεργο δε είναι ότι ο πρωθυπουργός για πρώτη φορά εμφανίζεται να ακούει τις εισηγήσεις των συνεργατών του, ενώ μέχρι πρότινος επέμενε ότι τίποτε από τους σχεδιασμούς του δεν αλλάζει και ότι οι κάλπες θα στηθούν σε έναν χρόνο από τώρα.

Όσοι υποστηρίζουν την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες θεωρούν ότι η στιγμή είναι κατάλληλη, καθώς πρώτη φορά, ύστερα από ένα μεγάλο διάστημα που η κυβέρνηση βρισκόταν σε ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά στην πρόθεση ψήφου, εξαιτίας του πολέμου η κοινωνία εμφανίζεται να συσπειρώνεται γύρω από το κυβερνών κόμμα.

Με δεδομένο ότι αυτή η νέα κατάσταση μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ακυρωθεί με το τέλος του πόλεμου, ενώ οι παρενέργειες στην οικονομία θα έχουν παραμείνει, συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη υποστηρίζουν ότι ο αρχικός σχεδιασμός του Μεγάρου Μαξίμου πρέπει να αλλάξει, διότι αλλιώς θα χαθεί το momentum.

Εκτός των άλλων φοβούνται ότι το Μέγαρο Μαξίμου ενδέχεται να χρειαστεί να αξιοποιήσει ένα κομμάτι από τα 900 εκατομμύρια που έχει κρατήσει για το πακέτο της ΔΕΘ, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις προεκλογικές παροχές. Όμως πολλοί στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν ότι ακόμα και με νέα μέτρα τίποτα και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η ακρίβεια θα αντιμετωπιστεί με επιτυχία και ότι δεν θα φέρει κοινωνικές αντιδράσεις από τη στιγμή που οι τιμές στο σούπερ μάρκετ είναι ήδη ιδιαίτερα υψηλές.

Οι κυβερνητικές προσδοκίες ότι θα υπάρξει ένα νέο ευρωπαϊκό πακέτο ενίσχυσης των πολιτών έχουν παγώσει, καθώς οι Βρυξέλλες φαίνεται πως θέλουν να περιμένουν τις εξελίξεις. Εάν δε συμπεριλάβει κάποιος και το ότι ξεκινάει η δίκη για τα Τέμπη, ενώ έρχονται εξελίξεις στις δύο μεγάλες υποθέσεις που αφορούν την κυβέρνηση, τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τότε σίγουρα το Μέγαρο Μαξίμου έχει κάθε λόγο να ξαναδεί τον χρόνο των εκλογών.

«Γαλάζια» στελέχη λένε λοιπόν ότι «πρώτη φορά μετά τις ευρωεκλογές το κλίμα εμφανίζεται διαφορετικό στην κοινωνία, ενώ τα μηνύματα των δημοσκοπήσεων αφήνουν να εννοηθεί ότι έστω και με λίγες ψήφους η Ν.Δ. μπορεί να κερδίσει τρίτη φορά με αυτοδυναμία».

Ζητούμενο ο χρόνος

Ωστόσο ακόμα και ανάμεσα σε αυτούς που μιλούν για πρόωρες κάλπες το ζητούμενο είναι ο χρόνος που η χώρα θα πρέπει να πάει σε εκλογές.

Κάποιοι λένε ότι ο πρωθυπουργός θα έπρεπε το συντομότερο δυνατόν να επικαλεστεί εθνικούς λόγους – τις συνέπειες του πολέμου στην οικονομία – και να ζητήσει άμεσα νωπή εντολή, πηγαίνοντας σε εκλογές ακόμα και μετά το Πάσχα. Σε αυτή την περίπτωση θα μιλούσαμε για τον απόλυτο αιφνιδιασμό, αφού η αντιπολίτευση εμφανίζεται να ασχολείται με τα δικά της εσωκομματικά θέματα, ενώ τα τρία υπό διαμόρφωση κόμματα, του Αλέξη Τσίπρα, της Μαρίας Καρυστιανού και του Αντώνη Σαμαρά, δεν θα μπορέσουν να έχουν καμία παρουσία.

Αγκάθι σε αυτό το σενάριο αποτελεί το γεγονός ότι το καλοκαίρι λήγει η θητεία της ηγεσίας της δικαιοσύνης και η κυβέρνηση δεν θα προλάβει να ορίσει τη νέα.

Άλλοι πάλι – ίσως οι περισσότεροι – υποστηρίζουν ότι οι κάλπες θα έπρεπε να στηθούν αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Μέχρι τότε θα έχει φανεί στις τσέπες των πολιτών η αύξηση του κατώτατου μισθού, ενώ οι ευάλωτες ομάδες – δηλαδή περίπου τρία εκατομμύρια ψηφοφόροι – θα έχουν ωφεληθεί από τα έκτακτα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση εξ αιτίας του πολέμου.

Το αρνητικό αυτού του σεναρίου είναι ότι η μεσαία τάξη και δει οι επαγγελματίες θα έχουν μείνει και πάλι εκτός των μέτρων, καθώς οι φοροελαφρύνσεις που σκοπεύει να εξαγγείλει το φθινόπωρο η κυβέρνηση θα είναι απλώς εξαγγελίες.

Τα αντεπιχειρήματα

Φυσικά πάντα υπάρχει επάνω στο τραπέζι το βασικό σενάριο της κυβέρνησης και του ίδιου του πρωθυπουργού, που λέει εκλογές τον Μάρτιο του 2027. Σε αυτή την περίπτωση, λένε όσοι συντάσσονται με το βασικό προεκλογικό αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη, η κυβέρνηση μπορεί να έχει χάσει την καλή δημοσκοπική στιγμή που υπάρχει τώρα, θα έχουν φανεί ωστόσο τα θετικά αποτελέσματα από τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός το φθινόπωρο. Ακόμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εμφανιστεί ως ο πολιτικός που δεν αλλάζει άποψη αναλόγως τη συγκυρία, αλλά ως θεσμικός παράγοντας βαδίζει με βάση αυτά που είχε πει πριν από τον πόλεμο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για τα σενάρια των πρόωρων εκλογών, απάντησε: «Τουλάχιστον στις συσκέψεις που έχω συμμετάσχει εγώ και σε επίσημες συσκέψεις δεν έχω ακούσει καμία τέτοια συζήτηση, γιατί δεν υπάρχει καμία τέτοια σκέψη. Ο πρωθυπουργός έχει απαντήσει πολλές φορές με σαφή τρόπο ότι δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα».

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «τώρα, αν κάποιος μπορεί να το λέει αυτό ιδιωτικώς, δεν το γνωρίζω», αλλά «για να μην αφήνουμε “χαραμάδες” ή “παραθυράκια”, οι εκλογές, όπως έχει πει ο πρωθυπουργός πολλές φορές, θα γίνουν το 2027».

