Κατώτατος μισθός: «Κλειδώνει» αύριο στο Υπουργικό η αύξηση για το 2026

Την οριστική απόφαση για το ύψος του κατώτατου μισθού για το 2026 θα λάβει αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις 11 το πρωί υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η εισήγηση της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως και του ΥΠΟΙΚ, Κυριάκου Πιερρακάκη, προς την κυβέρνηση θα είναι ο κατώτατος μισθός να διαμορφωθεί στα 920-930 ευρώ μεικτά – κάποια σενάρια που έλεγαν ότι μπορεί να φθάσει ακόμα και τα 950 ευρώ από φέτος έχουν, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, εγκαταλειφθεί (και) λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Αυτό που σημειώνεται, παντως από κυβερνητικές πηγές είναι ότι η δέσμευση για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας είναι πλέον απολύτως εφικτή, ενώ υπογραμμίζεται ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει προς τα πάνω και τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων.
