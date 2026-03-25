Κατώτατος μισθός: «Κλειδώνει» αύριο στο Υπουργικό η αύξηση για το 2026

Την οριστική απόφαση για το ύψος του κατώτατου μισθού για το 2026 θα λάβει αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις 11 το πρωί υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η εισήγηση της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως και του ΥΠΟΙΚ, Κυριάκου Πιερρακάκη, προς την κυβέρνηση θα είναι ο κατώτατος μισθός να διαμορφωθεί στα 920-930 ευρώ μεικτά – κάποια σενάρια που έλεγαν ότι μπορεί να φθάσει ακόμα και τα 950 ευρώ από φέτος έχουν, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, εγκαταλειφθεί (και) λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Αυτό που σημειώνεται, παντως από κυβερνητικές πηγές είναι ότι η δέσμευση για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας είναι πλέον απολύτως εφικτή, ενώ υπογραμμίζεται ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει προς τα πάνω και τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων.

Η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου:

Ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς εξελίξεις,

από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς εξελίξεις, Εισήγηση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για την παροχή σύμφωνης γνώμης σχετικά με τον καθορισμό του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου για το έτος 2026,

από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για την παροχή σύμφωνης γνώμης σχετικά με τον καθορισμό του νομοθετημένου και του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου για το έτος 2026, Εισήγηση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για τον προγραμματισμό ολοκλήρωσης και βεβαίωσης οροσήμων Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έως τις 31 Αυγούστου 2026,

από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για τον προγραμματισμό ολοκλήρωσης και βεβαίωσης οροσήμων έως τις 31 Αυγούστου 2026, Παρουσίαση από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο ,

από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του νέου , Παρουσίαση από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη του νομοσχεδίου για την προστασία της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς ,

από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη του νομοσχεδίου για την προστασία της , Παρουσίαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2023/2225 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης με καταναλωτές και 2023/2673 σχετικά με τις συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συνάπτονται εξ αποστάσεως,

από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2023/2225 σχετικά με τις με καταναλωτές και 2023/2673 σχετικά με τις συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συνάπτονται εξ αποστάσεως, Παρουσίαση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του Κανονισμού 2024/1309 σχετικά με τα μέτρα μείωσης του κόστους ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών Gigabit,

από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του Κανονισμού 2024/1309 σχετικά με τα μέτρα μείωσης του κόστους ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών Gigabit, Παρουσίαση από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου.

Διαβάστε επίσης

Μητσοτάκης: Αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια η επένδυση στις Ένοπλες Δυνάμεις – Απαιτείται εθνική ενότητα

Εσωκομματικά πυρά γαλάζιων στελεχών σε Φλωρίδη για το αλαλούμ στη δίκη των Τεμπών

Συνάντηση Παπασταύρου με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil: Σε τροχιά υλοποίησης η γεώτρηση στο Ιόνιο το 2027