search
ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 17:34
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Κατώτατος μισθός: «Κλειδώνει» αύριο στο Υπουργικό η αύξηση για το 2026

ypourgiko symvoylio 887- new

Την οριστική απόφαση για το ύψος του κατώτατου μισθού για το 2026 θα λάβει αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις 11 το πρωί υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η εισήγηση της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως και του ΥΠΟΙΚ, Κυριάκου Πιερρακάκη, προς την κυβέρνηση θα είναι ο κατώτατος μισθός να διαμορφωθεί στα 920-930 ευρώ μεικτά – κάποια σενάρια που έλεγαν ότι μπορεί να φθάσει ακόμα και τα 950 ευρώ από φέτος έχουν, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, εγκαταλειφθεί (και) λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Αυτό που σημειώνεται, παντως από κυβερνητικές πηγές είναι ότι η δέσμευση για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας είναι πλέον απολύτως εφικτή, ενώ υπογραμμίζεται ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει προς τα πάνω και τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων.

Η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου:

  • Ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς εξελίξεις,
  • Εισήγηση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για την παροχή σύμφωνης γνώμης σχετικά με τον καθορισμό του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου για το έτος 2026,
  • Εισήγηση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για τον προγραμματισμό ολοκλήρωσης και βεβαίωσης οροσήμων Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έως τις 31 Αυγούστου 2026,
  • Παρουσίαση από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο,
  • Παρουσίαση από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη του νομοσχεδίου για την προστασία της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς,
  • Παρουσίαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2023/2225 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης με καταναλωτές και 2023/2673 σχετικά με τις συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συνάπτονται εξ αποστάσεως,
  • Παρουσίαση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του Κανονισμού 2024/1309 σχετικά με τα μέτρα μείωσης του κόστους ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών Gigabit,
  • Παρουσίαση από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kakokairiaKriti41
ΕΛΛΑΔΑ

US_paratrooper_new
ΚΟΣΜΟΣ

astinomia-italia-new
ΚΟΣΜΟΣ

guilfoyle-diapisteftiria4
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

iran_missiles_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mo salax liverpool – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

iran_missiles_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Kaxlas
ΚΑΛΧΑΣ

fuel-pass_2403_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Donald-Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

kakokairiaKriti41
ΕΛΛΑΔΑ

US_paratrooper_new
ΚΟΣΜΟΣ

astinomia-italia-new
ΚΟΣΜΟΣ

1 / 3