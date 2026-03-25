search
ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 15:39
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.03.2026 13:46

Μητσοτάκης: Αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια η επένδυση στις Ένοπλες Δυνάμεις – Απαιτείται εθνική ενότητα

25.03.2026 13:46
Mitsotakis-parelasi

«Αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την επένδυση στις Ένοπλες Δυνάμεις, μετά τη στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας.

Παράλληλα έστειλε μήνυμα για εθνική ενότητα λέγοντας ότι «παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στους ταραγμένους καιρούς η Ελλάδα είναι μια χώρα που προχωρά μπροστά».

Αρχικά ο πρωθυπουργός σχολίασε ότι «ο βοριάς που φύσηξε δυνατός σήμερα ήταν άνεμος ελπίδας αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης. Όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που παρακολούθησαν την παρέλαση μόνο υπερηφάνεια μπορεί να αισθάνθηκαν για τις Ένοπλες Δυνάμεις και το αόρατο νήμα που συνδέει τους Εύζωνες με τα υπερσύγχρονα drones».

Σημειώνοντας στη συνέχεια ότι «ζούμε σε εξαιρετικά ταραγμένους καιρούς» τόνισε ότι «η επένδυση στην εθνική άμυνα δεν συνιστά πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα ώστε η χώρα να είναι ασφαλής και να αποτελεί φάρο σταθερότητας σε μια ταραγμένη εποχή. Μια χώρα που προστατεύει τον ελληνισμό της Κύπρου».

«Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς δεν αρκεί μόνο η αποτρεπτική δύναμη των Ενόπλων Δυνάμεων απαιτείται εθνική ενότητα και η δυνατότητα να χωρίζουμε τα μεγάλα από τα μικρά που είναι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός

Καταλήγοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε «θέλω με την ευκαιρία να ευχηθώ σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες χρόνια πολλά, η σκέψη μας είναι πρωτίστως στους Έλληνες της ομογένειας γνωρίζοντας ότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε η Ελλάδα είναι μια χώρα που προχωρά μπροστά».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 15:38
st-pierre-new
ΣΙΝΕΜΑ

Η ζωή του θρύλου Ζωρζ Σεν-Πιερ γίνεται ταινία

tasoulas_parelasi_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

25η Μαρτίου: Το σαρδάμ του Τασούλα – «Να το πάμε από την αρχή» (Video)

parelasi-kriti-new
ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου στα Χανιά: Πολίτης παρέλασε μόνος του μετά την ακύρωση των εορτασμών λόγω κακοκαιρίας (Video)

1 / 3