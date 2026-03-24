Παραιτήθηκε ο Αλέξης Χαρίτσης από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς – Η επιστολή του και ο ρόλος του Γαβριήλ Σακελλαρίδη

Την παραίτησή του ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, σε συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος.

Ο Γραμματέας Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναλαμβάνει προσωρινά τα ηνία με την ιδιότητα του μεταβατικού πρόεδρου, όπως ορίζει το καταστατικό και μέχρι την Πέμπτη αναμένεται να υπάρξει απόφαση για την επόμενη φάση, όπου αναμένεται η προκήρυξη εκτάκτου συνεδρίου για την εκλογή νέου προέδρου.

Η απόφαση φαίνεται να «κλείδωσε» μετά από συνάντηση που είχαν οι δύο άνδρες, κατά την οποία φέρεται να συζητήθηκαν αναλυτικά οι όροι και οι λεπτομέρειες της αλλαγής σκυτάλης. Η μετάβαση γίνεται σε σχετικά ήπιους τόνους, με στόχο να αποφευχθεί μια ανοιχτή εσωκομματική σύγκρουση.

Οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν πως το «διαζύγιο» θα ήταν μάλλον «βελούδινο». Ο Χαρίτσης, όπως και μια ομάδα βουλευτών που στηρίζουν τη δική του στρατηγική για τη συγκρότηση ευρύτερων προοδευτικών συνεργασιών, δεν αναμενόταν να αποχωρήσουν άμεσα από το κόμμα. Αντίθετα, προσανατολίζονται στο να παραμείνουν μέλη της Νέας Αριστεράς για ένα μεταβατικό διάστημα, ακόμη κι αν οι πολιτικές τους διαφωνίες με την κυρίαρχη γραμμή δεν έχουν γεφυρωθεί.

Παράλληλα, το μέλλον και η συνοχή της Νέας Αριστεράς φαίνεται να επηρεάζονται πλέον και από τις ευρύτερες εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς.

Ειδικότερα, σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξει ο χρονικός ορίζοντας που θα επιλέξει ο Αλέξης Τσίπρας για τις δικές του πολιτικές πρωτοβουλίες. Πολλοί εκτιμούν ότι το πιθανό νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πολιτική «ομπρέλα» για στελέχη που προέρχονται από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι οι πρώην υπουργοί της περιόδου διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ενδέχεται να βρουν χώρο σε μια νέα πολιτική πλατφόρμα που θα διαμορφωθεί γύρω από τον Τσίπρα. Ωστόσο, η εκτίμηση που κυριαρχεί είναι ότι θα χρειαστεί χρόνος και πολιτική υπομονή: πρώτα θα πρέπει να ολοκληρωθεί το πρώτο κύμα ανακοινώσεων με νέα πρόσωπα, το οποίο αναμένεται μετά την ιδρυτική διακήρυξη του εγχειρήματος, ενώ η πλήρης διαμόρφωση του πολιτικού σχήματος πιθανότατα θα προχωρήσει σταδιακά, όσο πλησιάζει ο ορίζοντας των επόμενων εθνικών εκλογών.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η αναδιάταξη στον χώρο της ευρύτερης αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης παραμένει σε εξέλιξη, με τις ισορροπίες να επανακαθορίζονται τόσο εντός των κομμάτων όσο και στο επίπεδο πιθανών νέων πολιτικών σχηματισμών.

H επιστολή του Αλέξη Χαρίτση

Η ιστορία έχει επιταχύνει και ο κόσμος όπως τον γνωρίσαμε καταρρέει.

Η χώρα ύστερα από επτά χρόνια δεξιάς διακυβέρνησης εμπλέκεται ήδη σε έναν πόλεμο με άδηλες συνέπειες και η ανασφάλεια επισκιάζει τις ζωές μας.



March 24, 2026

«Η ιστορία έχει επιταχύνει και ο κόσμος όπως τον γνωρίσαμε καταρρέει. Η χώρα ύστερα από επτά χρόνια δεξιάς διακυβέρνησης εμπλέκεται ήδη σε έναν πόλεμο με άδηλες συνέπειες και η ανασφάλεια επισκιάζει τις ζωές μας. Σε αυτές τις συνθήκες, η Αριστερά μοιάζει να προχωρά σημειωτόν και να εξαντλείται στην εσωστρέφεια. Πιστεύω ότι η μόνη διέξοδος είναι η κίνηση προς τα εμπρός. Για να ανοίξουμε έτσι τον δρόμο που αξίζει στους ανθρώπους που νιώθουν στο πετσί τους τι θα σημαίνει «τρίτη τετραετία Μητσοτάκη».

Αποφάσισα να υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Προέδρου της Νέας Αριστεράς.

Δεν είναι μια απόφαση που έλαβα αβασάνιστα. Από την αρχή πιστεύω ότι η Νέα Αριστερά άξιζε και αξίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη συγκρότηση μιας πλατιάς πολιτικής και κοινωνικής συμμαχίας. Και ήμουν απόλυτα ειλικρινής και ξεκάθαρος σε αυτό.

Στην Αριστερά και στην Νέα Αριστερά σήμερα υπάρχουν δύο αποκλίνουσες στρατηγικές. Από τη μία, η επιλογή της ιδεολογικής αυτάρκειας και της αναδίπλωσης επειδή οι συσχετισμοί είναι δύσκολοι. Από την άλλη, η επιλογή του ανοίγματος, της προσπάθειας για συγκλίσεις και τη συγκρότηση ενός μετώπου απέναντι στη Δεξιά. Όλοι και όλες ξέρουν ότι η δεύτερη είναι η πολιτική για την οποία αγωνίζομαι και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι. Όχι γιατί είναι εύκολη, αλλά γιατί είναι αναγκαία.

Κι αυτή η κατεύθυνση πιστεύω ότι είναι πλειοψηφική στην κοινωνία και τη συμμερίζονται πολλά μέλη και φίλοι της Νέας Αριστεράς. Εκφράζει ένα υπαρκτό και ισχυρό αίτημα: να ανασυγκροτηθεί η αριστερή κυβερνητική προοπτική απέναντι σε μια νεοφιλελεύθερη-συντηρητική κυριαρχία με ακροδεξιά χαρακτηριστικά. Και είναι μια τοποθέτηση που έχει δώσει δύναμη στην Κοινοβουλευτική μας Ομάδα για να δίνει κάθε μέρα τη μάχη απέναντι στην καθεστωτική αλαζονεία της Δεξιάς.

Δεν είναι όμως η κατεύθυνση που επιλέγει η πλειοψηφία του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς.

Δεν βλέπω αντιπάλους στους συντρόφους και στις συντρόφισσες που έχουμε

διαφορετική άποψη. Βλέπω όμως μια πραγματική πολιτική διαφωνία, με ιστορία και βάθος, που δεν μπορεί να μας κρατά δέσμιους στην ακινησία. Πρέπει να προχωρήσουμε.

Γι’ αυτό θεωρώ αναγκαίο να παραιτηθώ.

Στο ερώτημα «γιατί τώρα» απαντώ ότι επειδή η πολιτική κατάσταση χαρακτηρίζεται από διαρκή ρευστότητα, όλο αυτό το διάστημα προσπάθησα συνειδητά να κρατήσω ανοιχτή τη στάση της Νέας Αριστεράς. Να μη βιαστούμε να κλείσουμε δρόμους. Αντίθετα, να συμβάλλουμε και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για κάτι ευρύτερο.

Είναι όμως πλέον σαφές ότι η πλειοψηφία στα κομματικά όργανα έχει επιλέξει έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο. Και αυτή την επιλογή τη σέβομαι. Έχει όμως την ευθύνη να αναλάβει την διοίκηση του κόμματος.

Δεν παραιτούμαι από την άποψη που υποστηρίζω. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι γι’ αυτήν. Γιατί πιστεύω ότι συνδέεται με κάτι πολύ απλό και συνάμα πολύ ουσιαστικό: με την ανάγκη να είναι η Αριστερά κοινωνικά χρήσιμη. Να δημιουργεί εξελίξεις και να δίνει διέξοδο σε ανθρώπους που σήμερα νιώθουν ότι ασφυκτιούν.

Βρισκόμαστε σε μια στιγμή που το ζητούμενο δεν είναι μια ακόμη καταγραφή δυνάμεων, αλλά μια ουσιαστική μετατόπιση των συσχετισμών με ριζοσπαστικές αιχμές, διάρκεια και προοπτική. Και πρέπει αυτή την προοπτική να την δημιουργήσουμε με τις πράξεις μας, όσο επίπονες και αν είναι. Στην κοινωνία υπάρχει σήμερα ένα έντονο ρεύμα αμφισβήτησης της σημερινής ζοφερής πραγματικότητας. Η ευθύνη της Αριστεράς είναι να το συναντήσει. Όχι με φοβικότητα ή ρητορικές μεγαλοστομίες. Αλλά με αυτοπεποίθηση, σοβαρότητα και καθαρό λόγο.

Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσω να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις. Γιατί αυτό που κρίνεται σήμερα δεν είναι οι θέσεις ή οι ρόλοι αλλά αν μπορούμε να υπερβούμε τα αδιέξοδα και να ανοίξουμε νέες δυνατότητες.

Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους συντρόφους και τις συντρόφισσες για την πολύτιμη αυτή πορεία, ο αγώνας συνεχίζεται.

Αλέξης Χαρίτσης».

Η απόφαση του Πολιτικού Γραφείου της Νέας Αριστεράς

«Στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου, ο Αλέξης Χαρίτσης ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου της Νέας Αριστεράς και του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής της Ομάδας.

Ευχαριστούμε θερμά τον σύντροφο Αλέξη Χαρίτση για την συμβολή του στη Νέα Αριστερά, από τη δύσκολη και απαιτητική περίοδο της ίδρυσής της έως και σήμερα. Το ήθος του και η προσφορά του αποτελούν μία πολύτιμη παρακαταθήκη για το κόμμα μας. Πριν δύο μήνες η Νέα Αριστερά πραγματοποίησε ένα συνέδριο, με συμμετοχή χιλιάδων μελών και φίλων, όπου κατέληξε ομόφωνα σε μία ενωτική πολιτική απόφαση.

Κεντρικό μήνυμα της απόφασης αυτής είναι η πολιτική και οργανωτική ενίσχυση του κόμματος, λαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την ανασυγκρότηση της Αριστεράς, σε μία περίοδο που η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας παράγει διαρκώς πολλαπλούς κινδύνους για την ειρήνη, το κόστος ζωής, την κλιματική κρίση, τη δημοκρατία και γενικότερα την ασφάλεια στην καθημερινότητα των πολιτών. Η απάντηση απέναντι στον γενικευμένο φόβο και παραλογισμό που βιώνουμε, είναι ισχυρή Αριστερά, κοινωνικά γειωμένη, με πρόγραμμα ριζοσπαστικό που να απαντάει στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, με ουσιαστική σχέση με τα κοινωνικά κινήματα και τις δυνάμεις της Οικολογίας.

Καλούμε τα μέλη μας, τους ανένταχτους αριστερούς και αριστερές, τους νέους και τις νέες, τον προοδευτικό κόσμο που κάποτε εμπιστεύτηκε την Αριστερά και σήμερα νιώθει αμήχανος απέναντι στην πολιτική κρίση, σε ενότητα και αγώνα. Τώρα είναι η στιγμή της συστράτευσης απέναντι στην κανονικότητα του πολέμου, της ακρίβειας και της κλιματικής κρίσης. Απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το επόμενο διάστημα, με ευθύνη των συλλογικών μας οργάνων, θα προχωρήσουμε συντεταγμένα, με βάση τις προβλέψεις του Καταστατικού.

Μέχρι την διεξαγωγή Εκτάκτου Συνεδρίου, χρέη Προέδρου, αναλαμβάνει ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, Γαβριήλ Σακελλαρίδης. Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει ανακοίνωση για τον/την νέα πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς».

Στην Πλατεία Συντάγματος ο πρωθυπουργός την Τετάρτη για τη στρατιωτική παρέλαση

Απάντηση Μαρινάκη σε Ανδρουλάκη για τη φορολόγηση των τραπεζών: Στη λογική «εύκολων λύσεων» η πρόταση

Γιατί η κυβέρνηση αρνείται την άμεση μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης – Ο φόβος του πολιτικού κόστους