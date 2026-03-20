Νέα Αριστερά: Προς παραίτηση από τη ηγεσία ο Χαρίτσης – Πιθανώς την ερχόμενη εβδομάδα οι ανακοινώσεις στα όργανα

Έληξε η σημερινή συνάντηση κορυφής μεταξύ Αλέξη Χαρίτση και Γαβριήλ Σακελλαρίδη όπου συζητήθηκε το μέλλον της Νέας Αριστεράς, εν μέσω φημών και σεναρίων περί επικείμενης παραίτησης του πρώτου από την ηγεσία του κόμματος. Είναι γνωστή εδώ και μήνες η στρατηγική διαφωνία για τις πολιτικές συμμαχίες και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα και στο πρόσφατο συνέδριο του Ιανουαρίου, το σενάριο αυτό απορρίφθηκε από την πλειοψηφία που εκφράζει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης με το χάσμα να παραμένει αγεφύρωτο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Νέας Αριστεράς και κατά πληροφορίες, παρόντες ήταν και η εκπρόσωπος Τύπου Πέτη Πέρκα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νάσος Ηλιόπουλος και ο Πάνος Σκουρλέτης, ο οποίος αποχώρησε από ένα σημείο και έπειτα.

Η πληροφόρηση από την Πατησίων ρέει με το σταγονόμετρο μέχρι στιγμής, και το μόνο βέβαιο είναι ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με πηγή του κόμματος, ο Αλέξης Χαρίτσης αναμένεται να ανακοινώσει τις αποφάσεις του σε συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου την ερχόμενη εβδομάδα, πιθανόν την Τρίτη. Άλλη πηγή ωστόσο αναφέρει ότι δεν είναι δυνατό να δοθεί χρονοδιάγραμμα όσο οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη.

Το πιθανότερο πάντως είναι ότι η ασάφεια στην κορυφή του κόμματος δεν μπορεί να κρατήσει για πολύ.

Αν ο Αλέξης Χαρίτσης πράγματι παραιτηθεί από την ηγεσία, τότε αυτό συνεπάγεται και παραίτηση από τη θέση του επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Από εκεί και πέρα, είναι με ερωτηματικό αν θα παραμείνει βουλευτής του κόμματος, προκειμένου να αποτραπούν διεργασίες διάλυσης της κοινοβουλευτικής ομάδας ή αν η παραίτηση από την ηγεσία θα συνοδευτεί και από αποχώρηση από το κόμμα.

Στη δεύτερη περίπτωση δύο δρόμοι είναι πιθανοί είτε παραίτηση από την κοινοβουλευτική έδρα, είτε ανεξαρτητοποίηση.

Ωστόσο, οι συζητήσεις φαίνεται πως έχουν στόχο την αποφυγή των δυσμενών σεναρίων για το κόμμα.

