Περιφέρεια Αττικής: Έργο αποκατάστασης δαπέδων σε αθλητικούς χώρους 20 σχολείων του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

Την προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση και αναβάθμιση, από την Περιφέρεια Αττικής, των δαπέδων στους αθλητικούς χώρους 20 συνολικά σχολικών μονάδων που βρίσκονται στον Δήμο Δάφνης – Υμηττού, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς μαζί με τον Δήμαρχο Νίκο Τσιλίφη, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Στο πλαίσιο του έργου, προϋπολογισμού 227.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, θα αναβαθμιστούν οι αθλητικοί χώροι των σχολείων, προκειμένου να πληρούν τις βέλτιστες προδιαγραφές, ώστε να παρέχουν στα παιδιά τις κατάλληλες συνθήκες για άθληση, παιχνίδι, ψυχαγωγία και κοινωνικοποίηση.

«Είμαι χαρούμενος, γιατί με την υπογραφή αυτής της προγραμματικής σύμβασης, βάζουμε σε τροχιά υλοποίησης ένα χρήσιμο έργο που είχα δεσμευτεί να προχωρήσω κατά την επίσκεψή μου στην πόλη τον περασμένο Οκτώβριο» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και πρόσθεσε:

«Μιλάμε για μια ουσιαστική επένδυση στα παιδιά μας, μέσα από την οποία διασφαλίζουμε ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες στον Δήμο Δάφνης – Υμηττού θα αθλούνται και θα παίζουν σε ασφαλείς, σύγχρονες και λειτουργικές εγκαταστάσεις. Για εμάς στην Περιφέρεια Αττικής, η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών δεν είναι μια τυπική υποχρέωση, είναι προτεραιότητα με βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα. Υλοποιούμε σταθερά το όραμά μας για πρότυπες εκπαιδευτικές υποδομές σε όλη την Αττική. Στον Δήμο Δάφνης – Υμηττού αυτό αποτυπώνεται έμπρακτα με τη χρηματοδότηση του νέου πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού στο πρώην ΠΙΚΠΑ Δάφνης, ύψους 1,48 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, σχεδιάζουμε δράσεις αναβάθμισης και ενίσχυσης πρασίνου στο Θέατρο Βράχων, τον Λόφο Κουταλά, στα άλση Άρη Αλεξάνδρου και Λόφου Καβάλας, καθώς και σειρά σημειακών παρεμβάσεων σε 12 σημεία της πόλης για τον εκσυγχρονισμό δημοσίων υποδομών.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο Νίκο Τσιλίφη, για τη σταθερή και ειλικρινή συνεργασία μας. Συνεχίζουμε με συνέπεια και αποφασιστικότητα, με έργα που ενισχύουν την ασφάλεια, την παιδεία, τον αθλητισμό και την ποιότητα ζωής των πολιτών».

Ο Δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού Νίκος Τσιλίφης δήλωσε: «Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά που προχωράμε πλέον σε ένα αναγκαίο έργο. Είναι μια μεγάλη στιγμή για εμάς και τους δημότες μας, καθώς μετά τις υπογραφές μπαίνουμε σε τροχιά υλοποίησης του προγράμματος για σχεδόν όλα τα δημοτικά σχολεία, αλλά και αρκετά νηπιαγωγεία, γυμνάσια και λύκεια της πόλης μας. Στοχεύουμε στην ολοκλήρωση των έργων μέσα στο έτος, ώστε να δώσουμε το συντομότερο την δυνατότητα στα παιδιά και τη νεολαία μας, να μπορούν να αθλούνται, να φύγουν από τις οθόνες και να μπουν σε δραστηριότητες που καλλιεργούν το σώμα και το πνεύμα. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για όλους μας».

Στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης παρέστη η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Μαίρης Μίσκα.

Διαβάστε επίσης:

