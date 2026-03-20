Πώς επηρεάζει ο πόλεμος τα ποσοστά των κομμάτων στις νέες δημοσκοπήσεις – Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει χωρίς αμφιβολία και το ελληνικό πολιτικό σκηνικό αφήνοντας στις δύο νέες δημοσκοπήσεις που είδα χθες στο φως της δημοσιότητας σαφές αποτύπωμα.

Οι δημοσκοπήσεις, της Metron Analysis για το Mega και της MRB για το Open, δείχνουν ότι η διεθνής κρίση μεταφράζεται στο εσωτερικό σε ενίσχυση της ανάγκης για πολιτικη και κυβερνητική σταθερότητα γεγονός από το οποίο ενισχύεται η Νέα Δημοκρατία. Και στις δυο μετρήσεις παρουσιάζει άνοδο τόσο στην πρόθεση ψήφου που ξεπερνά τις δυόμιση μονάδες όσο και στην εκτίμηση. Στην Metron στην πρόθεση ανεβαίνει από το 21,4% του Φεβρουαρίου στο 23,8% ενώ στην MRB από το 22,3% στο 24,9%. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία στην Metron από 29,4% φτάνει στο 31,1% και στην MRB από το 28,3% στο 31,1%. Tο ΠΑΣΟΚ σταθεροποιείται στην δεύτερη θέση με ελαφρά άνοδο αλλά σε μεγάλη απόσταση. Συγκεντρώνει 13,6% στη Metron και 14% στη MRB. Η διαφορά αγγίζει τις 17,5 μονάδες στη Metron και τις 17,1 στη MRB.

Η πρώτη βασική ανάγνωση είναι ότι ο πόλεμος λειτουργεί υπέρ της κυβερνητικής συσπείρωσης, όχι επειδή οι πολίτες υιοθετούν άκριτα τις διεθνείς επιλογές της Δύσης, αλλά επειδή σε περιόδους γεωπολιτικής αστάθειας στρέφονται ευκολότερα προς τον ισχυρότερο πόλο διακυβέρνησης. Στη Metron καταγράφεται ότι οι θετικότερες γνώμες για το κυβερνητικό έργο αφορούν κυρίως την εξωτερική πολιτική και τα γεωπολιτικά θέματα με το ποσοστό να φτάνει στο 38%, ενώ οι πιο αρνητικές εστιάζουν στην οικονομία, την καθημερινότητα και τη δημοκρατία με αντίστοιχα ποσοστά 13% 22% και 17% ποσοστά που δείχνουν ότι σε άλλους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής η κυβέρνηση δεν παύει να έχει φθορά, αλλά ο πόλεμος μετατοπίζει το κέντρο βάρους της αξιολόγησης.

Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η άνοδος της ΝΔ δεν προκύπτει από φιλοπολεμική στροφή της κοινωνίας. Το αντίθετο. Στη Metron, το 72% θεωρεί αδικαιολόγητη την επίθεση κατά του Ιράν και μόλις το 24% τη θεωρεί δικαιολογημένη. Στη MRB, το 80,1% κρίνει λάθος την απόφαση Τραμπ και Νετανιάχου να επιτεθούν στο Ιράν, ενώ μόλις το 13,2% τη θεωρεί σωστή. Άρα το πολιτικό κέρδος της ΝΔ δεν προέρχεται από επιδοκιμασία της σύγκρουσης, αλλά από την εικόνα ότι σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον παραμένει η βασική δύναμη διαχείρισης. Οι πολίτες απορρίπτουν τον πόλεμο, αλλά δεν επιλέγουν πολιτικό τυχοδιωκτισμό στο εσωτερικό.

«Συγγνώμη για την άμυνα»

Ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία της MRB ως προς την στάση που πρέπει να κρατήσει η κυβέρνηση απέναντι στον πόλεμο. Το 68,2% ζητά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κρατήσει ουδέτερη στάση στον πόλεμο, το 16,4% να επικρίνει Τραμπ και Νετανιάχου και μόλις το 10,4% να στηρίξει ανοιχτά τους συμμάχους. Παράλληλα, το 65,2% λέει «όχι» στην αποστολή ναυτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ που ζητά ο Τραμπ. Όμως, στο ίδιο δείγμα, υπάρχει σαφής στήριξη στις κινήσεις αμυντικής θωράκισης που έκανε η χώρα μας. Το 69,8% θεωρεί σωστή την αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο και το 67,7% σωστή τη μεταφορά Patriot στην Κάρπαθο. Αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία θέλει αποφυγή εμπλοκής, αλλά όχι αδράνεια στα εθνικά. Θέλει ουδετερότητα στον πόλεμο, αλλά όχι αφοπλισμό. Κι αυτή η ισορροπία τελικά ευνοεί την κυβέρνηση.

Στο πεδίο των κομμάτων, η εικόνα είναι σκληρή για την αντιπολίτευση. Στη Metron, πίσω από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 10,5%, η Ελληνική Λύση με 8,9%, το ΚΚΕ με 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,6%, το ΜέΡΑ25 επίσης με 4,6% και η Φωνή Λογικής με 4%. Στη MRB η σειρά αλλάζει ελαφρά: Ελληνική Λύση 11,5%, Πλεύση Ελευθερίας 10,6%, ΚΚΕ 8,1%, ΣΥΡΙΖΑ 4,6%, Φωνή Λογικής 3,5%, Νίκη 3,1%, Δημοκράτες/Προοδευτικό Κέντρο 2,8%, ΜέΡΑ25 2,6% και Νέα Αριστερά 1,4%. Η αντιπολίτευση παραμένει κατακερματισμένη, χωρίς έναν καθαρό εναλλακτικό πόλο εξουσίας. Το ΠΑΣΟΚ μένει δεύτερο, αλλά δεν απογειώνεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται σε εξαιρετικά χαμηλές πτήσεις. Οι υπόλοιποι καταγράφουν παρουσία, αλλά σε καμιά περίπτωση δυναμική ανατροπής.

Αν και το σκηνικό στην αντιπολίτευση είναι εικόνα κατακερματισμού η Νέα Δημοκρατία δεν έχει επουλώσει τις πληγές της από την πολιτική διαχείριση και τα σκάνδαλα του προηγούμενου διαστήματος. Στη Metron, το 64% λέει ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς τη χειρότερη κατεύθυνση, ενώ το βασικό βάρος παραμένει στην ακρίβεια, την οικονομία και την κρίση των θεσμών. Επιπλέον, το 68% αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση και μόλις το 27% θετικά. Παρ’ όλα αυτά, η κυβερνητική παράταξη κρατά την πρωτιά με μεγάλη απόσταση, επειδή η δυσαρέσκεια δεν μετατρέπεται σε πειστική εναλλακτική λύση. Σε απλά ελληνικά «δεν είμαι ικανοποιημένος, αλλά δεν βλέπω και ποιος άλλος μπορεί να πάρει το τιμόνι».

Το ΠΑΣΟΚ έχει εδώ το μεγαλύτερο στρατηγικό του πρόβλημα. Στη Metron καταγράφει μόλις 11% θετικές γνώμες και 81% αρνητικές, ενώ και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει 13% θετικές και 81% αρνητικές γνώμες. Στη MRB, η απόφαση Ανδρουλάκη να διαγράψει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο αξιολογείται αρνητικά από το 44,5% και θετικά μόλις από το 19,4%, ενώ ακόμη και μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ η εικόνα είναι διχασμένη. Αυτό δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν χάνει μόνο από τη ΝΔ. Χάνει και από τη δική του αδυναμία να εμφανιστεί ως σταθερή, σοβαρή και πειστική κυβερνητική εναλλακτική.

Τα νέα κόμματα

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει στη δημοσκόπηση της Metron και το πεδίο των υπό διαμόρφωση κομμάτων. Ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού καταγράφει σίγουρη ψήφο στο 11% πέφτοντας δύο ακόμη μονάδες σε σχέση με το Φεβρουάριο. Ο Αλέξης Τσίπρας στο σίγουρα ναι παραμένει στο 9% και ο Αντώνης Σαμαράς ανεβαίνει μία μονάδα και φτάνεις στο 4%. Η Καρυστιανού εμφανίζει τη μεγαλύτερη δυνητική απήχηση, με εισροές από Πλεύση Ελευθερίας, Ελληνική Λύση, ΠΑΣΟΚ, ΝΔ αλλά και από την αδιευκρίνιστη ψήφο. Ο Τσίπρας τραβά κυρίως από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Πλεύση και αναποφάσιστους, ενώ ο Σαμαράς κυρίως από δεξιούς, από τη ΝΔ και δευτερευόντως από το ΠΑΣΟΚ και την αδιευκρίνιστη ψήφο.

Δύο ακόμα ευρήματα δείχνουν πως έχει επηρεαστεί η κοινή γνώμη από το κλίμα ευρύτερης αστάθεια στην περιοχή καθώς στο ερώτημα εάν η κυβέρνηση πρέπει να εξαντλήσει την θητεία της ή να πάμε σε πρόωρες εκλογές το 50% απαντά να εξαντλήσει την θητεία της και το 48% θέλει πρόωρες εκλογές. Τους προηγούμενους μήνες τα στοιχεία αυτά ήταν ακριβώς το ανάποδο. Επίσης στο ερώτημα αν η χώρα χρειάζεται σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή τα ποσοστά της πολιτικής αλλαγής πέφτουν από το 62% του Φεβρουαρίου στο 60% και της πολιτικής σταθερότητας ανεβαίνουν από το 37% στο 39%.

Το τελικό πολιτικό συμπέρασμα είναι καθαρό. Από τον πόλεμο δεν κερδίζουν όσοι φωνάζουν περισσότερο, αλλά όσοι εκπέμπουν εικόνα ελέγχου. Σήμερα αυτό το πολιτικό μέρισμα το εισπράττει η Νέα Δημοκρατία και δευτερευόντως αλλά με μικρό ποσοστό το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει εγκλωβισμένος σε ζώνη χαμηλής επιρροής ενώ τα κόμματα διαμαρτυρίας κρατούν αντοχές, αλλά όχι σε βαθμό ανατροπής. Και στο βάθος, σαν απειλή για όλους, στέκει η ρευστή ζήτηση για νέα σχήματα που όμως δεν δείχνουν στην παρούσα φάση ιδιαίτερη δυναμική.

Τελικά ο πόλεμος δεν εξαφανίζει την κοινωνική δυσφορία αλλά την παγώνει προσωρινά και τη σπρώχνει προς τη σταθερότητα.

Διαβάστε επίσης

