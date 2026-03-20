Πόλεμος και ενέργεια: «Ψάχνεται» για λύσεις η κυβέρνηση, πολιτική σύγκρουση στην Αθήνα

Την ώρα που οι ηγέτες των «27» προσπαθούν να λύσουν τον πληθωριστικό γρίφο που προκαλεί ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο και οι συνακόλουθες διαρκείς αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, στην Αθήνα η κυβέρνηση δέχεται «πυρ ομαδόν» για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρεί να αντιμετωπίσει τη νέα ενεργειακή κρίση.

Ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί στις Βρυξέλλες ήταν η δήλωση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «ως Ευρώπη πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση, έχοντας ως πρώτο μέλημα την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών, ειδικά των πιο αδύναμων συμπολιτών μας, αλλά και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μην πληγεί κι άλλο η ανταγωνιστικότητά τους. Και η απάντηση σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είναι και εθνική αλλά και ευρωπαϊκή».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να στηρίξει τους Έλληνες πολίτες και την ελληνική οικονομία», ωστόσο, υπογράμμισε ότι «θα χρειαστούμε όμως και ευρωπαϊκές απαντήσεις σε περίπτωση που αυτή η κρίση παραταθεί και οδηγήσει σε παρατεταμένα αυξημένες τιμές και στο φυσικό αέριο αλλά και στα καύσιμα».

Υπενθυμίζεται ότι με τις ψήφους ΝΔ και ΠΑΣΟΚ κυρώθηκε επί της αρχής της η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας, με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, να τονίζει ότι η κυβέρνηση «προετοιμάζεται, ανάλογα με τις εξελίξεις, ώστε να είναι έτοιμη να πάρει όποιο μέτρο χρειαστεί προκειμένου να επέμβει και σε άλλα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας σε ό,τι αφορά τα καύσιμα», και τον ΥΠΕΝ, Σταύρο Παπασταύρου, να επισημαίνει ότι τα μέτρα της ΠΝΠ έδειξαν τα «άμεσα αντανακλαστικά για να περάσει ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι δεν θα δεχτούμε φαινόμενα αισχροκέρδειας».

Ωστόσο, η αντιπολίτευση εμφανίστηκε ιδιαίτερα σκληρή απέναντι στην τακτική της κυβέρνησης, με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, να δηλώνει χαρακτηριστικά ότι ο Κ. Μητσοτάκης «θέλει να εμφανίζεται σαν πατερούλης με τα χρήματά μας, με τα χρήματα των πολιτών, που τα παίρνει μέσα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τον ΦΠΑ, την έμμεση φορολογία» και να επιμένει στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για πλαφόν στο κέρδος, όχι μόνο στα πρατήρια και στο χονδρεμπόριο, αλλά και στα διυλιστήρια και παράλληλων προσωρινών παρεμβάσεων σε ΕΦΚ και ΦΠΑ, τονίζοντας ότι «η αισχροκέρδεια έχει έρθει και έχει χτυπήσει ήδη την πόρτα».

Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ με μια φράση του πυροδότησε σφοδρή σύγκρουση με την κυβέρνηση,καθώς είπε (Real FM) ότι «ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε “παράνοια” το αίτημα της αντιπολίτευσης για προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα» και ότι «ο κ. Μητσοτάκης χωρίς ενσυναίσθηση για το πώς βιώνουν νοικοκυριά, αγρότες και επιχειρήσεις την αύξηση των τιμών, δήλωσε πως “δεν βλέπει λόγο να ανοίξει τρύπα στον προϋπολογισμό”», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση «επιλέγει να κερδοσκοπήσει με όχημα την αύξηση των τιμών για να μοιράσει κατόπιν επιδόματα-αντίδωρα πιστή στην προεκλογική ψηφοθηρική της τακτική».

Η φράση αυτή προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση του Π. Μαρινάκη, ο οποίος κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για διαστρέβλωση, λέγοντας ότι η ακριβής φράση του ήταν ότι από την αντιπολίτευση «κάθε φορά που έχουν την ευκαιρία […] καταγγέλλουν την κυβέρνηση, γιατί η χώρα μας έχει παραπάνω φορολογικά έσοδα, που έχουμε καταφέρει να έχουμε με μικρότερους φόρους, παραπάνω έσοδα. Κι αυτό είναι θετικό. Οι ίδιοι, λοιπόν, που καταγγέλλουν για τα αυξημένα φορολογικά έσοδα ζητάνε παραπάνω μέτρα. Αυτή την παράνοια, οφείλουμε να την επισημάνουμε. Γιατί δεν θα αργήσει ξανά η στιγμή που θα ξαναπροτείνουν παραπάνω. Και την ίδια στιγμή θα καταγγέλλουν και τα παραπάνω φορολογικά έσοδα».

Πάντως, και πέραν των πολιτικών συγκρούσεων, η κυβέρνηση – με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να βρίσκονται πλέον στη… στρατόσφαιρα – φαίνεται ότι βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην ενεργοποίηση μέτρων στήριξης όπως το fuel pass και το power pass, αναγνωρίζοντας ότι η κοινωνία δεν θα αντέξει χωρίς επιπλέον μέτρα, ιδίως αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί επί μακρόν.

