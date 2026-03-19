Metron Analysis: Ο πόλεμος ανεβάζει τη ΝΔ, νέα κέρδη σχεδόν 2 μονάδων – 8 στους 10 ζητούν να ανοίξει ξανά η υπόθεση των υποκλοπών

Το αποτύπωμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή καταγράφει η δημοσκόπηση της Metron Analysis για λογαριασμό του Mega. Συγκεκριμένα, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ αυξάνουν δυνάμεις, την ώρα που οι πολίτες ανησυχούν για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, συντριπτικό ποσοστό ζητά να ανοίξει ξανά και η υπόθεση των υποκλοπών και για τα πολιτικά πρόσωπα.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ φτάνει το 23,8%. Άνοδο καταγράφει και το ΠΑΣΟΚ, ενώ υποχωρεί η Ελληνική Λύση. Στα ίδια ποσοστά η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ φαίνεται ότι μπαίνει στη Βουλή το ΜέΡΑ25.

Σε σχέση με την εκτίμηση ψήφου, η Metron Analysis διαπιστώνει μια άνοδο της ΝΔ από το 29,4% στο 31,1%, Ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί στο 4,6%, το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει στο 13,6%, το ΚΚΕ υποχωρεί ελαφρά στο 8,3% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 10,5%, ενώ πιο μεγάλη η υποχώρηση της Ελληνικής Λύσης στο 8,9%. Το ΜεΡΑ25 στο 4,6%.

Να ανοίξει ξανά η υπόθεση των υποκλοπών

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (81%) απαιτεί να ανοίξει ξανά η υπόθεση των υποκλοπών και για τα πολιτικά πρόσωπα.

Η εικόνα της κυβέρνησης παραμένει αρνητική και πάνω από τα δύο τρίτα εξακολουθούν να της βάζουν αρνητική βαθμολογία, καθώς το 68% αξιολογεί αρνητικά και μόλις το 27% θετικά.

Αυτή η αρνητική αποτίμηση καταγράφεται και για τον πρωθυπουργό.

Στην αποτίμηση του κυβερνητικού έργου που κάνουν οι πολίτες, οι θετικότερες γνώμες αφορούν κυρίως την εξωτερική πολιτική και τα γεωπολιτικά θέματα και οι πιο αρνητικές τα θέματα της καθημερινότητας, της δημοκρατίας και πάνω από όλα της οικονομίας.

Αρνητική βαθμολογία και για το ΠΑΣΟΚ

Ωστόσο, αρνητική βαθμολογία φαίνεται να παίρνει και το ΠΑΣΟΚ. Οι αρνητικές γνώμες παραμένουν σταθερά στο 81% και οι θετικές δεν ξεπερνούν τo 11%.

Αντίστοιχα, χαμηλή βαθμολογία και για τον Νίκο Ανδρουλάκη, με 13% θετικές γνώμες και 81% αρνητικές.

Ως προς τα προβλήματα που ιεραρχούν βλέπουμε ότι αναφέρουν τόσο την ακρίβεια και την οικονομία, όσο και την κρίση των θεσμών, στοιχείο που αποτυπώνει τη βαρύτητα που έχουν και σκάνδαλα όπως αυτά των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αδικαιολόγητη η επίθεση κατά του Ιράν

Σε σχέση με τον πόλεμο του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών (72%) δηλώνει ότι είναι αδικαιολόγητος και μόνο το 24% τον θεωρεί δικαιολογημένο.

Θετικό αντίκτυπο είχε στους πολίτες η δήλωση του Πέδρο Σάντσεθ, ότι οι αμερικανικές βάσεις στη χώρα του δεν θα χρησιμοποιηθούν για τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Το 67% συμφωνεί είτε απόλυτα είτε ως ένα βαθμό και μόνο το 20% εκφράζει διαφωνία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός με 28%, ωστόσο, παραμένει πρώτος ο Κανένας με 31%.

Τα υπό ίδρυση νέα κόμματα

Σε σχέση με το ενδεχόμενο να υποστηρίξουν ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα το άθροισμα των θετικών απαντήσεων (πολύ πιθανό, αρκετά πιθανό) είναι 20%.

Σε σχέση με ενδεχόμενο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, οι θετικές τοποθετήσεις (πολύ πιθανό – αρκετά πιθανό) φτάνουν το 12%, με το ισχυρότερο ποσοστό να είναι μεταξύ των ψηφοφόρων που δηλώνουν δεξιοί.

Σε σχέση με ενδεχόμενο κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, η πιθανή ψήφος φτάνει το 27%, με την πιο ισχυρή παρουσία μεταξύ των κεντροαριστερών και κεντρώων ψηφοφόρων και μετά των δεξιών.

Ως προς τις δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών, η Ζωή Κωνσταντοπούλου παραμένει πρώτη, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη δεύτερη θέση και τον Δημήτρη Κουτσούμπα στην τρίτη θέση.

