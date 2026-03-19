search
ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 16:27
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.03.2026 16:09

Έξι χώρες «έτοιμες να συμβάλουν» στην ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ – Καταιγισμός πυραύλων και χτυπήματα σε διυλιστήρια – Live οι εξελίξεις

19.03.2026 16:09
Hormuz

Σε επικίνδυνη φάση έχει εισέλθει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με μπαράζ επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, καταρρίψεις πυραύλων και εκατέρωθεν απειλές.

Οι επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά ενεργειακών υποδομών στον Κόλπο συνεχίζονται, με το Ιράν να πλήττει κρίσιμες εγκαταστάσεις μετά την ισραηλινή επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars του Ιράν. Η Τεχεράνη, μετά τα δύο χτυπήματα του Ιράν μέσα σε 12 ώρες στη μεγαλύτερη μονάδα LNG στο Κατάρ με την κρατική εταιρεία QatarEnergy, εξαπέλυσε νέα χτυπήματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή.

Το Κατάρ διέταξε τους Ιρανούς ακόλουθους ασφαλείας και στρατιωτικούς να αποχωρήσουν, αφού οι ιρανικοί πύραυλοι προκάλεσαν «εκτεταμένες ζημιές» στην κύρια εγκατάσταση φυσικού αερίου του στο Ρας Λαφάν, ενώ εντείνονται οι φόβοι για ενεργειακή και οικονομική αστάθεια.

Την ίδια ώρα, οι Βρετανία και άλλες πέντε χώρες δήλωσαν «έτοιμες να συνεισφέρουν» στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης από το Στενό του Ορμούζ. Σε κοινή δήλωση με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, των Κάτω Χωρών και της Ιαπωνίας, το Ηνωμένο Βασίλειο δηλώνει τονίζει ότι θα εργαστεί για τη σταθεροποίηση των ενεργειακών αγορών.

Live οι εξελίξεις:

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 16:27
stena ormouz ploia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία και Ιαπωνία δηλώνουν «έτοιμες να συμβάλλουν» στην ασφάλεια του Ορμούζ

Pavlos-Geroulanos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γερουλάνος: «Ελπίζω πως δεν είναι οριστικό το αντίο του Οδυσσέα στη Βουλή – Οι 13 βουλευτές που έδωσαν το «παρών» στην ομιλία Κωνσταντινόπουλου

adv
ADVERTORIAL

Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» – Απρίλιος 2026

1 / 3