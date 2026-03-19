Το βίντεο του Ανδρουλάκη για την Ευρώπη και τον πόλεμο στο ΤikTok

Στις Βρυξέλλες βρέθηκε για την προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών ο Νίκος Ανδρουλάκης και με την ευκαιρία ανέβασε και ένα βίντεο στο TikTok.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε να αναληφθούν ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ειρήνευση στη Μέσης Ανατολή, αλλά εξέφρασε και την ανάγκη θωράκισης της ελληνικής κοινωνίας από τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου.

Λύση στην επιβάρυνση των πολιτών δεν είναι τα επιδόματα-αντίδωρα από την υπεραπόδοση των φόρων εν μέσω ακρίβειας, αλλά οι θεσμικές παρεμβάσεις όπως η μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα καύσιμα όσο διαρκεί η κρίση, συνδυασμένη με αυστηρούς ελέγχους για να φτάσει στον καταναλωτή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Την Ευρώπη που αξίζουμε θα την πετύχουμε μαζί» είναι το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

