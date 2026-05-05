ΕΛΑΪΣ Unilever Hellas: Ενισχύει την παραγωγή στον Ρέντη με νέα προϊόντα και μεγαλύτερες συσκευασίες

Σε περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής της παρουσίας στην Ελλάδα προχωρά η ΕΛΑΪΣ Unilever Hellas, επεκτείνοντας τη δραστηριότητα του εργοστασίου της στον Ρέντη με νέες σειρές προϊόντων και διευρυμένες συσκευασίες. Η κίνηση αυτή οδηγεί σε αύξηση της παραγωγής κατά 15%, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο της μονάδας στο συνολικό αποτύπωμα της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, το εργοστάσιο αναλαμβάνει πλέον την παραγωγή των νέων κωδικών Skip Wonder Wash, καθώς και των μεγαλύτερων συσκευασιών Skip mega pack, ενισχύοντας τη θέση της εταιρείας στην κατηγορία της οικιακής φροντίδας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της απόφασης για μεταφορά της παραγωγής της σειράς Wonder Wash στην Ελλάδα το 2025, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της εγχώριας παραγωγής.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η μονάδα του Ρέντη καλύπτει περίπου το 40% των προϊόντων που διακινεί η ΕΛΑΪΣ Unilever Hellas στην ελληνική αγορά, αποτελώντας βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη της κατηγορίας. Η ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας αναμένεται να επιτρέψει καλύτερη ανταπόκριση στη ζήτηση, αλλά και να στηρίξει την περαιτέρω διεύρυνση της παρουσίας της εταιρείας.

Τα τελευταία χρόνια, η ΕΛΑΪΣ Unilever Hellas έχει υλοποιήσει επενδύσεις περίπου 20 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο, με στόχο την αναβάθμιση του εξοπλισμού και τη βελτίωση της αποδοτικότητας. Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες της μονάδας, καθιστώντας την πιο ευέλικτη και ανταγωνιστική.

Όπως σημειώνει η διοίκηση, η νέα επενδυτική κίνηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο ενίσχυσης της παραγωγικής βάσης της εταιρείας στην περιοχή, με έμφαση τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις εξαγωγές. Δεν είναι τυχαίο ότι προϊόντα που παράγονται στον Ρέντη διακινούνται ήδη σε σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Τσεχία και η Πολωνία.

Η παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα ξεπερνά τα 60 χρόνια, με τη μονάδα του Ρέντη να αποτελεί διαχρονικά βασικό σημείο αναφοράς για τη δραστηριότητά της. Σήμερα, οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν δύο ξεχωριστές παραγωγικές μονάδες, που καλύπτουν τόσο τον τομέα των απορρυπαντικών και της οικιακής φροντίδας όσο και τον κλάδο των τροφίμων.

Με τη νέα αυτή επέκταση, η ΕΛΑΪΣ Unilever Hellas επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω το παραγωγικό της αποτύπωμα, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στην ελληνική οικονομία και δημιουργώντας προϋποθέσεις για μελλοντική ανάπτυξη.

