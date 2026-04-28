search
ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 12:03
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.04.2026 10:15

Bureau Veritas: Λίγες επιχειρήσεις επενδύουν ουσιαστικά στην ασφάλεια των εργαζομένων τους στην Ελλάδα

Ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για την ασφάλεια στην εργασία στην Ελλάδα, καθώς πολύ λίγες επιχειρήσεις φαίνεται να εφαρμόζουν οργανωμένα συστήματα προστασίας εργαζομένων. Σύμφωνα με δεδομένα που επικαλείται η Bureau Veritas, μόλις περίπου 3.000 επιχειρήσεις, σε σύνολο σχεδόν 900.000, έχουν υιοθετήσει το διεθνές πρότυπο ISO 45001.

Το συγκεκριμένο πρότυπο δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό στο ευρύ κοινό, ωστόσο αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για την οργάνωση της υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Στην πράξη, πρόκειται για ένα σύστημα που βοηθά τις επιχειρήσεις να εντοπίζουν κινδύνους, να λαμβάνουν μέτρα πρόληψης και να δημιουργούν πιο ασφαλείς συνθήκες για τους εργαζομένους τους.

Το γεγονός ότι το ποσοστό εφαρμογής του παραμένει εξαιρετικά χαμηλό – μόλις 0,33% – δείχνει ότι η ασφάλεια στην εργασία δεν αποτελεί ακόμη προτεραιότητα για μεγάλο μέρος της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας. Η εικόνα αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία σε μια περίοδο όπου τα εργατικά ατυχήματα επανέρχονται συχνά στο προσκήνιο.

Όπως επισημαίνεται, η εφαρμογή τέτοιων συστημάτων μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση των κινδύνων, καθώς στηρίζεται σε συνεχή παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Παράλληλα, ενισχύει και τη συμμετοχή των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας.

Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η διάδοση αυτών των πρακτικών προχωρά με αργούς ρυθμούς. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις η πρόληψη δεν λειτουργεί συστηματικά, αλλά αποσπασματικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάγκη για περισσότερη ενημέρωση, εκπαίδευση και ελέγχους αναδεικνύεται ως κρίσιμη, προκειμένου η ασφάλεια στην εργασία να περάσει από τη θεωρία στην πράξη.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΥΓΕΙΑ

ΚΑΛΧΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

PODCASTS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3