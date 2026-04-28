Bureau Veritas: Λίγες επιχειρήσεις επενδύουν ουσιαστικά στην ασφάλεια των εργαζομένων τους στην Ελλάδα

Ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για την ασφάλεια στην εργασία στην Ελλάδα, καθώς πολύ λίγες επιχειρήσεις φαίνεται να εφαρμόζουν οργανωμένα συστήματα προστασίας εργαζομένων. Σύμφωνα με δεδομένα που επικαλείται η Bureau Veritas, μόλις περίπου 3.000 επιχειρήσεις, σε σύνολο σχεδόν 900.000, έχουν υιοθετήσει το διεθνές πρότυπο ISO 45001.

Το συγκεκριμένο πρότυπο δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό στο ευρύ κοινό, ωστόσο αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για την οργάνωση της υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Στην πράξη, πρόκειται για ένα σύστημα που βοηθά τις επιχειρήσεις να εντοπίζουν κινδύνους, να λαμβάνουν μέτρα πρόληψης και να δημιουργούν πιο ασφαλείς συνθήκες για τους εργαζομένους τους.

Το γεγονός ότι το ποσοστό εφαρμογής του παραμένει εξαιρετικά χαμηλό – μόλις 0,33% – δείχνει ότι η ασφάλεια στην εργασία δεν αποτελεί ακόμη προτεραιότητα για μεγάλο μέρος της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας. Η εικόνα αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία σε μια περίοδο όπου τα εργατικά ατυχήματα επανέρχονται συχνά στο προσκήνιο.

Όπως επισημαίνεται, η εφαρμογή τέτοιων συστημάτων μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση των κινδύνων, καθώς στηρίζεται σε συνεχή παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Παράλληλα, ενισχύει και τη συμμετοχή των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας.

Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η διάδοση αυτών των πρακτικών προχωρά με αργούς ρυθμούς. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις η πρόληψη δεν λειτουργεί συστηματικά, αλλά αποσπασματικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάγκη για περισσότερη ενημέρωση, εκπαίδευση και ελέγχους αναδεικνύεται ως κρίσιμη, προκειμένου η ασφάλεια στην εργασία να περάσει από τη θεωρία στην πράξη.

