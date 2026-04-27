Υποκλοπές: Στα «χαρακώματα» μετά την αρχειοθέτηση – Αίτημα για εξεταστική, διάσταση εκτροπής από Ανδρουλάκη, «σεβασμός στη Δικαιοσύνη» απαντά ο Μαρινάκης

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να διατηρήσει στο αρχείο τον φάκελο της υπόθεσης των υποκλοπών παρά το γεγονός ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας υπέβαλλε πράξη στο ανώτατο δικαστήριο μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να καταθέσει αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές μετά τη σημερινή εξέλιξη ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, καλώντας τα κόμματα της Αντιπολίτευσης να τη στηρίξουν, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε. Να σεβαστεί τη δικαιοσύνη, τις αποφάσεις της και τον θεσμικό του ρόλο τον κάλεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σχολίασε την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Παρόντες στη συνέντευξη ήταν οι νομικοί παραστάτες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ , Χρήστος Κακλαμάνης και Μανώλης Βελεγράκης, καθώς και ο Ζαχαρίας Κεσσές νομικός παραστάτης του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη και 13 ακόμη προσώπων που είχαν παγιδευτεί από το Predator.

«Η ηγεσία του Αρείου Πάγου προσέβαλε και υπονόμευσε το κύρος της ίδιας της Δικαιοσύνης.

Με την απόφαση αυτή κακοποιείται το αίσθημα δικαίου στον βωμό των παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων του Μεγάρου Μαξίμου με έναν απόστρατο αξιωματικό που εκβιάζει δημοσίως τον Πρωθυπουργό.Σήμερα παίχτηκε ένα ακόμη επεισόδιο της απαξίωσης του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών», υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης .

Πρόσθεσε ότι η Δικαιοσύνη αρνήθηκε να κάνει την ελάχιστη ανακριτική πράξη. «Δεν κάλεσε τον κύριο Ντίλιαν για να προσκομίσει τα στοιχεία, στα οποία ο ίδιος αναφέρθηκε λέγοντας ότι το λογισμικό predator πωλείται μόνο σε κράτη και κρατικές υπηρεσίες. Αρνήθηκαν λοιπόν την έρευνα.

Για την ηγεσία του Αρείου Πάγου δεν υπάρχει ζήτημα κατασκοπείας για αυτούς που κάρφωσαν το predator στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και τη μισή κυβέρνηση», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής.

Διερωτήθηκε «ποιο άραγε είναι το επόμενο στάδιο διαπραγμάτευσης; Η αλλαγή του ποινικού κώδικα για να γίνουν εξαγοράσιμες οι ποινές του παρακράτους και να αποφύγουν κάποιοι τη φυλακή;»

Ανέφερε ότι «δεν μας εκπλήσσει τίποτα από ένα διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας και από έναν πρωθυπουργό, που διαβρώνει τους θεσμούς για να παραμείνει στην εξουσία.

Ο κ. Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος και πρέπει να φύγει για να αναπνεύσει η χώρα και η δημοκρατία. Η πολιτική αλλαγή πρέπει να φέρει την κάθαρση και να αποκαταστήσει το κράτος δικαίου».

Στη κατεύθυνση αυτή ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα πάρει πρωτοβουλία και θα καταθέσει τις επόμενες μέρες αίτημα Εξεταστικής Επιτροπής καλώντας τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να το στηρίξουν.

«Η ποιότητα της δημοκρατίας δεν είναι ένα επιμέρους ζήτημα. Είναι ένα κεντρικό ζήτημα που αφορά το παρόν και μέλλον της χώρας.

Γι’ αυτό και ζητώ μπροστά σε αυτή την παρακμή να τοποθετηθεί όχι μόνο ο νομικός κόσμος της χώρας, αλλά και η κοινωνία των πολιτών. Όλες οι οργανωμένες της εκφράσεις, η τοπική αυτοδιοίκηση», επισήμανε και υπογράμμισε ότι οι επόμενες εκλογές είναι πολύ κρίσιμες για τους θεσμούς. «Πρέπει να κοπεί ο ομφάλιος λώρος της ηγεσίας της δικαιοσύνης με την εκάστοτε κυβέρνηση. Να μπει επιτέλους ένα τέλος στην παρακμή. Και για αυτό έχουμε χρέος όλοι να αγωνιστούμε», παρατήρησε ο κ. Ανδρουλάκης.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις που δέχθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επανέλαβε ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του στην ηγεσία της Δικαιοσύνης, ωστόσο κατέστησε σαφές ότι ασκεί κριτική στις αποφάσεις της και δεν συνιστά επίθεση στο θεσμό. «Έχουμε χρέος να εμπιστευτούμε τους θεσμούς. Ως Αξιωματική Αντιπολίτευση έχουμε χρέος να ασκούμε κριτική να σταθούμε εμπόδιο στη παρακμή του Μεγάρου Μαξίμου». « Εγώ δεν εκβίασα δικαστές . Μην ψάχνει συμψηφισμούς ο Πρωθυπουργός που έχει οργανώσει επιθέσεις εναντίον τους. Έχουμε εκτροπή. Δεν γίναμε μόνο Ουγγαρία, ίσως πηγαίνουμε παρακάτω».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι «δεν καταδικάζουμε κανένα. Ζητάμε να γίνει έρευνα» και συμπλήρωσε η στάση της κυβέρνησης είναι ένα βήμα ακόμη στη συγκάλυψη του σκανδάλου.

Σε ερώτηση αν προτίθεται να λάβει πρωτοβουλίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είπε πως «θα εξαντλήσουμε όλα τα ένδικα μέσα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Και πολιτικά θα πάρουμε και όλες τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουμε και όλες τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουμε άμεσα αυτό το διάστημα».

Για το αν θα πάρει άλλες πρωτοβουλίες μετά την εξεταστική τόνισε πως «οι πρωτοβουλίες πρέπει να είναι πέρα από τα κόμματα. Οι πρωτοβουλίες πλέον πρέπει να περάσουν στην κοινωνία των πολιτών. Εδώ υπάρχει απειλή. Καθαρή απειλή. Έχουμε εκτροπή. Έχει υπονομευθεί ευθέως η διάκριση των εξουσιών. Η σημερινή απόφαση δείχνει όχι ότι έχουμε γίνει Ουγγαρία, πάμε και βήματα παρακάτω. Ο κατήφορος δεν έχει σταματημό. Άρα οι πρωτοβουλίες δεν πρέπει να είναι μόνο μεταξύ των κομμάτων, πρέπει να είναι ένα διευρυμένο μέτωπο αντιμετώπισης της κατάστασης που θα φέρει στις επόμενες εκλογές την πολιτική αλλαγή».

Eπίσης είπε πως η αντιπολίτευση θα κάνει αυτό που αρνήθηκε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, δηλαδή θα ζητήσει να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή ο Ταλ Ντίλιαν (Intellexa–Predator) θέτοντας το ερώτημα: «τι θα κάνει η ΝΔ; Θα το αρνηθεί;». «Αν η δικαιοσύνη καλούσε τον Ντίλιαν να προσκομίσει τα στοιχεία, ότι δηλαδή πούλησε το Predator στο κράτος, σε κρατικές υπηρεσίες, και εκείνος τα προσκόμιζε, θα υπήρχε Μέγαρο Μαξίμου, πρωθυπουργός Μητσοτάκης και κυβέρνηση ΝΔ; Οποιοσδήποτε άλλος πρωθυπουργός στην Ευρώπη θα μήνυε αυτόν που έλεγε ότι αγόρασε το Predator, ο κ. Μητσοτάκης όχι μόνο δεν το έκανε αλλά δεν το σχολίασε καν».

Μιλώντας μετά το τέλος της συνέντευξης με τους δημοσιογράφους ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντώντας σε ερώτηση για υποβολή πρότασης δυσπιστίας τόνισε πώς είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται μια φορά το εξάμηνο και όταν υπάρχει ένα σημαντικό γεγονός. Αν η κυβέρνηση αλλάξει τον ποινικό κώδικα για να μην πάει φυλακή ο κύριος Ντίλιαν, ίσως αυτό αυτό είναι ένα γεγονός.

Οι νομικοί παραστάτες του κ. Ανδρουλάκη εξήγησαν κατά τη γνώμη τους τα αρνητικά δικονομικά σημεία που επικαλείται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλλας στην απόφασή του,, ενώ ισχυρίστηκαν πως δεν κλείνει η υπόθεση, αφού εκκρεμεί η υπόθεση της καταδίκης του κ. Ντίλιαν και των υπολοίπων καταδικασθέντων σε δεύτερο βαθμό.

Ο κ. Ζαχαρίας Κεσσές είπε ότι πρόκειται να καταθέσει στον κατάλληλο χρόνο μηνύσεις κατά των ανώτατων Εισαγγελέων, κκ. Ζήση και Τζαβέλα, καθώς και στην κυρία Αδειλίνη.

Νωρίτερα, ανοίγοντας τη συζήτηση με την ομοσπονδία εργαζομένων στην καθαριότητα και ειδικά στις σχολικές μονάδες, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλα, ότι δεν συντρέχει περίπτωση ανάσυρσης από το αρχείο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και επανεξέτασης της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων.

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε επ’ αυτού: «Επιτρέψτε μου, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση μας να αναφερθώ σε μια έκτακτη εξέλιξη, που είχαμε στο σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Σήμερα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποφάνθηκε ότι δεν θα ανασυρθεί από το αρχείο η διάταξη Ζήση. Και επί της ουσίας η διάσταση της κατασκοπείας και η σύνδεση των κρατικών αρχών με το predator, ενταφιάζονται για μια ακόμη φορά!», σημείωσε αρχικά.

«Επί εβδομάδες μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ο Άρειος Πάγος παρέμενε σιωπηλός, χωρίς να προβεί ούτε σε στοιχειώδεις ανακριτικές πράξεις. Περιέργως, ο απόστρατος Ισραηλινός αξιωματικός ενώ εκβίαζε σε δημόσια θέα τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και μιλούσε ξεκάθαρα για συνεργασία του ίδιου με το κράτος, δεν κλήθηκε καν από τον κ. Τζαβέλλα να καταθέσει! Δηλαδή ο άνθρωπος που εκβίαζε τον Έλληνα Πρωθυπουργό δεν κλήθηκε να καταθέσει στην ελληνική δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

«Όλα αυτά περιγράφουν την κατάσταση στα ζητήματα του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών στην Ελλάδα του 2026. Αυτή η Ελλάδα δεν αξίζει στον ελληνικό λαό και για όλα αυτά υπεύθυνος είναι ένας: ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Γι’ αυτό, κάθε δημοκράτης και κάθε δημοκράτισσα πρέπει να αγωνιστούμε αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν παρελθόν. Όσο μένουν σε σημαντικές θέσεις εξουσίας, είναι επικίνδυνοι για τον τόπο», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Mαρινάκης: «Ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της είναι επιβεβλημένος – Σεβαστείτε επιτέλους, το θεσμικό σας ρόλο»

«Ούτε δυο μέρες δεν πέρασαν από τότε που ο πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης έλεγε στο Forum των Δελφών και μάλιστα με βαρύγδουπο τρόπο, ότι δεν έχει επιτεθεί ποτέ σε δικαστές και ότι στο DNA του ΠΑΣΟΚ υπάρχει «ο απόλυτος σεβασμός και ο αγώνας για μια ποιοτική Δημοκρατία και για διάκριση των εξουσιών». Δύο εικοσιτετράωρα μετά, όμως, απέδειξε ότι από τα μεγάλα λόγια στις μεγάλες επιθέσεις, είναι μια δικαστική απόφαση δρόμος», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μετά την συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη και συνέχισε:

«Κύριε Ανδρουλάκη, επικίνδυνος είναι αυτός που αμφισβητεί τη Δικαιοσύνη και την καταγγέλλει με σφοδρότητα, τροφοδοτώντας ακόμα περισσότερες επιθέσεις από τον «βούρκο» του Διαδικτύου και, μάλιστα, προσωπικά σε βάρος του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Του λειτουργού ο οποίος αναδείχθηκε στη θέση του με εισήγηση της πλειοψηφίας όλων των ανώτατων Δικαστών και Εισαγγελέων της χώρας.

Θυμίζω ότι, ακόμα και όταν σύσσωμη η αντιπολίτευση εκμεταλλευόταν πολιτικά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου -η οποία έχει ήδη εφεσιβληθεί, κανείς από την Κυβέρνηση δεν διανοήθηκε να την κρίνει αρνητικά και δημοσίως. Πολύ δε περισσότερο να επιτεθεί στον Πρωτοδίκη που την εξέδωσε.

Κύριε Ανδρουλάκη, ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της δεν είναι προαιρετικός. Είναι επιβεβλημένος. Σεβαστείτε, επιτέλους, το θεσμικό σας ρόλο. Και αντιληφθείτε ότι κάθε επίθεση κατά της Δικαιοσύνης αποτελεί προβληματική συμπεριφορά. Όταν, δε, η επίθεση αυτή προέρχεται προσωπικά από τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, συνιστά συμπεριφορά επικίνδυνη για τη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου».

Θύελλα από την απόφαση

Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με την από 27/04/2026 πράξη του, η οποία εκδόθηκε επί της υπόθεσης των υποκλοπών που του υποβλήθηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, για τυχόν δικές του ενέργειες κατά το άρθρο 43 παρ. 6 του ΚΠΔ, έκρινε, ότι δεν συντρέχει περίπτωση ανάσυρσης από το Αρχείο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και επανεξέτασης της σχετικής υπόθεσης.

Αναλυτικότερα τα στοιχεία των οποίων έγινε επίκληση από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, κατά την κρίση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν συνιστούν νέα στοιχεία κατά το άρθρο 43 παρ. 6 ΚΠΔ, ικανά να δικαιολογήσουν την ανάσυρση της δικογραφίας από το Αρχείο. Κατά συνέπεια τα συμπεράσματα των πορισμάτων του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση δεν ανατρέπονται.

Σημειώνεται ότι την περασμένη Παρασκευή, ο ΔΣΑ εξέφρασε «την έντονη ανησυχία του για την καθυστέρηση που παρουσιάζεται στην δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, ενόψει της οποίας είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος παραγραφής μεγάλου αριθμού αξιόποινων πράξεων».

Η υπόθεση ήρθε πάλι στο προσκήνιο μετά την απόφαση καταπέλτη του Πρωτοδικείου, που καταδίκασε τους 4 κατηγορούμενους με βαριές ποινές, θέτοντας την ανάγκη έτσι για επανεξέταση του φακέλου που είχε μπει αρχικά στο αρχείο.

Αξίζει επίσης να υπογραμμιστεί ότι o γνωστός δικηγόρος Αντύπας Καρίπογλου σημείωσε σε ανάρτησή τους στο facebook: «ο Τζαβέλας ήταν εισαγγελέας της ΕΥΠ στο επίμαχο διάστημα και αυτός που υπέγραψε για την παρακολούθηση Κουκάκη. Επομένως ο άνθρωπος γνωρίζει καλύτερα από μας, γι αυτό δεν βρήκε κανένα νέο στοιχείο. Θα μπορούσε να γράψει ως αιτιολογία στην απόφασή του “περσινά ξινά σταφύλια, εσείς τώρα τα μάθατε και θέλετε ανάσυρση;”».

Τσίπρας: Ας έχουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι…

Με μια αιχμηρή δήλωση σχολίασε τις εξελίξεις ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «η ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια βρίσκει πάντα τον τρόπο να μας εκπλήσσει με την ταχύτητά της, ιδιαίτερα όταν επίκειται η αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου. Ας έχουν ωστόσο γνώση οι ενδιαφερόμενοι: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».

ΣΥΡΙΖΑ: Το Κράτος Δικαίου και η Δημοκρατία δεν αρχειοθετούνται

Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ για την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σημειώνοντας ότι «η εξέλιξη αυτή είναι επικίνδυνη και για τη Δικαιοσύνη και για τη Δημοκρατία. Με δεύτερη επιλογή της ηγεσίας του Αρείου Πάγου κουκουλώνεται ξανά το σκάνδαλο των υποκλοπών», αλλά και υπογραμμίζοντας ότι «η ανώτατη Δικαστική Εξουσία αρχειοθετεί το σκάνδαλο, με διάτρητα επιχειρήματα, αντί να επιτελέσει τον συνταγματικό της ρόλο για την διερεύνηση των ατελείωτων σκανδάλων και την απονομή Δικαιοσύνης».

Αναλυτικά ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

Η σημερινή απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές πλήττει το κύρος της Δικαιοσύνης αλλά και την ελληνική Δημοκρατία. Η εξέλιξη αυτή είναι επικίνδυνη και για τη Δικαιοσύνη και για τη Δημοκρατία.

Με δεύτερη επιλογή της ηγεσίας του Αρείου Πάγου κουκουλώνεται ξανά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η νέα απόφαση, αυτή την φορά του εισαγγελέα του ΑΠ Κ. Τζαβέλα, έρχεται χωρίς έρευνα και χωρίς στοιχεία να ακυρώσει και κυριολεκτικά να «μπαζώσει» την απόφαση του μονομελούς Πλημμελειοδικείου. Μια απόφαση πολλαπλώς τεκμηριωμένη.

Η ανώτατη Δικαστική Εξουσία αρχειοθετεί το σκάνδαλο, με διάτρητα επιχειρήματα, αντί να επιτελέσει τον συνταγματικό της ρόλο για την διερεύνηση των ατελείωτων σκανδάλων και την απονομή Δικαιοσύνης.

Η απόφαση αυτή σταματά την έρευνα για κακουργήματα που αφορούν τον πυρήνα της Δημοκρατίας, όπως το αδίκημα της κατασκοπείας και της παραβίασης της συνταγματικής αρχής για την προστασία των συνομιλιών. Και κυριολεκτικά απαγορεύει την αποκάλυψη της αλήθειας και την απονομή της δικαιοσύνης.

Όταν το Κράτος Δικαίου υπονομεύεται από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς με διάτρητες αποφάσεις αλλά και κυβερνητικά στελέχη που προσπαθούν να καθοδηγήσουν αποφάσεις της Δικαιοσύνης ή να εκφοβίσουν δικαστικούς λειτουργούς όπως γίνεται με την Ευρωπαία εισαγγελέα, είναι ευθύνη του δημοκρατικού κόσμου και της αντιπολίτευσης να υπερασπιστεί τα θεμέλια της θεσμικής λειτουργίας της Δημοκρατίας, είναι η ώρα να μιλήσει για την επόμενη μέρα στη χώρα που θα περιλαμβάνει και την αποκατάσταση της θεσμικής λειτουργίας και ομαλότητας και την δημοκρατική αναγέννηση της πατρίδας μας.

Σήμερα λύθηκε και άλλη μια απορία, αυτός ήταν ο λόγος που δεν κινήθηκαν νομικά για να υπερασπιστούν τα δημοκρατικά και συνταγματικά δικαιώματα τους πολλοί κορυφαίοι υπουργοί παρακολουθούμενοι από την ΕΥΠ και το Predator, και μάλιστα -κατά τύχη- εναλλάξ. Ας γνωρίζουν όμως όλοι ότι το Κράτος Δικαίου, η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη δεν αρχειοθετούνται.

Φάμελλος: Απαιτώ την ανάκληση της διάταξης που θέτει στο αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος τονίζει πως «η σημερινή διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλα να θέσει στο αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι απαράδεκτη. Και αποδεικνύει ότι βρισκόμαστε στο χειρότερο σημείο λειτουργίας της Δικαιοσύνης, αλλά και των Δημοκρατικών θεσμών στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση. Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κουκουλωθεί, όσο και να το θέλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και μερίδα της ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Απαιτώ την ανάκληση της διάταξης. Γιατί μπροστά στην αναζήτηση της αλήθειας δεν πρέπει να μπαίνει κανένα εμπόδιο. Οι δημοκρατικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις της χώρας μας οφείλουμε να συνεννοηθούμε το συντομότερο, για να αποκατασταθεί το Κράτος Δικαίου, που έχει πληγεί βάναυσα από το καθεστώς Μητσοτάκη».

ΚΚΕ: «Πολύ βολική για την κυβέρνηση η απόφαση»

Ο Περισσός, με τη σειρά του χαρακτηρίζει την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ως «πολύ βολική για την κυβέρνηση» και τονίζει ότι «όλες οι τελευταίες εξελίξεις και αποκαλύψεις, τόσο το αίτημα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου να ξεκινήσει έρευνα για το αδίκημα της κατασκοπείας, όσο και οι τοποθετήσεις του επικεφαλής της ισραηλινής εταιρείας για συναλλαγές με κρατικές αρχές, επιβάλλουν την ανάγκη να αποκαλυφθούν οι ευθύνες που έχει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός».

Αναλυτικά το ΚΚΕ αναφέρει ότι:

Η πολύ βολική για την κυβέρνηση απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να κρατήσει στο αρχείο τη δυσώδη υπόθεση των υποκλοπών, πέρα από τα ερωτηματικά και την οργή που δικαιολογημένα προκαλεί, αναδεικνύει ότι οι μεθοδεύσεις συγκάλυψης αποτελούν συστατικό στοιχείο του αστικού “κράτους δικαίου”.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις και αποκαλύψεις, τόσο το αίτημα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου να ξεκινήσει έρευνα για το αδίκημα της κατασκοπείας, όσο και οι τοποθετήσεις του επικεφαλής της ισραηλινής εταιρείας για συναλλαγές με κρατικές αρχές, επιβάλλουν την ανάγκη να αποκαλυφθούν οι ευθύνες που έχει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, να διερευνηθούν πλήρως και σε βάθος όλες οι υποθέσεις παρακολουθήσεων – συνακροάσεων, αυτονόητα και αυτές σε βάρος του ΚΚΕ που είχαν γίνει σύστημα από όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις.

Πάνω απ’ όλα αυτό που απαιτείται είναι ο λαός και η νεολαία να βάλουν στο στόχαστρο τον “μεγάλο ένοχο”, δηλαδή το θεσμικό πλαίσιο, που με τη βούλα του “κράτους δικαίου της ΕΕ” έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις, ώστε “ουδείς να μην εξαιρείται των παρακολουθήσεων”.

Η δε τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου περί “αυτονόητου σεβασμού” στις αποφάσεις και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, δεν έχει καμία αξία από τη στιγμή που ως γνωστόν η ηγεσία της δικαιοσύνης διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, ενώ ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ απέρριψαν την πρόταση του ΚΚΕ για την κατάργηση της συγκεκριμένης συνταγματικής διάταξης.

Σακελλαρίδης: Η απόφαση συνιστά πρόκληση

Από την πλευρά του, ο μεταβατικός πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης σημείωσε ότι «η απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, ώστε να διερευνήσει το αδίκημα της κατασκοπείας και να εξετάσει την εμπλοκή περισσότερων ατόμων είναι εξοργιστική και συνιστά πρόκληση».

Προσθέτει, δε, ότι «είναι προφανές ότι η δικαστική εξουσία στήνει ένα πέπλο προστασίας γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου και προσωπικά τον Πρωθυπουργό, που έχει προφανείς ευθύνες που πρέπει να διερευνηθούν ως πολιτικός υπεύθυνος για την ΕΥΠ».

Αναλυτικά, σε ανάρτησή του ο Γ. Σακελλαρίδης έγραψε:

Η απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, ώστε να διερευνήσει το αδίκημα της κατασκοπείας και να εξετάσει την εμπλοκή περισσότερων ατόμων είναι εξοργιστική και συνιστά πρόκληση.

Παρά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών που καταδεικνύει με μεγάλη λεπτομέρεια, όπως προέκυψε από την ακροαματική διαδικασία, τη σύνδεση φυσικών αυτουργών και εντολέων και τις ενδείξεις για ύπαρξη κοινού κέντρου μεταξύ ΕΥΠ και Predator, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου προσποιείται ότι δεν συνέβη τίποτα.

Θεωρεί σημείο αναφοράς το πόρισμα του Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ζήση, ο οποίο στην έρευνα που είχε διεξάγει δεν μπόρεσε να εντοπίσει καν τον κάτοχο της τραπεζικής κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για να σταλούν τα sms παγίδευσης. Ναι, αυτόν που βρήκαν οι δημοσιογράφοι χτυπώντας απλώς το κουδούνι του σπιτιού του.

Δεν εξετάζεται καν η κατηγορία της κατασκοπείας, παρόλο που στόχος των υποκλοπών ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Δεν υπάρχει καμία ανησυχία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, παρόλο που ο ιδιοκτήτης της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, λέει δημόσια αυτό που γνωρίζαμε όλοι: ότι πελάτες τους είναι οι κυβερνήσεις και οι υπηρεσίας ασφαλείας, όχι ιδιώτες.

Είναι προφανές ότι η δικαστική εξουσία στήνει ένα πέπλο προστασίας γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου και προσωπικά τον Πρωθυπουργό, που έχει προφανείς ευθύνες που πρέπει να διερευνηθούν ως πολιτικός υπεύθυνος για την ΕΥΠ. Η συγκάλυψη πλέον έχει γίνει το συνώνυμο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Όμως πλέον ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει ακριβώς τί συμβαίνει.

Κασσελάκης: Κατάπτυστη απόφαση

Μετά την κατάπτυστη απόφαση του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει το θέμα των υποκλοπών, παρουσιάζουμε την προσφορά της Intellexa για το Predator τον Φεβρουάριο του 2021, γράφει ο Στέφανος Κασσελάκης στο Χ.

Όπως θα δείτε, η Intellexa:

1. Αναφέρεται ξεκάθαρα σε «υπηρεσία» – «agency».

2. Προσφέρει επιλογή μόλυνσης με σακίδιο μακρινής εμβέλειας WiFi χωρίς link-SMS.

3. Προϋποθέτει άδειες εισαγωγής-εξαγωγής από τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η «υπηρεσία» αυτή πήρε ΟΛΟ το πακέτο, δηλαδή και τις προαιρετικές επιλογές όπως το σακίδιο μόλυνσης. Επίσης η συγκεκριμένη προσφορά φέρεται να είναι και η τελική που υπογράφηκε.

Ο ιδιοκτήτης της Intellexa έχει πει δημόσια ότι πελάτης του ήταν μόνο κρατική υπηρεσία.

Συνεπώς καλούμε την κυβέρνηση να απαντήσει επιτέλους ποια «Υπηρεσία» έλαβε και υπέγραψε αυτή την προφορά.

Καλούμε την ΕΥΠ να απαντήσει αν έχει λάβει και υπογράψει αυτή την προσφορά από την Intellexa.

Δεν πρόκειται για ιδιωτική υπόθεση, κύριε Μητσοτάκη και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, που αλληλοεκβιάζεστε.

Δεν θα πετύχετε το κουκούλωμα.

— Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) April 27, 2026

Ζακ Κεσσές: Προκλητική πράξη συγκάλυψης

Η πιο προκλητική πράξη συγκάλυψης έλαβε χώρα, σχολιάζει ο Ζακ Κεσσές, δικηγόρος θυμάτων παρακολούθησης:

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο διαβίβασε αιτιολογημένα τη δικογραφία ζητώντας τη διερεύνηση, μεταξύ άλλων, 3 αδικημάτων στη βάση νέων αποδεικτικών στοιχείων.

1. Τη διερεύνηση του αδικήματος της κατασκοπίας ακόμη και με τη μορφή της απόπειρας, καθώς παγιδεύτηκε το μισό υπουργικό συμβούλιο και η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

2. Τη διερεύνηση των ευθυνών 9 φυσικών προσώπων που κατονομάστηκαν στη δίκη και προέκυψε η εμπλοκή τους.

3. Τη διερεύνηση της συνέχισης λειτουργίας της εταιρείας με εμπορία κατασκοπευτικού λογισμικού από τα έτη 2022 έως το 2026 στη βάση ομολογίας υπαλλήλου της εταιρείας.

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλας πήρε τη δικογραφία και την κράτησε για 20 ημέρες χωρίς να κάνει καμία προανακριτική ενέργεια, χωρίς να εξετάσει ούτε ένα μάρτυρα, χωρίς να καλέσει οποιονδήποτε και χωρίς να ζητήσει τη συνδρομή οποιασδήποτε υπηρεσίας.

Μάλιστα στις 24.4.2026 του κατατέθηκε επίσημο έγγραφο με το οποίο του ζητήθηκε να μας υποδείξει πώς να του δοθούν τα νέα ευαίσθητα-εμπιστευτικά έγγραφα, που έχουμε στα χέρια μας και τα οποία αποδεικνύουν τις αξιόποινες πράξεις, καθώς και πού να κατατεθούν οι νέες μηνύσεις.

Παράλληλα ζητήθηκε να μας γνωστοποιηθεί ποιος είναι ο χειριστής της δικογραφίας ενόψει του γεγονότος ότι ο κ. Τζαβέλας είχε ασκήσει καθήκοντα αναπληρωτή επόπτη της ΕΥΠ την επίδικη περίοδο και ως εκ τούτου θα έπρεπε να δηλώσει κώλυμα.

Η απάντηση σε όλα αυτά είναι ο εισαγγελέας Τζαβέλας ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ και να εκδώσει βιαστικά σήμερα διάταξη αρχειοθέτησης συνολικά της υπόθεσης με ένα έωλο αιτιολογικό που προσβάλλει τη νοημοσύνη όλων και έρχεται σε αντίθεση με όσα αναφέρονται στην ίδια την απόφαση.

Πλέον μιλάμε για διάβρωση της Δημοκρατίας.

