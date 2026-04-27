ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 14:16
27.04.2026 13:06

Θεοδωρικάκος: Έρχεται νομοσχέδιο για την προστασία των δανειοληπτών – Τέλος στα ψιλά γράμματα των τραπεζών (video)

Πακέτο μέτρων για την προστασία των δανειοληπτών προανήγγειλε το πρωί της Δευτέρας (27/4) ο Τάκης Θεοδωρικάκος τονίζοντας ότι μπαίνει τέλος στα ψιλά γράμματα των τραπεζών.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, σημείωσε ότι εντός Μαΐου ξεκινά η διαβούλευση για το νομοσχέδιο προστασίας των δανειοληπτών.

«Θα υπάρχει κόφτης μεταξύ 30 -50% στις χρεώσεις των τραπεζών και πρόκειται για ποσοστό που ισχύει ως μέσος όρος στις περισσότερες χώρες ευρωζώνης», σημείωσε.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος εξήγησε ότι η θέσπιση πλαφόν στο συνολικό κόστος αποπληρωμής των δανείων έχει στόχο τον περιορισμό καταχρηστικών χρεώσεων και την προστασία των καταναλωτών από τον υπερδανεισμό.

«Στη χειρότερη περίπτωση θα απομένει για αποπληρωμή το 50%, μαζί με τόκους, έξοδα δανείου και διάφορες προμήθειες», τόνισε.

