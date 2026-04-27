Αντίδραση Ανδρουλάκη για τη διατήρηση στο αρχείο της υπόθεσης των υποκλοπών – Έκτακτη συνέντευξη το απόγευμα

Η απόφαση του Αρείου Πάγου, όπως γνωστοποιήθηκε με δήλωση του ανώτατου εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, να μην ανασυρθεί η υπόθεση των υποκλοπών προκαλεί ήδη τις πρώτες πολιτικές αντιδράσεις.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει στις 5 το απόγευμα σήμερα έκτακτη συνέντευξη τύπου (στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ), περνώντας στην αντεπίθεση για την εξέλιξη αυτή.

Να σημειωθεί ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με την από 27/04/2026 πράξη του, η οποία εκδόθηκε επί της υπόθεσης των υποκλοπών που του υποβλήθηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, για τυχόν δικές του ενέργειες κατά το άρθρο 43 παρ. 6 του ΚΠΔ, έκρινε, ότι δεν συντρέχει περίπτωση ανάσυρσης από το Αρχείο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και επανεξέτασης της σχετικής υπόθεσης.

Η υπόθεση ήρθε πάλι στο προσκήνιο μετά την απόφαση καταπέλτη του Πρωτοδικείου, που καταδίκασε τους 4 κατηγορούμενους με βαριές ποινές, θέτοντας την ανάγκη έτσι για επανεξέταση του φακέλου που είχε μπει αρχικά στο αρχείο.

Σημειώνεται ότι την περασμένη Παρασκευή, ο ΔΣΑ εξέφρασε «την έντονη ανησυχία του για την καθυστέρηση που παρουσιάζεται στην δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, ενόψει της οποίας είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος παραγραφής μεγάλου αριθμού αξιόποινων πράξεων».

Αξίζει επίσης να υπογραμμιστεί ότι o γνωστός δικηγόρος Αντύπας Καρίπογλου σημείωσε σε ανάρτησή τους στο facebook: «ο Τζαβέλας ήταν εισαγγελέας της ΕΥΠ στο επίμαχο διάστημα και αυτός που υπέγραψε για την παρακολούθηση Κουκάκη. Επομένως ο άνθρωπος γνωρίζει καλύτερα από μας, γι αυτό δεν βρήκε κανένα νέο στοιχείο. Θα μπορούσε να γράψει ως αιτιολογία στην απόφασή του “περσινά ξινά σταφύλια, εσείς τώρα τα μάθατε και θέλετε ανάσυρση;”».

Ανδρουλάκης: Αυτή η Ελλάδα δεν αξίζει στον ελληνικό λαό

Ανοίγοντας τη συζήτηση με την ομοσπονδία εργαζομένων στην καθαριότητα και ειδικά στις σχολικές μονάδες, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλα, ότι δεν συντρέχει περίπτωση ανάσυρσης από το αρχείο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και επανεξέτασης της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων.

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε επ’ αυτού: «Επιτρέψτε μου, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση μας να αναφερθώ σε μια έκτακτη εξέλιξη, που είχαμε στο σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Σήμερα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποφάνθηκε ότι δεν θα ανασυρθεί από το αρχείο η διάταξη Ζήση. Και επί της ουσίας η διάσταση της κατασκοπείας και η σύνδεση των κρατικών αρχών με το predator, ενταφιάζονται για μια ακόμη φορά!», σημείωσε αρχικά.

«Επί εβδομάδες μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ο Άρειος Πάγος παρέμενε σιωπηλός, χωρίς να προβεί ούτε σε στοιχειώδεις ανακριτικές πράξεις. Περιέργως, ο απόστρατος Ισραηλινός αξιωματικός ενώ εκβίαζε σε δημόσια θέα τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και μιλούσε ξεκάθαρα για συνεργασία του ίδιου με το κράτος, δεν κλήθηκε καν από τον κ. Τζαβέλλα να καταθέσει! Δηλαδή ο άνθρωπος που εκβίαζε τον Έλληνα Πρωθυπουργό δεν κλήθηκε να καταθέσει στην ελληνική δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

«Όλα αυτά περιγράφουν την κατάσταση στα ζητήματα του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών στην Ελλάδα του 2026. Αυτή η Ελλάδα δεν αξίζει στον ελληνικό λαό και για όλα αυτά υπεύθυνος είναι ένας: ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Γι’ αυτό, κάθε δημοκράτης και κάθε δημοκράτισσα πρέπει να αγωνιστούμε αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν παρελθόν. Όσο μένουν σε σημαντικές θέσεις εξουσίας, είναι επικίνδυνοι για τον τόπο», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Νίκη: Το ζήτημα δεν έχει κλείσει, όσο κι αν επιχειρείται να «θαφτεί»

Έντονη ήταν η αντίδραση και της Νίκης στην απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με το κόμμα να υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ότι «το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με αρχειοθετήσεις, αλλά μόνο όταν αποδοθούν ευθύνες σε όλους όσοι εμπλέκονται – όσο ψηλά κι αν βρίσκονται».

Αναλυτικά, το κόμμα αναφέρει:

Δημοκρατία και Δικαιοσύνη δεν μπαίνουν στο αρχείο

Σοβαρότατα ερωτήματα για την πορεία και την ανεξαρτησία της έρευνας εγείρει η απόφαση του Αρείου Πάγου να «θάψει» τη δικογραφία για τις υποκλοπές.

Αυτή η εξέλιξη μόνο τυπική δεν είναι. Πρόκειται για μια συνειδητή υποβάθμιση μιας υπόθεσης που αγγίζει τον πυρήνα της Δημοκρατίας.

Το ουσιαστικό ζήτημα του σκανδάλου, δεν αφορά σε πρόσωπα αλλά σε θεσμούς. Θύματα της είναι η Δικαιοσύνη που εργαλιοποιείται κατά το δοκούν και η Δημοκρατία που πλήττεται το κύρος της.

Με τη σημερινή εξέλιξη, παγιώνεται η αντίληψη ότι όχι μόνο δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να αποκαλυφθεί η πλήρης αλήθεια αλλά και ότι η Δικαιοσύνη κινδυνεύει να εμφανιστεί όχι ως θεματοφύλακας της διαφάνειας, αλλά ως μηχανισμός συγκάλυψης.

Αλήθεια, πώς μπορεί να εξηγηθεί πως από τη μία η δικογραφία επέστρεψε στον Άρειο Πάγο για τη διερεύνηση τέλεσης αδικημάτων, ανάμεσά τους και αυτό της κατασκοπείας, και από την άλλη το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο να ισχυρίζεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανάσυρσης της υπόθεσης;

«Άλλων ιατρός, αυτός έλκεσι βρύων»… Η Δικαιοσύνη κάνει τον γιατρό, τη στιγμή που είναι η Ίδια γεμάτη πληγές…

Η ΝΙΚΗ, από την πρώτη στιγμή ήταν ξεκάθαρη: Οι υπαίτιοι των υποκλοπών διέπραξαν κακουργήματα που έπληξαν την Εθνική Ασφάλεια και τη λειτουργία του πολιτεύματος.

Στη ΝΙΚΗ επιμένουμε από την πρώτη στιγμή: το ζήτημα δεν έχει κλείσει. Παραμένει ορθάνοιχτο – όσο κι αν επιχειρείται να θαφτεί.

Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με αρχειοθετήσεις, αλλά μόνο όταν αποδοθούν ευθύνες σε όλους όσοι εμπλέκονται – όσο ψηλά κι αν βρίσκονται.

