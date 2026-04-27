Αναβολή Κ.Ο. ΝΔ: Μασάζ στους βουλευτές και αγωνία για απουσία Καραμανλή από το συνέδριο και πιθανό κόμμα Σαμαρά

Σε φάση εσωκομματικής αποσυμπίεσης επιχειρεί να περάσει το Μέγαρο Μαξίμου, μετά από ένα διάστημα έντονης αναταραχής στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα και το θετικό αποτύπωμα των οικονομικών μέτρων που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό δημιουργούν, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, ένα πιο ευνοϊκό πολιτικό περιβάλλον. Ωστόσο, πίσω από την επιφανειακή ηρεμία εξακολουθούν να υπάρχουν εστίες δυσαρέσκειας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, τις οποίες το Μαξίμου γνωρίζει ότι δεν μπορεί να αφήσει να σέρνονται μέχρι το συνέδριο του κόμματος.

Η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η οποία λόγω Πρωτομαγιάς μετατίθεται για τις 7 Μαΐου, αποκτά πλέον χαρακτήρα εσωκομματικού «βαρόμετρου». Στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να δοθεί στους βουλευτές η δυνατότητα να εκφράσουν ανοιχτά τα παράπονα, τις ενστάσεις και την αγωνία τους, αλλά κυρίως να σταλεί το μήνυμα ότι η κυβέρνηση και η Κοινοβουλευτική Ομάδα προχωρούν μαζί προς την επόμενη εκλογική μάχη.

Οι επιθέσεις στον Σκέρτσο

Στο παρασκήνιο, πάντως, η δυσφορία δεν έχει εξαφανιστεί. Αντιθέτως, τις τελευταίες ημέρες νέα εστία έντασης αποτελούν οι επιθέσεις βουλευτών προς τον Άκη Σκέρτσο. Οι αιχμές που διατυπώνονται δεν αφορούν μόνο τον ίδιο, αλλά εντάσσονται σε μια ευρύτερη ενόχληση για τον τρόπο λειτουργίας του κυβερνητικού κέντρου. Πολλοί βουλευτές θεωρούν ότι οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί και τα στελέχη του επιτελικού κράτους έχουν αποκτήσει δυσανάλογη επιρροή, ενώ οι ίδιοι, που σηκώνουν το βάρος στις περιφέρειες, αισθάνονται συχνά αποκομμένοι από τις αποφάσεις.

Η αίσθηση αυτή δεν είναι καινούργια, αλλά οι τελευταίες πολιτικές εξελίξεις την επανέφεραν στην επιφάνεια. Βουλευτές της Ν.Δ. μεταφέρουν ότι έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή της πολιτικής φθοράς, δεχόμενοι πίεση από τις τοπικές κοινωνίες, χωρίς πάντα να αισθάνονται ότι έχουν επαρκή πολιτική κάλυψη ή ουσιαστική συμμετοχή στη χάραξη της κυβερνητικής στρατηγικής. Πολλοί λένε ότι τους θυμούνται όταν πρέπει να στηρίξουν δύσκολες αποφάσεις, αλλά όχι πάντα όταν σχεδιάζονται οι αποφάσεις αυτές.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο μήνυμα που αναμένεται να εκπέμψει εκ νέου ο πρωθυπουργός για τους 11 από τους 13 βουλευτές των οποίων ήρθη η ασυλία. Η διαβεβαίωση ότι θα είναι κανονικά υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές λειτουργεί καθησυχαστικά για την Κοινοβουλευτική Ομάδα, καθώς εκλαμβάνεται ως ένδειξη ότι η Νέα Δημοκρατία δεν προτίθεται να εγκαταλείψει στελέχη της όταν οι κατηγορίες αφορούν αδικήματα αντίστοιχης βαρύτητας με εκείνα της συγκεκριμένης δικογραφίας.

Το μήνυμα αυτό έχει και δεύτερη ανάγνωση. Αποτελεί πρόκριμα για τη στάση που μπορεί να κρατήσει η κυβέρνηση εάν υπάρξει νέα δικογραφία που θα φτάσει στη Βουλή. Στο Μαξίμου γνωρίζουν ότι κάθε τέτοια υπόθεση μπορεί να λειτουργήσει ως πυροκροτητής εσωτερικών αντιδράσεων, ιδίως εάν οι βουλευτές νιώσουν ότι μπαίνουν συλλογικά στο κάδρο χωρίς διακριτή πολιτική και νομική αξιολόγηση.

Ορίζοντας το συνέδριο για… ηρεμία και αγωνία για Καραμανλή, Σαμαρά

Το βασικό χρονοδιάγραμμα είναι σαφές. Μέχρι τις 15 Μαΐου, οπότε θα αρχίσει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το κυβερνητικό επιτελείο επιδιώκει να έχουν πέσει οι τόνοι. Το συνέδριο θεωρείται κορυφαία κομματική στιγμή και το Μαξίμου θέλει η εικόνα να είναι εικόνα ενότητας, συσπείρωσης και πολιτικής επανεκκίνησης, όχι εσωστρέφειας.

Υπάρχουν, όμως, δύο μεγάλα ερωτήματα. Το πρώτο αφορά τον Κώστα Καραμανλή. Οι περισσότερες πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα παραστεί στο συνέδριο, γεγονός που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα έχει αναπόφευκτα πολιτικό συμβολισμό. Η απουσία ενός πρώην αρχηγού και πρωθυπουργού από την κορυφαία κομματική διαδικασία δεν περνά απαρατήρητη, όσο κι αν επιχειρηθεί να υποβαθμιστεί.

Το δεύτερο, και ίσως πιο σύνθετο, αφορά τον Αντώνη Σαμαρά. Στο εσωτερικό της Ν.Δ. πληθαίνουν οι συζητήσεις για τις επόμενες κινήσεις του, καθώς οι φήμες περί σκέψεων για ίδρυση νέου κόμματος επανέρχονται με ένταση. Οι πληροφορίες ότι ο πρώην πρωθυπουργός πυκνώνει επαφές και ραντεβού με στελέχη ανά την Ελλάδα τροφοδοτούν σενάρια, ανησυχίες και υπολογισμούς.

Για το Μαξίμου, η εξίσωση είναι λεπτή. Από τη μία, θέλει να δείξει ότι ελέγχει πλήρως το εσωκομματικό πεδίο. Από την άλλη, γνωρίζει ότι η περίοδος μέχρι το συνέδριο θα είναι κρίσιμη. Διότι εκτός από τα θετικά μέτρα και καλές διεθνείς εικόνες γιατί όπως λένε γαλάζιοι βουλευτές η Νέα Δημοκρατία αυτό το διάστημα χρειάζεται όσο ποτέ και εσωτερική συνοχή και ηρεμία.

Βαρδακαστάνης: Η διεύρυνση είναι στο DNA του ΠΑΣΟΚ – Τι απάντησε στο ενδεχόμενο συνεργασίας με Τσίπρα

Υποκλοπές: Ο Άρειος Πάγος διατηρεί τον φάκελο στο αρχείο – «Δεν συντρέχει λόγος νέας έρευνας» το μήνυμα

Τσίπρας: Καταγγέλλει Μητσοτάκη – Στάση για το «μεγάλο κόλπο» με τη ΔΕΗ – Κόστος για τους φορολογούμενους «όσο πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ μαζί»