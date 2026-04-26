Ελλάδα – Γαλλία – συμμαχία: Ικανοποίηση στην Αθήνα από τις δεσμεύσεις Μακρόν για άμυνα και επενδύσεις

Αν υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο μπορεί κάποιος να κρατήσει από τις δύο ημέρες που ο γάλλος πρόεδρος βρέθηκε στην Αθήνα, αυτό θα μπορούσε να είναι η σχεδόν εμμονική αναφορά του στο ότι οι συμφωνίες που υπογράφονται μεταξύ της ελληνικής και της γαλλικής κυβέρνησης δεν είναι απλώς λόγια, αλλά αντιπροσωπεύουν κάτι βαθύτερο.

Ο Εμανουέλ Μακρόν επιχείρησε να το συμπυκνώσει σε μία φράση, λέγοντας ότι «μην αναρωτιέστε, θα είμαστε στο πλευρό σας». Μπορεί τη φράση αυτή να την χρησιμοποίησε αναφερόμενος κυρίως στην – ανανεωμένη – αμυντική συμφωνία των δύο χωρών, ωστόσο, φάνηκε να της δίνει ευρύτερη σημασία, όπως φάνηκε και στον χαιρετισμό του στην εκδήλωση του ελληνογαλλικού επιχειρηματικού φόρουμ στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Εκεί, ο γάλλος πρόεδρος εξήρε την οικονομική βελτίωση που έχει σημειώσει η Ελλάδα (την χαρακτήρισε ως «μοντέλο οικονομικής προόδου») και έσπευσε να καλέσει τις γαλλικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στη χώρα, λέγοντας ότι «είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά και σίγουρα πολλά περισσότερα απ’ όσα μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει», ενώ στήριξε το έργο του διαδρόμου IMEC, κάνοντας λόγο για πλήρη ευθυγράμμιση των γεωστρατηγικών συμφερόντων Ελλάδας και Γαλλίας.

Τα καλά λόγια του Μακρόν, αλλά κυρίως οι δεσμεύσεις του – οι εκτεταμένες αναφορές του στο άρθρο 47.2 της Συνθήκης ΕΕ και στη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής – δεν πέρασαν απαρατήρητες από την κυβέρνηση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει ότι «θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τον Εμανουέλ γιατί με τόσο ξεκάθαρο τρόπο επανέλαβε ότι αν ποτέ, ο μη γένοιτο, η Ελλάδα χρειαστεί τη στήριξη της Γαλλίας, η Γαλλία θα είναι παρούσα», με τις ευχαριστίες να συνεχίζονται «γιατί (σ.σ. ο Μακρόν) με πραγματικά μεγάλη επιμονή θέτει το ζήτημα της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, σε όλη της την έκφανση, στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».

Στην ίδια εκδήλωση, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η συζήτηση για την ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική δεν είναι θεωρητική, αλλά συνιστά «γεωπολιτική αναγκαιότητα», καθώς οι απειλές γίνονται ολοένα και πιο απρόβλεπτες. Αναφέρθηκε, μάλιστα, σε κοινές πρωτοβουλίες με τη Γαλλία, όπως η ναυπήγηση σύγχρονων πλοίων, ως απτό παράδειγμα ευρωπαϊκής συνεργασίας στην πράξη, και υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για τη συλλογική της άμυνα, ενισχύοντας την αυτονομία της μέσα από κοινές επενδύσεις, ενότητα και αλληλεγγύη.

Από εκεί και πέρα, επειδή… δει, δη, χρημάτων, Μακρόν και Μητσοτάκης επανέφεραν στο προσκήνιο το ζήτημα του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού, με τον γάλλο πρόεδρο να σημειώνει ότι υπάρχει παγκοσμίως αυξημένο ενδιαφέρον για το ευρωπαϊκό χρέος, λόγω ανησυχίας για την έκθεση στο αμερικανικό χρέος, και τον Έλληνα πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι «θα πρέπει να βρούμε καινούργιους πόρους, ίδιους πόρους. […] Αν θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι, θα πρέπει να σκεφτούμε εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης των φιλόδοξων σχεδίων, τα οποία όλοι συμφωνούμε ότι είναι απαραίτητα».

Βέβαια, κάτι τέτοιο δεν αναμένεται να γίνει δεκτό με… χαρά από τους «βόρειους» της ΕΕ, οι οποίοι στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής της Κύπρου ούτε λίγο ούτε πολύ ζήτησαν περικοπές στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Πάντως, ο Κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «δεν θα περικοπούν οι πόροι για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και τη Συνοχή. Αποκλείεται να γίνει αυτό, γιατί αυτές οι πολιτικές είναι ταυτοτικές πολιτικές για την Ευρώπη και για πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δεν θα αυξηθούν οι εθνικές συνεισφορές πέραν του ποσοστού της κλείδας που θα συνδέεται με το απόλυτο ύψος του προϋπολογισμού».

Για την ιστορία, οι εννέα συμφωνίες που υπεγράφησαν χθες στο Μαξίμου είναι οι εξής:

1. Ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση

2. Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας

3. Οδικός Χάρτης για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών της Γαλλικής Δημοκρατίας

4. Κοινή Δήλωση Προθέσεων μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλικής Δημοκρατίας για την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης

5. Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας 2026-2030

6. Κοινή Δήλωση Προθέσεων για την εγκαθίδρυση συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανικής, Ενεργειακής και Ψηφιακής Κυριαρχίας της Γαλλικής Δημοκρατίας

7. Σύμβαση για την Ίδρυση Διακυβερνητικού Οργανισμού για την Ανάπτυξη και Εκμετάλλευση Ψηφιακών Ωκεάνιων Συστημάτων και Υπηρεσιών Πληροφορικής

8. Διακήρυξη Πρόθεσης Συνεργασίας στην Έρευνα και Ανάπτυξη στον τομέα Άμυνας και στην Καινοτομία των Αμυντικών και Στρατιωτικών Τεχνολογιών και Συστημάτων

9. Συμφωνία Πλαίσιο για την εν συνεχεία Υποστήριξη των πυραύλων MICA IR/RF και 1η Εκτελεστική Σύμβαση του 2026 μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας MBDA France.

