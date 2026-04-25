Μητσοτάκης – Μακρόν: Τριπλό «μήνυμα» για άμυνα, Τουρκία και Ευρώπη

Την απόλυτη ικανοποίησή της εκφράζει η κυβέρνηση για την παρουσία στην Αθήνα του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και τις διαδοχικές συναντήσεις του με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς διά στόματος Μακρόν το Παρίσι επιβεβαίωσε με εμφατικό τρόπο το γνωστό σύνθημα «Ελλάδα – Γαλλία – Συμμαχία».

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός επανέλαβε ακριβώς αυτό το σύνθημα σχεδόν με την έναρξη των κοινών δηλώσεών του με τον Γάλλο ηγέτη, προσθέτοντας ότι «Ελλάδα και Γαλλία, Γαλλία και Ελλάδα θα βαδίσουμε μαζί στον δρόμο της Ευρώπης του 21ου αιώνα, εξασφαλίζοντας συνθήκες ευημερίας και σιγουριάς για το παρόν, αλλά ανοίγοντας και έναν ορίζοντα ελπίδας για τις επόμενες γενιές».

Αμυντική συνεργασία με το βλέμμα (και) στην Τουρκία

Η ικανοποίηση αυτή δεν είναι άνευ περιεχομένου: Τρεις φορές μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες, ο Γάλλος πρόεδρος έσπευσε να υπογραμμίσει ότι η αμυντική συμφωνία της Ελλάδας με τη Γαλλία δεν είναι απλή ρητορική, αλλά έχει απολύτως πρακτική ουσία. «Μην αναρωτιέστε, θα είμαστε στο πλευρό σας. Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής δεν αμφισβητείται, είναι αδιαπραγμάτευτη και αυτό το λέω προς όλους τους εν δυνάμει αντιπάλους», είπε ο Μακρόν.

«H κορωνίδα των συμφωνιών Ελλάδας-Γαλλίας είναι οι δεσμεύσεις αμοιβαίας συνδρομής. Η διακήρυξη για τη Ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση αποτυπώνει το εύρος της συνεργασίας μας», τόνισε από την πλευρά του ο Κ. Μητοτάκης, για να προσθέσει ότι «θέλω να ευχαριστήσω τον Εμανουέλ για την δήλωση πως αν ποτέ το χρειαστεί η Ελλάδα, η Γαλλία θα είναι παρούσα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γάλλο πρόεδρο που θέτει το ζήτημα της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης».

Στο πλαίσιο αυτό, Μητσοτάκης και Μακρόν αναφέρθηκαν αναλυτικά στο άρθρο 47.2 της Συνθήκης ΕΕ περί ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής, με τον Γάλλο πρόεδρο να τονίζει ότι «είναι πιο ισχυρό από το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ και αυτό αποδείχθηκε στην περίπτωση της Κύπρου» και αδιαπραγμάτευτο, προσθέτοντας, μάλιστα ότι «για τη Γαλλία και την Ελλάδα το άρθρο 42/7 της ΕΕ είναι πάρα πολύ ισχυρό. Και με την καινούργια εταιρική σχέση ενισχύεται» και τον Έλληνα πρωθυπουργό να χαρακτηρίζει ως «μπετόν αρμέ» τη δέσμευση Ελλάδας και Γαλλίας να συνδράμει η μία την άλλη αν χρειαστεί.

Μάλιστα, ο Μακρόν δεν έκρυψε ότι αφορμή για αμυντική συμφωνία του 2021 που ανανεώθηκε νωρίτερα ήταν οι δύσκολες σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία την περίοδο εκείνη, λέγοντας ότι «ο κόσμος γίνεται όλο και πιο βίαιος και πιο ασταθής και οι συνεργασίες ενισχύουν την καλή μας σχέση. Η Γαλλία έδρασε έναντι των απειλών που σας έπλητταν», στέλνοντας σαφές μήνυμα στην Άγκυρα – σε μια περίοδο που η Τουρκία μοιάζει να επιστρέφει στις παλιές κακές συνήθειές της.

Στρατηγική αυτονομία και χρηματοδότηση

Από εκεί και πέρα, Μητσοτάκης και Μακρόν έστειλαν διπλό μήνυμα στην Ευρώπη: πρώτον, ότι, όπως αποδείχθηκε στην περίπτωση της Κύπρου, η λεγόμενη «στρατηγική αυτονομία» της Ευρώπης απέκτησε πρακτική νόημα («δοκιμάστηκε στην Κύπρο. Δοκιμάστηκε στην πράξη, χωρίς να ενεργοποιηθεί τυπικά το άρθρο 42, παράγραφος 7, όμως, ήμασταν εκεί. Όχι μόνο η Ελλάδα και η Γαλλία, και η Ιταλία και η Ισπανία και η Ολλανδία. Πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Και η κατεύθυνση που έχουμε δώσει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι: ας πάρουμε αυτό το παράδειγμα έτσι ώστε να το κάνουμε πιο επιχειρησιακό. Είναι μια μεγάλη επιτυχία για την Ευρώπη αυτή. Και ταυτόχρονα είναι, νομίζω, και μια απόδειξη ότι, ναι, παίρνουμε την άμυνά μας πια πολύ στα σοβαρά ως Ευρώπη. Δεν είναι λόγια του αέρα. Είναι λόγια τα οποία υποστηρίζονται από πράξεις», είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός).

Από την άλλη, και με δεδομένη τη… δυσπραγία της ΕΕ στο να κινητοποιήσει κεφάλαια, π.χ. για την ενίσχυση της άμυνας της Ευρώπης, Μακρόν και Μητσοτάκης ουσιαστικά μίλησαν για νέο κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό: ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε ότι υπάρχει παγκοσμίως αυξημένο ενδιαφέρον για το ευρωπαϊκό χρέος, λόγω ανησυχίας για την έκθεση στο αμερικανικό χρέος, ενώ ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «θα πρέπει να βρούμε καινούργιους πόρους, ίδιους πόρους. […] Αν θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι, θα πρέπει να σκεφτούμε εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης των φιλόδοξων σχεδίων, τα οποία όλοι συμφωνούμε ότι είναι απαραίτητα».

Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι ο Κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι «δεν θα περικοπούν οι πόροι για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και τη Συνοχή. Αποκλείεται να γίνει αυτό, γιατί αυτές οι πολιτικές είναι ταυτοτικές πολιτικές για την Ευρώπη και για πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δεν θα αυξηθούν οι εθνικές συνεισφορές πέραν του ποσοστού της κλείδας που θα συνδέεται με το απόλυτο ύψος του προϋπολογισμού», στην ουσία «δείχνοντας» τον κοινό δανεισμό ως τη μοναδική λύση για την εξεύρεση χρηματοδότησης.

Η στρατηγική συμφωνία

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Αθήνα δεν κρύβει την ικανοποίησή της για την νέα στρατηγική συμφωνία που υπέγραψαν Μητσοτάκης και Μακρόν, καθώς, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές «πρόκειται για συμφωνία που κάνει την Ελλάδα πιο ασφαλή, αναβαθμίζει τη χώρα μας γεωπολιτικά και δημιουργεί περισσότερες οικονομικές ευκαιρίες και συνέργειες σε σειρά τομέων, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης και της κυβερνοασφάλειας».

Οι ίδιες πηγές επισήμαιναν ότι «η συμφωνία προβλέπει ακόμα καλύτερο συντονισμό με τη Γαλλία στην ΕΕ, ισχυροποιώντας τη θέση της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές αποφάσεις, στήριξη στη φύλαξη των συνόρων και την αντιμετώπιση των διακινητών, αλλά και ενισχυμένη συνεργασία στην παιδεία» και «κουμπώνει» με την συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην ασφάλεια και την άμυνα, του 2021, η οποία ανανεώθηκε για πέντε χρόνια και στη συνέχεια η συμφωνία θα ανανεώνεται αυτόματα (ανά 5ετία), εκτός αν κάποιο από τα δύο μέρη την καταγγείλει.

