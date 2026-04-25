Δένδιας για τη συνάντηση με τη Γαλλίδα ομόλογό του: «Συζητήσαμε τρόπους σύσφιγξης των άριστων σχέσεων»

Διμερή συνάντηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, με την Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Βοτρέν, πραγματοποιήθηκε επί της Φρεγάτας ΚΙΜΩΝ όπως αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτησή του.

Όπως επισήμανε ο υπουργός, συζητήθηκαν οι τρόποι περαιτέρω σύσφιγξης των άριστων αμυντικών σχέσεων Ελλάδας-Γαλλίας.

Πραγματοποίησα διμερή συνάντηση με τη Γαλλίδα ομόλογό μου Catherine Vautrin @CaVautrin επι της Φρεγάτας ΚΙΜΩΝ. Συζητήσαμε τρόπους περαιτέρω σύσφιξης των άριστων αμυντικών μας διμερών σχέσεων σε ένα περιβάλλον καθημερινών προκλήσεων ασφάλειας.#Greece #France #defense pic.twitter.com/zPaq94GpAc — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 25, 2026

Διαβάστε επίσης:

