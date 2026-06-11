Ο Αλέξης Τσίπρας στη Νίκαια

Στην πλατεία 17ης. Αυγούστου (Οσίας Ξένης) στη Νίκαια θα γίνει την Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 19:30, η πρώτη δημόσια εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Όπως έγινε και στις εκδηλώσεις unmute που πραγματοποιήθηκαν από νέους στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα το προηγούμενο διάστημα, στο επίκεντρο της ανοικτής συνάντησης θα είναι οι πολίτες της Νίκαιας που θα πάρουν τον λόγο και θα μιλήσουν για τα σημαντικότερα θέματα που τους απασχολούν και για όλα αυτά που πρέπει να αλλάξουν.

Το πρότυπο των εκδηλώσεων «Τώρα Μιλάμε» είναι μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση της επικοινωνίας με τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες.

Η έμφαση είναι στο λόγο των πολιτών. Κυρίαρχη επιδίωξη είναι να μιλήσουν και να ακουστούν οι πολίτες , να μοιραστούν την οπτική τους για όλα τα θέματα και να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική διαδικασία για την επίλυσή τους.

Στην εκδήλωση της Νίκαιας την Δευτέρα 15 Ιουνίου θα είναι παρών για να τους ακούσει και να μιλήσει μαζί τους ο Αλέξης Τσίπρας.

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