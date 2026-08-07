Στρατηγική επένδυση του EFA GROUP στη Fractal για την ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών τεχνολογιών σε Ελλάδα και Κύπρο

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Ο όμιλος τεχνολογιών διττής χρήσης EFA GROUP προχωρά σε στρατηγική επένδυση στην κυπριακή εταιρία αμυντικής τεχνολογίας Fractal Networx Ltd (Fractal) διευρύνοντας την παρουσία του στην Κύπρο και ενισχύοντας τη συνεργασία των αμυντικών και τεχνολογικών οικοσυστημάτων Ελλάδας και Κύπρου.

Η επένδυση αποτελεί μέρος της αναπτυξιακής στρατηγικής του Ομίλου στην ευρύτερη περιοχή, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και το υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό της Fractal στους τομείς του Ηλεκτρονικού Πολέμου (Electronic Warfare) και των συστημάτων Διοίκησης και Ελέγχου (C2) για την προστασία των Ενόπλων Δυνάμεων, των κρίσιμων υποδομών και στρατηγικών εγκαταστάσεων από συμβατικές και ασύμμετρες απειλές.

Μέσω της επένδυσης, το EFA GROUP αποκτά πρόσβαση σε ένα ώριμο χαρτοφυλάκιο προϊόντων ιδίας ανάπτυξης της Fractal, τα οποία βρίσκονται ήδη σε επιχειρησιακή χρήση. Λύσεις όπως η πλατφόρμα λογισμικού ORION CX και το αρθρωτό σύστημα αποτροπής και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροπορικών συστημάτων Counter UAS και ηλεκτρονικού πολέμου ALECTO EW, θα επιτρέψουν στον Όμιλo να παρέχει γρηγορότερα λύσεις στις αυξανόμενες σύγχρονες απειλές παγκοσμίως.

Ο Δρ. Γρηγόρης Κουτσογιάννης, CEO του EFA GROUP, δήλωσε: «Η επένδυση στη Fractal αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην αναπτυξιακή πορεία του EFA GROUP στην Κύπρο και εντάσσεται σε έναν ευρύτερο επενδυτικό σχεδιασμό που θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα. Μέσα από αυτή τη συνεργασία ενισχύουμε τη γεωγραφική μας ανάπτυξη και εμπλουτίζουμε το προσωπικό μας με εξειδικευμένους μηχανικούς σε τομείς τεχνολογικής αιχμής. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν ισχυρό περιφερειακό πυλώνα αμυντικής καινοτομίας στην Ανατολική Μεσόγειο, που θα παράγει τεχνογνωσία, τεχνολογία και προστιθέμενη αξία με ευρωπαϊκή προοπτική».

Η Έλενα Φράγκου, Μanaging Director της Fractal Networx Ltd, πρόσθεσε: «Η συνεργασία μας με το EFA GROUP δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η Fractal να περάσει στην επόμενη φάση ανάπτυξής της. Συνδυάζοντας τις τεχνολογίες και την τεχνογνωσία μας στον Ηλεκτρονικό Πόλεμο με τις βιομηχανικές δυνατότητες και τη διεθνή παρουσία του EFA GROUP, θα μπορέσουμε να επιταχύνουμε την ανάπτυξη των προϊόντων μας, να διευρύνουμε τις επιχειρησιακές μας δυνατότητες και να ανταποκριθούμε σε πιο απαιτητικές αμυντικές ανάγκες».

Σχετικά με το EFA GROUP :

Το EFA GROUP αποτελείται από εταιρίες με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς της Αεροδιαστημικής, Ασφάλειας και Άμυνας. Ο Όμιλος απαρτίζεται από τέσσερα Clusters: Unmanned & Autonomous Systems (U&AS), Mission Systems, Simulation and Training (MSST), Integrated Services (IS) και Sensors & Targeting (S&T). Έχοντας ξεκινήσει τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα το 1997, ο Όμιλος απασχολεί περισσότερους από 380 επαγγελματίες, η πλειονότητα των οποίων είναι μηχανικοί και επιστήμονες. Το EFA GROUP διατηρεί παρουσία σε έξι διεθνείς αγορές – Ελλάδα, Ελβετία, Κύπρο, ΗΠΑ, ΗΑΕ και Σιγκαπούρη – εξυπηρετώντας πελάτες σε 40 χώρες παγκοσμίως. Για περισσότερες πληροφορίες: efagroup.eu.

Σχετικά με τη Fractal Networx Ltd

Η Fractal Networx Ltd είναι κυπριακή εταιρία αμυντικής τεχνολογίας διττής χρήσης, με εξειδίκευση στον Ηλεκτρονικό Πόλεμο (EW), στα Συστήματα Διοίκησης και Ελέγχου (C2) και στις τεχνολογίες αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροπορικών συστημάτων (C-UAS).

Η εταιρία επενδύει συστηματικά στην έρευνα και ανάπτυξη ιδιόκτητων τεχνολογιών, μεταξύ των οποίων το ALECTO EW ένα προηγμένο σύστημα ηλεκτρονικών παρεμβολών για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροπορικών απειλών, καθώς και η πλατφόρμα Διοίκησης και Ελέγχου (C2) ORION-CX. H εν λόγω πλατφόρμα επιτρέπει, μεταξύ άλλων, τη διασύνδεση και ενοποίηση πολλαπλών αισθητήρων – όπως ραντάρ, αισθητήρες ραδιοσυχνοτήτων (RF) και ηλεκτροοπτικά συστήματα (EO/IR) – παρέχοντας στους επιχειρησιακούς χρήστες ολοκληρωμένη και κοινή επιχειρησιακή εικόνα και τη δυνατότητα αποτελεσματικού συντονισμού των φίλιων μέσων και δυνάμεων.

Παράλληλα, η Fractal Networx παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικής και ολοκλήρωσης συστημάτων, επιχειρησιακής εγκατάστασης, εκπαίδευσης και υποστήριξης, καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Οι λύσεις και οι υπηρεσίες της καλύπτουν εφαρμογές στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας, της πολιτικής προστασίας και της προστασίας κρίσιμων υποδομών.

Περισσότερες πληροφορίες: fractalnetworx.com

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