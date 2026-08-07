Διορία δύο ημερών δίνει η Ισπανία στην Ιταλία για την άρση των συνοριακών ελέγχων – Σκληρή απάντηση από την κυβέρνηση Μελόνι

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Η ισπανική κυβέρνηση έστειλε τελεσίγραφο στην Ιταλία, απαιτώντας να άρει τους συνοριακούς ελέγχους που επιβάλλονται στους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ισπανία έως την Κυριακή, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο είναι «άδικο, αντίθετο προς τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεροληπτικό έναντι του ισπανικού πληθυσμού».

Εάν τα μέτρα παραμείνουν σε ισχύ, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ προειδοποίησε ότι θα λάβει «αναλογικά μέτρα» για την υπεράσπιση των συμφερόντων των Ισπανών πολιτών, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το ποια μπορεί να είναι αυτά τα μέτρα.

Σε δήλωση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, η ισπανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η απόφαση που έλαβε η Ρώμη την 1η Αυγούστου «βασίζεται σε ψευδή επιχειρήματα ασυμβίβαστα με τον Κώδικα Συνόρων Σένγκεν και με τα γεγονότα».

Η Ιταλία δικαιολόγησε την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών στη Θέουτα, αν και οι έλεγχοι επηρεάζουν κυρίως την αεροπορική και θαλάσσια κυκλοφορία μεταξύ των δύο χωρών.

Η ισπανική κυβέρνηση επισημαίνει ότι σε κανέναν από τους μετανάστες που εισήλθαν παράτυπα στη Θέουτα την περασμένη εβδομάδα δεν επετράπη η μετακίνηση εντός της ζώνης Σένγκεν, καθώς η αυτόνομη πόλη έχει ειδικό καθεστώς.

Τόνισε επίσης ότι η συντριπτική πλειοψηφία έχει ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο και απέρριψε την ιδέα ότι αυτή η μεταναστευτική κρίση ενέχει οποιονδήποτε κίνδυνο για τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η Ισπανία σημείωσε επίσης ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Frontex, η Ιταλία έχει καταγράψει τα τελευταία χρόνια τον μεγαλύτερο αριθμό παράτυπων διελεύσεων των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ορισμένες περιόδους διπλάσιων από τα στοιχεία της Ισπανίας.

Επίσης, επέκρινε την ιταλική κυβέρνηση για παραβίαση του Κανονισμού του Δουβλίνου από το 2022, μετατοπίζοντας μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση στους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους της.

Η κυβέρνηση υπογράμμισε περαιτέρω ότι η Ισπανία δεν απάντησε ποτέ με συνοριακούς ελέγχους παρά την κατάσταση αυτή και υπενθύμισε ότι έδειξε αλληλεγγύη με την Ιταλία υποδεχόμενη ορισμένους από τους μετανάστες που έφτασαν στη Λαμπεντούζα το 2023 και ανοίγοντας επανειλημμένα τα λιμάνια της σε άτομα που διασώθηκαν στην κεντρική μεσογειακή διαδρομή.

Η κυβέρνηση εξέφρασε την πεποίθηση ότι «η δέσμευση στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, η κοινή λογική και η καλή πίστη» θα επικρατήσουν και κατηγορεί την ιταλική κυβέρνηση ότι υποδαυλίζει «διχασμούς και άσκοπες συγκρούσεις που καθοδηγούνται από εσωτερικά εκλογικά κίνητρα».

«Η Ιταλία δεν δέχεται επιβολές από το εξωτερικό»

Η κυβέρνηση Μελόνι απάντησε με γραπτή ανακοίνωσή στο αίτημα της Ισπανίας να αρθεί, από την Ρώμη, η προσωρινή παύση ισχύος της Συνθήκης του Σένγκεν μεταξύ των δυο χωρών.

«Η Ιταλία δεν δέχεται επιβολές από το εξωτερικό ή τελεσίγραφα, σε ό,τι αφορά την εθνική ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων», υπογραμμίζεται στην σχετική ανακοίνωση.

«Δεν εννοούμε σε καμία περίπτωση να αναθεωρήσουμε την απόφαση για προσωρινή αναστολή της εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν για τους πολίτες τρίτων χωρών που προέρχονται από την Ισπανία, τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου και μέχρι να αποκλειστούν, πάντως, κίνδυνοι τρομοκρατικού χαρακτήρα και ασφάλειας, για την Ιταλία. Κατά την συγκεκριμένη ημέρα, όπως ανακοίνωσαν οι ίδιες οι ισπανικές αρχές, αναμένεται στην Θέουτα ένα νέο μεταναστευτικό κύμα», προσθέτει η κυβέρνηση της Ρώμης.

Η κυβέρνηση Μελόνι έκανε γνωστό ότι δεν υπάρχει καμία προκατάληψη σε βάρος της Ισπανίας και ότι στο παρελθόν, ανάλογες αποφάσεις ελήφθησαν από την Ιταλία έναντι της Σλοβενίας και από άλλες κυβερνήσεις ευρωπαϊκών χωρών, έναντι της Ιταλίας και της Ισπανίας. Στην σχετική ανακοίνωση υπενθυμίζεται, τέλος, ότι οι Ισπανοί πολίτες -όπως και εκείνοι όλων των υπολοίπων χωρών της ΕΕ- δεν υπόκεινται σε ελέγχους, λόγω της συγκεκριμένης αναστολής της Συνθήκης του Σένγκεν.

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