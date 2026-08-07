search
ΣΑΒΒΑΤΟ 08.08.2026 15:55
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.08.2026 17:21

Διορία δύο ημερών δίνει η Ισπανία στην Ιταλία για την άρση των συνοριακών ελέγχων – Σκληρή απάντηση από την κυβέρνηση Μελόνι

07.08.2026 17:21
sanchez meloni

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η ισπανική κυβέρνηση έστειλε τελεσίγραφο στην Ιταλία, απαιτώντας να άρει τους συνοριακούς ελέγχους που επιβάλλονται στους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ισπανία έως την Κυριακή, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο είναι «άδικο, αντίθετο προς τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεροληπτικό έναντι του ισπανικού πληθυσμού».

Εάν τα μέτρα παραμείνουν σε ισχύ, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ προειδοποίησε ότι θα λάβει «αναλογικά μέτρα» για την υπεράσπιση των συμφερόντων των Ισπανών πολιτών, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το ποια μπορεί να είναι αυτά τα μέτρα.

Σε δήλωση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, η ισπανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η απόφαση που έλαβε η Ρώμη την 1η Αυγούστου «βασίζεται σε ψευδή επιχειρήματα ασυμβίβαστα με τον Κώδικα Συνόρων Σένγκεν και με τα γεγονότα».

Η Ιταλία δικαιολόγησε την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών στη Θέουτα, αν και οι έλεγχοι επηρεάζουν κυρίως την αεροπορική και θαλάσσια κυκλοφορία μεταξύ των δύο χωρών.

Η ισπανική κυβέρνηση επισημαίνει ότι σε κανέναν από τους μετανάστες που εισήλθαν παράτυπα στη Θέουτα την περασμένη εβδομάδα δεν επετράπη η μετακίνηση εντός της ζώνης Σένγκεν, καθώς η αυτόνομη πόλη έχει ειδικό καθεστώς.

Τόνισε επίσης ότι η συντριπτική πλειοψηφία έχει ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο και απέρριψε την ιδέα ότι αυτή η μεταναστευτική κρίση ενέχει οποιονδήποτε κίνδυνο για τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η Ισπανία σημείωσε επίσης ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Frontex, η Ιταλία έχει καταγράψει τα τελευταία χρόνια τον μεγαλύτερο αριθμό παράτυπων διελεύσεων των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ορισμένες περιόδους διπλάσιων από τα στοιχεία της Ισπανίας.

Επίσης, επέκρινε την ιταλική κυβέρνηση για παραβίαση του Κανονισμού του Δουβλίνου από το 2022, μετατοπίζοντας μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση στους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους της.

Η κυβέρνηση υπογράμμισε περαιτέρω ότι η Ισπανία δεν απάντησε ποτέ με συνοριακούς ελέγχους παρά την κατάσταση αυτή και υπενθύμισε ότι έδειξε αλληλεγγύη με την Ιταλία υποδεχόμενη ορισμένους από τους μετανάστες που έφτασαν στη Λαμπεντούζα το 2023 και ανοίγοντας επανειλημμένα τα λιμάνια της σε άτομα που διασώθηκαν στην κεντρική μεσογειακή διαδρομή.

Η κυβέρνηση εξέφρασε την πεποίθηση ότι «η δέσμευση στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, η κοινή λογική και η καλή πίστη» θα επικρατήσουν και κατηγορεί την ιταλική κυβέρνηση ότι υποδαυλίζει «διχασμούς και άσκοπες συγκρούσεις που καθοδηγούνται από εσωτερικά εκλογικά κίνητρα».

«Η Ιταλία δεν δέχεται επιβολές από το εξωτερικό»

Η κυβέρνηση Μελόνι απάντησε με γραπτή ανακοίνωσή στο αίτημα της Ισπανίας να αρθεί,  από την Ρώμη,  η προσωρινή παύση ισχύος της Συνθήκης του Σένγκεν μεταξύ των δυο χωρών. 

«Η Ιταλία δεν δέχεται επιβολές από το εξωτερικό ή τελεσίγραφα, σε ό,τι αφορά την εθνική ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων», υπογραμμίζεται στην σχετική ανακοίνωση. 

«Δεν εννοούμε σε καμία περίπτωση να αναθεωρήσουμε την απόφαση για προσωρινή αναστολή  της εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν για τους πολίτες τρίτων χωρών που προέρχονται από την Ισπανία, τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου και μέχρι να αποκλειστούν, πάντως, κίνδυνοι τρομοκρατικού χαρακτήρα και ασφάλειας, για την Ιταλία.  Κατά την συγκεκριμένη ημέρα,  όπως ανακοίνωσαν οι ίδιες οι ισπανικές αρχές, αναμένεται στην Θέουτα  ένα νέο μεταναστευτικό κύμα», προσθέτει η κυβέρνηση της Ρώμης.  

Η κυβέρνηση Μελόνι έκανε γνωστό ότι δεν υπάρχει καμία προκατάληψη σε βάρος της Ισπανίας και ότι στο παρελθόν, ανάλογες αποφάσεις ελήφθησαν από την Ιταλία έναντι της Σλοβενίας και από άλλες κυβερνήσεις ευρωπαϊκών χωρών, έναντι της Ιταλίας και της Ισπανίας. Στην σχετική ανακοίνωση υπενθυμίζεται, τέλος, ότι οι Ισπανοί πολίτες -όπως και εκείνοι όλων των υπολοίπων χωρών της ΕΕ- δεν υπόκεινται σε ελέγχους, λόγω της συγκεκριμένης αναστολής της Συνθήκης του Σένγκεν.

Διαβάστε επίσης:

Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν υπέγραψαν συμφωνία για αμοιβαία άμυνα καθώς κλιμακώνεται η αναταραχή στη Μέση Ανατολή

Το καυτό καλοκαίρι του Φρίντριχ Μερτς: Φουντώνουν τα σενάρια αποπομπής του σχεδόν ένα χρόνο μετά την ανάληψη της καγκελαρίας

Ταϊλάνδη: «Μανιακός» με τα videogames ο 14χρονος που σκότωσε παππού, γιαγιά και καθηγητές στο σχολείο του -Σοκαριστικά βίντεο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zesti_kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση Red Code το μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας την Κυριακή – Επικίνδυνος συνδυασμός με υψηλές θερμοκρασίες και μελτέμια

Lionel-Messi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θρήνος για τον Μέσι: Πέθανε ο πατέρας του σε ηλικία 68 χρόνων

infantino-eksot
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

The Guardian: «Το ξεπούλημα του Μουντιάλ από τον Ινφαντίνο σόκαρε το ποδόσφαιρο, αλλά οι ρίζες της κρίσης στη FIFA είναι πολύ πιο βαθιές»

akrides new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Μαύρισε» ο ουρανός στο Νταγκεστάν από εκατομμύρια ακρίδες (Video)

atzarakis
LIFESTYLE

Ατζαράκης: «Έχω μία περίεργη, μαζοχιστική σχέση με τη δουλειά» 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

arnaoutoglou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρναούτογλου στην Κομισιόν για τα διόδια: «Πιο ακριβά από Ευζώνους - Αθήνα παρά από Βρυξέλλες - Ελλάδα»

derma-new
ΥΓΕΙΑ

Σταφυλόκοκκος: Η «ύπουλη» λοίμωξη του καλοκαιριού - Ποιοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο

pythwnas-jan-kopriva-p1SKuYXxqec-unsplash
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φλόριντα: Αιχμαλώτισε 96 πύθωνες σε δέκα ημέρες και κέρδισε 10.000 δολάρια σε διαγωνισμό

papastavrou_kefalogianni_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε ισχύ το Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό - Τέρμα η δόμηση στα 4 στρέμματα - Πόσα θα απαιτούνται για νέα ξενοδοχεία και σε ποιες περιοχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 08.08.2026 15:54
zesti_kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση Red Code το μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας την Κυριακή – Επικίνδυνος συνδυασμός με υψηλές θερμοκρασίες και μελτέμια

Lionel-Messi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θρήνος για τον Μέσι: Πέθανε ο πατέρας του σε ηλικία 68 χρόνων

infantino-eksot
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

The Guardian: «Το ξεπούλημα του Μουντιάλ από τον Ινφαντίνο σόκαρε το ποδόσφαιρο, αλλά οι ρίζες της κρίσης στη FIFA είναι πολύ πιο βαθιές»

1 / 3