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07.08.2026 18:00

Queens Of The Stone Age: Το ροκ συγκρότημα δημιούργησε τηλεφωνική γραμμή παραπόνων για τους θαυμαστές του

07.08.2026 18:00
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credit: AP

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Το ροκ συγκρότημα Queens Of The Stone Age δημιούργησε τηλεφωνική γραμμή παραπόνων, η οποία υπόσχεται στους θαυμαστές ότι οι ενστάσεις τους θα «εξετάζονται προσωπικά».

Το συγκρότημα ανακοίνωσε τη νέα υπηρεσία, η οποία φαίνεται να παρέχει σε όσους επιθυμούν την ευκαιρία να συνδεθούν τηλεφωνικά και να μιλήσουν με ένα μέλος του συγκροτήματος.

Η τηλεφωνική γραμμή είναι διαθέσιμη 24/7 για να μπορούν οι καλούντες να αφήσουν μήνυμα και κατευθύνονται σε τηλεφωνητή, ο οποίος τους ρωτά εάν επιθυμούν να υποβάλουν καταγγελία ή να προχωρήσουν χωρίς καταγγελία.

Όσοι επιθυμούν να εκφράσουν τα παράπονά τους ενθαρρύνονται να αφήσουν μήνυμα, ενώ όσοι δεν το επιθυμούν δέχονται την ευχή να «έχουν μια καλή μέρα» πριν από την αποσύνδεση της γραμμής.

Όπως διευκρινίζεται η τηλεφωνική γραμμή παρέχει πλατφόρμα για «θαυμαστές, φίλους και εχθρούς» να εκφράσουν τις σκέψεις τους, με «την πιθανότητα ορισμένοι καλούντες να βρουν ακόμη κάποιον να μιλήσουν στην άλλη άκρη της γραμμής».

Σε ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στη σελίδα του γκρουπ στο Instagram αναφέρεται: «Καλέστε στην τηλεφωνική γραμμή παραπόνων των Queens Of The Stone Age και ακούστε τους!».

«Εσείς ξέρετε καλύτερα, τώρα είναι η ευκαιρία σας! Όλα τα παράπονα εξετάζονται προσωπικά», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Το ροκ συγκρότημα έχει επίσης ενθαρρύνει τους θαυμαστές του να παρακολουθούν την κατάσταση τυχόν παραπόνων που υποβάλλονται μέσω της τηλεφωνικής γραμμής στις σελίδες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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