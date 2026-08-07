Μόργκαν Φρίμαν: Αν η αμοιβή είναι αρκετά υψηλή, παραβλέπεις κάποιες αδυναμίες του σεναρίου

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Τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζει ποιες κινηματογραφικές προτάσεις θα αποδεχθεί αποκάλυψε ο Μόργκαν Φρίμαν, εξηγώντας πως το σενάριο δεν αποτελεί πάντα το μοναδικό κριτήριο για την επιλογή ενός ρόλου.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ανέφερε σε συνέντευξή του στους New York Times ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να δεχθεί έναν ρόλο ακόμη και αν το σενάριο χρειάζεται βελτιώσεις, με την οικονομική προσφορά να αποτελεί έναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν την τελική του απόφαση.

«Αν κάποιος σου προσφέρει μια δουλειά, είναι πολύ ωραίο αν σου προσφέρει επίσης ένα συναρπαστικό σενάριο, αλλά στην πραγματικότητα, υπάρχουν δύο ή τρία πράγματα που παίζουν ρόλο», ανέφερε και πρόσθεσε: «Πόσα χρήματα θα σου προσφέρουν; Αν πρόκειται να σε πληρώσουν αρκετά, τότε παραβλέπεις κάποιες από τις αδυναμίες του σεναρίου που μπορεί να υπάρχουν».

Morgan Freeman Says He Will ‘Overlook’ a Bad Script If a Job Pays Him ‘Enough’ https://t.co/FaoVb7NteK — People (@people) August 6, 2026

«Θα δουλεύω όσο μπορώ»

Ο 89χρονος ηθοποιός σημείωσε ακόμη πως, όταν εντοπίζει στοιχεία σε ένα σενάριο που δεν λειτουργούν για τον ίδιο, μπορεί να τα επισημάνει και σε αρκετές περιπτώσεις αυτά να τροποποιηθούν πριν από την ολοκλήρωση της παραγωγής.

«Μερικές φορές μπορείς να αναφέρεις πράγματα που υπάρχουν στο σενάριο και δεν λειτουργούν ακριβώς για εσένα και, ως επί το πλείστον, αυτό διορθώνεται», είπε.

Παράλληλα, ο ίδιος συνεχίζει να αναζητά νέες δημιουργικές προκλήσεις, καθώς ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα μπλουζ άλμπουμ, ενώ δηλώνει πως σκοπεύει να συνεχίσει να εργάζεται όσο του το επιτρέπουν οι δυνάμεις του.

«Είμαι σαν τον Κλιντ Ίστγουντ σε αυτό: Μην αφήσεις τα γηρατειά να σε καταβάλουν», δήλωσε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε: «Οπότε, συνέχισε να δουλεύεις. Αν μπορείς να σηκωθείς από το κρεβάτι και να μην πέσεις όταν το κάνεις, τότε νιώθεις ευγνωμοσύνη για όσα έχεις και προχωράς. Έτσι, θα δουλεύω όσο μπορώ και όσο κάποιος λέει: “Θέλεις να παίξεις αυτόν τον ρόλο;”».

Παρότι παραμένει λάτρης της υποκριτικής, ο Φρίμαν υπογράμμισε πως πλέον δεν επιδιώκει συγκεκριμένους ρόλους που είχε κάποτε ως προσωπικούς στόχους.

«Πλησιάζω τα 90 τώρα. Οπότε, τους ρόλους που θα ήθελα να έχω παίξει, θα τους παίξει ο Ντένζελ Ουάσινγκτον» σχολίασε με χιούμορ.

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